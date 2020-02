Na Instagramu má Simona 384 tisíc sledujících, a tak ji oslovuje řada značek ohledně spolupráce. „Chodí mi opravdu velké množství nabídek. Kdybych vzala všechno, tak je můj Instagram jedna velká reklamní plocha. Já ho ale beru jako svoje album nebo deník a nechci si ho kazit produkty, které nemám vyzkoušené a nepoužívám je,“ vysvětluje Simona s tím, že když se spojuje s nějakou značkou, tak si za ní musí stát. „Když jí nebudu věřit já, tak jí neuvěří ani moji fanoušci, to bych byla sama proti sobě. Takže si pečlivě vybírám a rozhodně nekývnu na každou nabídku.“

Ani ona se pod svými příspěvky samozřejmě občas nevyhne vyhroceným diskusím a komentářům, ale bere to tak, že k virtuálnímu světu to prostě patří.

„Hejtři tu budou vždycky a já si z toho nic nedělám, protože to bych se musela zbláznit. Občas zareaguji, když mě něco zvlášť vytočí, a bráním se, ale kolikrát zjistím, že je to jen ztráta času. Takže svou energii raději věnuji svým dětem a rodině, a ne lidem, které neznám a kterým ležím v žaludku,“ vysvětluje Simona.

Moje legální droga

Na modelčině profilu se to hemží řadou fotek, na kterých mohou fanoušci obdivovat její dokonalou postavu. „Za tu vděčím především svým genům, ale určitě platí, že bez práce nejsou koláče. Abych měla vyrýsované břicho a svaly na nohách, musím pro to něco udělat,“ říká Simona s tím, že pevné tělo má hlavně díky pravidelnému cvičení a běhu.

„Změnila jsem kompletně svůj životní přístup a sport je teď moje droga, bez které neumím být. Byla to dlouhá cesta, ale jsem ráda, že jsem vydržela a dotáhla to až do fáze, že si nazouvám tenisky už automaticky. Běhu se věnuji už zhruba čtyři roky, ale každý den běhám od ledna 2019. Dřív jsem zvládala vzdálenost kolem osmi kilometrů, teď dám klidně i dvanáct až patnáct, záleží jak moc mám času,“ popisuje svou vášeň nadšená běžkyně, která si v Praze dává do těla hlavně ve Stromovce nebo i doma na běžeckém pásu.

Nejraději se běhu ovšem oddává, když je s rodinou na dovolené a prozkoumá tak nová místa, když ještě všichni spí. „Běžecké závody jdou ale mimo mě. Nemám ráda se s někým porovnávat, vystačím si většinou sama se sebou a s dobrou hudbou,“ říká modelka, která občas běhá společně se svou sestrou Yvonou.

Umění stárnout

Když je řeč o kosmetice, zmiňuje Simona, že s věkem je zodpovědnější a o svou pleť pečuje pravidelně pomocí kvalitní kosmetiky: „Nedávno jsem navázala spolupráci se značkou Nuance a jsem moc spokojená. Samozřejmě nedám dopustit na svou domovskou Kliniku Yes Visage, kam chodím na plazmalifting a mezoterapii. Starají se mi tam také o vlasy a řasy,“ prozrazuje svoje oblíbené místo pro péči o krásu.

Z estetických zákroků si zatím dopřála jen neinvazivní nebo miniinvazivní metody a na nic velkého se nechystá. „Nepotřebuji to. Také si myslím, že umět stárnout přirozeně je víc trendy, než vypadat jako vosková figurína. Na tohle jsem opatrná, mimiku potřebuji pro svou práci, takže jestli mám někde nějakou vrásku od smíchu, tak to opravdu neřeším,“ zamýšlí se nad svou vizáží modelka, pro kterou je přirozenost důležitá i proto, že je krédem kliniky, jejíž je tváří.

„Díky mému oblíbenému plazmaliftingu a mezoterapii pleť stárne pomaleji, vypadáte čerstvě a odpočatá, i když za sebou máte třeba perný den,“ komentuje účinky zákroků. Netají se ani takzvaným baby-botoxem, který zajistí přirozený výsledek – chodí na něj dvakrát ročně. „Ač je to zákrok běžný i kdekoli jinde, já jsem ráda, že se o mě starají profesionálové, od kterých neodcházejí lidé jako nehybné masky,“ pochvaluje si.

Sázka na prodlužování

Simona nemá problém přiznat, že své dlouhé, bohaté vlasy má i díky jejich prodlužování. „Zatím jsem neobjevila lepší metodu, která je zároveň šetrná k vlasům. Nedávno jsem zkusila mikádo a ofinu, celkem se mi ta změna líbila, ale po nějaké době jsem se stejně vrátila ke své klasice. S ofinou je to totiž náročnější na úpravu. Když mám dlouhé vlasy, tak je jen svážu do drdolu, nasadím brýle a vyrážím,“ hodnotí své vlasové proměny modelka.

A jakou kosmetiku s sebou nosí v kabelce? „Mám u sebe korektor, pudr a výraznou rtěnku a taky mám vždycky po ruce sluneční brýle,“ vyjmenovává Simona, která nedá dopustit ani na korektor Touche Eclat od značky Yves Saint Laurent. „Schová kruhy pod očima i po dlouhém mejdanu, je to opravdový kouzelník,“ prozrazuje instagramová ikona jméno svého oblíbeného retušéra.

Co se péče týče, dává přednost značce Nuance – používá od nich jak denní, tak noční krém, a také sérum značky La Mer. Rtěnku má nejraději od Bobbi Brown v odstínu Red Carpet Luxe Matte Lip Color, řasenku si kupuje od Max Factor – 2000 calories. A z tělové kosmetiky se jí osvědčil oblíbený peeling od značky Kiehl’s a suchý olej Nuxe.

Co mi dělá radost

Oblíbenou odpočinkovou destinací maminky devítiletého Maxe a sedmiletého Bruna je Zanzibar. „Velmi jsme si ho oblíbili, konkrétně resort Tulia Zanzibar. Je to místo skvělé i pro rodinu s dětmi, v zimě se tam chystáme znovu,“ těší se modelka s tím, že kdyby měla popsat svůj vysněný den, vypadal by tak, že by byla jen s manželem Karlem Vágnerem a syny, nemuseli by řešit žádné telefony, maily a věnovali by se jen sami sobě a dělali jen to, co se jim chce – třeba piknik v parku nebo běhání po lese.

Radost má Simona i ze svého nového diáře 366 Days by Simona, který je k dostání na Vivantis.cz. „Na Instagramu jsem dostávala nespočet dotazů ohledně mého životního stylu, že jsem se rozhodla své rady sepsat do klasického datovaného diáře. Najdete tam rady a tipy, jak dobře jíst, sportovat, kombinovat oblečení i pečovat o sebe,“ uzavírá modelka.

MONIKA GRAFKOVÁ