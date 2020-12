Bahamské úřady zveřejnily, na co zemřel hvězdný Sean Connery

První představitel Jamese Bonda Sean Connery zemřel ve spánku poté, co u něj došlo k srdečnímu selhání a zástavě dechu. Slavný herec se v posledních dnech života potýkal se zápalem plic a s neduhy vysokého věku. Vyplývá to z úmrtního listu, který zveřejnil americký bulvární server TMZ. Connery zemřel 31. října ve svém domě na Bahamách, bylo mu 90 let.

Sean Connery. | Foto: ČTK/AP