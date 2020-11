Takového jednání jsou schopni pouze sociopati nebo úzkostní nezralí jedinci. Velmi často je však pojem zavržený rodič využívaný či spíš zneužívaný tím, kdo se v rodině choval takovým způsobem, že potomci oprávněně odmítají jakýkoliv porozvodový kontakt. Existují i zavržené děti. Ty žijí ve společné domácnosti s rodičem, který je pro ně emocionálně nedostupný. Neprojevuje jim lásku, nezajímá se o jejich úspěchy a zveličuje jejich potíže. Případný rozvod a odchod nevyrovnaného rodiče takovým dětem nakonec přináší úlevu.

Zdroj: deníkVám se ale nic takového nestalo. Zamilovala jste se do slušného muže. Porodila jste mu děti, které byly chtěné a plánované. Věřila jste, že je společně vychováte. Jenže najednou váš partner odešel za jinou ženou. Představa o společném životě se rozplynula. Zavrhl vás i vaše děti. Je to darebák. Cítíte se ponížená, zrazená, zoufalá a pláčete po večerech, které trávíte sama. Trpíte a občas propadáte beznaději. Ale jdete dál. Vaše děti potřebují rodiče, který je ukonejší, který jim přečte pohádku a který jim podá vodu, když mají žízeň. Jste na všechno sama, ale příroda vás vybavila natolik dobře, že to zvládáte. Při péči o malé děti nejspíš budete mít méně času myslet na to, že bývalý partner si někde užívá. Ale užívá si skutečně? Je mu dobře? Proč vás i děti zavrhl?

Výzkumy, které se zaměřují na porozvodové chování dospělých, potvrzují, že velké procento otců se nejenom brání výši výživného, ale přestává své děti i navštěvovat. Co je k tomu vede? Jsou to nezralí či egocentričtí jedinci? Je to možné. Ovšem otec vašich dětí do této kategorie nikdy nepatřil, tak proč je nakonec opustil? A dokážete pochopit, proč opustil vás? Skutečnou příčinu rozpadu partnerského vztahu pochopíte později.

Celý článek čtěte ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí regionálních Deníků

Dále v magazínu Ženy najdete:

- Adventní vzkazy: Herci Národního divadla píší čtenářům

- Krása: Kosmetika bez krutosti

- Tipy na dárky

- Sladké Vánoce

Předplaťte si Deník s pravidelnými čtvrtečními přílohami již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.