KDY: dnes v 19 hodin

KDE: Horácké divadlo, Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 190 korun

Kdo by neznal kultovní české filmy z konce 30. let Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. Mnohé výroky a slovní přestřelky studentů a jejich učitelů se staly legendární. Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky, ale zápas mezi studenty a učiteli je boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. V rolích nezkrotných studentů sexty a přísného učitelského sboru diváci uvidí bezmála celý herecký soubor v režii Martina Tichého.