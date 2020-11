Ženy, které touží po dítěti, ale nemohou jej se svým partnerem počít přirozenou cestou, zřejmě získají větší šanci na plný rodinný život. Podle vládního návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění, který nyní projednává Poslanecká sněmovna, se má o rok prodloužit věková hranice pro umělé oplodnění hrazené pojišťovnou.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V současnosti je tato hranice nastavena na 39 let, pokud poslanci návrh odsouhlasí, měla by se zvýšit na čtyřicet let.