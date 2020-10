KDY: dnes od 20.00

KDE: kino Dukla, Jihlava

ZA KOLIK: 100 korun

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také celoživotní handicap? V kapele The Tap Tap hrají a zpívají členové Jedličkova ústavu – lidé žijící s různými druhy diagnózy, ale také s rozličnými povahami a svérázným humorem. Jedou naplno a užívají si každou minutu. Zpívají, hrají, milují, cestují, baví se. Všechny je zároveň spojuje láska k muzice a nadšení z koncertování v orchestru, který před více než dvaceti lety založil kapelník Šimon Ornest. The Tap Tap se pod jeho vedením vypracovali na úspěšné hudební těleso, které má za sebou řadu vydaných CD, desetitisíce fanoušků a stovky odehraných koncertů u nás i po celém světě, o čemž se většině ostatních kapel jen zdá.