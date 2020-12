KDY: zítra od 9.00

KDE: Muzeum Vysočiny Jihlava

ZA KOLIK: 20 korun

Tématem sedmnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byly Interakce v přírodě. Do uzávěrky obdrželi 161 soutěžních fotografií od třiatřiceti autorů ze sedmnácti obcí a měst z území celé republiky. Výstava bude následně na dva měsíce zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Otevřeno denně mimo pondělí, od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do -17.00 hodin.