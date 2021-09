„Anketa české pobočky UNICEF se u nás uskuteční vůbec poprvé. Právě teď, uprostřed zásadních změn, které postihují celý svět i každého z nás jednotlivě, potřebujeme mladé hrdiny, kteří dokážou využít nové příležitosti a měnit náš svět k lepšímu,“ uvedla k projektu ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.

„Dítětem Česka se stanou dvě děti, chlapec a dívka, které slavnostně vyhlásíme 20. listopadu ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy,“ dodala.

Děti a mladistvé mohou do ankety nominovat instituce, školy i soukromé osoby, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz. Navrhovat mohou všechny děti a mladé lidi s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR, kteří do vyhlášení výsledků ankety nedosáhnou věku 18 let.

Pátrá se především po talentovaných, odhodlaných a aktivních dětech a mladých lidech se zájmem o své okolí, kteří dělají něco přínosného pro druhé a inspirují vrstevníky.

Porota UNICEF vybere z přihlášených účastníků dvacet finalistů. Kromě samotné ředitelky UNICEF ČR Pavly Gomba v ní zasedne řada dalších významných osobností. Je mezi nimi například předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, imunolog Rastislav Maďar, herečka Jitka Čvančarová, hokejista Patrik Eliáš, nebo také zástupce Deníku – generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media Vít Nantl.

„Rádi se zapojujeme do projektu Dítě Česka, protože s Deníkem máme silnou pozici ve všech regionech a věříme, že tím můžeme pomoci s hledáním talentovaných dětí napříč celou republikou. Už se těším, až si budu číst jejich inspirativní příběhy,“ vyjádřil se Vít Nantl.

„Anketu Dítě Česka považuji za výborný nápad a bude mi ctí být v porotě,“ doplnil imunolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Na vítěze čeká kromě titulu Dítě Česka mimo jiné prostor pro vlastní blog na profilech UNICEF ČR a propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF.

Projekt se inspiruje prestižním americkým časopisem Time, který loni kromě tradiční osobnosti roku poprvé ve své historii vyhlásil také Dítě roku – stala se jím patnáctiletá Američanka Gitanjali Raová. Mladou vědkyni umístil na titulní stranu za nemalé množství jejích vynálezů, mj. sestavení zařízení na odhalení olova v pitné vodě.

Gitanjali, pocházející z coloradského Denveru, je také autorkou aplikace, která pomocí umělé inteligence rozpozná šikanu na internetu.

„Smyslem ankety je poskytnout dětem a mladým lidem bezpečný a inspirativní prostor, pozitivně využít jejich energii, komunikovat konkrétní inspirativní příklady a ukázat, jaká ve skutečnosti je současná generace dětí a mladých lidí v Česku. Chceme také zvýšit povědomí o dětských právech a odpovědnosti mezi mladými a mezinárodně je propojit,“ konstatovala ještě Pavla Gomba.

Porotci v anketě Dítě Česka:

Jitka Čvančarová, herečka,

Patrik Eliáš, asistent trenéra české hokejové reprezentace do 20 let,

Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR,

Ladislav Hrzal, školský ombudsman,

Kristýna Hyská, youth influencer,

Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko,

Rastislav Maďar, imunolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media,

Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace občanské společnosti,

Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK,

Ondřej Šejtka, ředitel České rady dětí a mládeže,

Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes,

Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek,

Michal Viewegh, spisovatel,

Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu,

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR,

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Jak nominovat do soutěže Dítě Česka?



1. Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit přihlašovací formulář na www.diteceska.cz.



2. Poté UNICEF nominovanému zašle závaznou přihlášku.



3. Tu je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou nominovaným a jeho zákonným zástupcem nejpozději do 30. září 2021 na e-mail diteceska@unicef.cz.