KDY: 8. července, od 8.30 hodin

KDE: Brána Matky Boží, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma

Její vitráže jsou známé svými květinovými a přírodními motivy. Výstava potrvá do 6. září. Otevřeno pondělí až pátek od 8.30 do 17 hodin, polední pauza od 12 do 12.30 hodin, sobota a neděle od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin.