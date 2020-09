KDY: zítra od 9.00

KDE: Masarykovo nám., Jihlava

ZA KOLIK: vstup zdarma

Během Jihlavského dne zdraví zítra čeká zájemce na Masarykově náměstí od devíti do pěti hodin odpoledne například vyšetření základních parametrů zdravotního stavu, poradna pro odvykání kouření, testování zraku od jedné hodiny odpoledne v rámci kampaně Bezpečně za volantem, anonymní testování protilátek HIV či propagace zdravého stravování. Pro děti jsou připravené pohybové aktivity a dílničky. Olympijský běh pro žáky prvního stupně základních škol se uskuteční od devíti do dvanácti hodin. V parku Gustava Mahlera od deseti do čtyř hodin bude možné slaňování hradeb s VŠPJ. Na závěr dne zahrají v divadle DIOD divadelní představení brejle od sedmi hodin, vstup je zdarma, výdej bezplatných rezervačních lístků v TIC.