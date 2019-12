KDY: od 26. prosince

KDE: Třešť

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Betlémská cesta nabízí procházku po Třešti, lidé zájemce pozvou do svých domácností, betlémy jsou k vidění například i v místních kostelech, ve stálé expozici a na dalších místech. Tentokrát kvůli rekonstrukci chybí zastavení na zámku. Možnost vidět unikátní betlémy je opakovaně každý rok od 26. prosince do 2. února. Betlémy mají historii starou více než dvě stě let, vyznačují se plastickou krajinou s využitím přírodnin, jako jsou mechy a pařezy. Každý autor do toho svého otiskl kus sebe. Ve městě je stále řada aktivních řezbářů a betlémářů.