KDY: pátek 12. června, v 9 hodin

KDE: Muzeum Vysočiny, Jihlava

ZA KOLIK: vstupné 20 korun

Minulost i současnost jihlavských skautů bude k vidění v malém výstavním sále. Výstava návštěvníky provede nesmělými počátky v období první republiky, velikým rozkvětem po druhé světové válce, kratičkým nadechnutím v závěru šedesátých let dvacátého století až do posledních třiceti svobodných let. Vzpomínky skautů pobaví, ale možná i trochu dojmou. Pro sběratele skauti připravili pamětní pohlednice, placky s logem výstavy a příležitostné razítko. Otevřeno denně mimo pondělí, 9 -12 a 12.30-17 hodin.