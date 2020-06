Burger street festival přijede do Jihlavy

Burger street festival se po dlouhé době vrací do jihlavského Cityparku, a to v pátek a sobotu v čase od deseti dopoledne do devíti večer. V nabídce budou ty nejlepší burgery, hotdogy, hranolky, zmrzliny a ostatní dobroty, které odrovnají všechny chuťové buňky návštěvníků.

Burger Street Festival | Foto: Jaroslav Loskot

KDY: 26.-27. června, 10-21 hodin

KDE: Citypark, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma Zúčastní se patnáct nej burgráren a festivalem bude provázet tým, který si připravil nálož soutěží a akcí, jako třeba soutěže o burgery před akcí i na akci. Každý návštěvník může hlasovat pro nejlepší burgrárnu, kterou vyhlásí vždy po skončení festivalu.

Autor: Vlasta Tomková