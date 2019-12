KDY: 1. prosince od 17.00

KDE: Před kostele Povýšení svatého Kříže, Knínice

ZA KOLIK: zdarma















"Betlém bude k vidění třetím rokem. Když měl premiéru, přišlo se podívat přes dvě stě lidí. Betlém je skoro v životní velikosti. Nechali jsme ho vyrobit na zakázku, a to ve spolupráci s obecním úřadem. Je vytištěný na plastových deskách, část se nachází na kostele, část na samostatných kůlech. Použití motivu nám odsouhlasil přímo vnuk Josefa Lady," sdělil Pavel Štěpán ze Sboru dobrovolných hasičů Knínice.



K příjemné adventní atmosféře v neděli přispějí tóny trumpet a melodie známých vánočních písní. Kníničtí hasiči budou nabízet svařené víno a vánoční čaj. Stejně jako minulý rok se akce zúčastní také pracovnice z obecně prospěšné společnosti Sdílení z Telče. Hospic Sdílení pomáhá zůstat doma starým či nemocným lidem až do konce života se svoji rodinou.



"Sdílení jsme pozvali už loni. Bude tam stánek s výrobky klientů z hospice, které si zájemci mohou zakoupit a přispět na dobrou věc. Loni se podařilo získat asi deset tisíc korun pro Sdílení," dodal Štěpán.



Betlém bude u kostela do Tří králů, pak ho hasiči uklidí.