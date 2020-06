KDY: dnes v 8 hodin

KDE: vstupní síň radnice, Telč

ZA KOLIK: vstup volný

Pomáhal fotograficky doplňovat a šířit samizdaty, přestože ho z politických důvodů nikdy nepřijali ke studiu fotografie. V roce 2013 se přesunul do Knihovny Václava Havla, kde se dodnes stará o obrazový archiv. Negativy jeho fotografií z dob undergroundu byly zničeny při povodních roku 2002. Vystavené fotografie jsou jedny z mála, které mu z té doby zůstaly. Výstavu je možné navštívit do 6. července od pondělí do pátku 8 - 17 hodin, v sobotu a neděli 10 - 17 hodin. Autorské provedení výstavou se koná ve

čtvrtek 2. července v 16 hodin.