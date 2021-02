Tip na čtvrtek 11. února: Zahrají si v ulicích pohádkovou hru

Staré české přísloví říká, že ve dvou se to lépe táhne. S tím můžeme jenom souhlasit. Vždy je dobré mít vedle sebe spolehlivého parťáka. Dobře to vědí hrdinové z večerníčků a seriálů. Vyznáte se v nich? Zájemci to mohou zjistit během pohádkové výpravy městem Polná. Vyražte do ulic a pojďte to zjistit.

pohádka | Foto: web

KDY: do 13. února

KDE: Polná

ZA KOLIK: zdarma S sebou si opět vezměte mobil s foťákem nebo tužku a papír. Na Husově náměstí a v jeho přilehlých uličkách naleznete patnáct stanovišť. Za úkol máte napsat ke každému číslu správnou odpověď. Soutěžní karty a malá sladkost na cestu jsou připraveny v Tempu v obálce na vchodových dveřích. Tato hra je slosovatelná a pět vylosovaných soutěžících získá odměnu, proto doplňte také své jméno, adresu i telefonní číslo a vhoďte kartičky do schránky SVČ Tempo Polná.