Tip na pondělí 13. července: Lukáš Hejlík pobaví Jihlavu Listováním

Příznivci scénického četní se mohou těšit na další díl projektu Listování. Do Jihlavy dorazí v pondělí Lukáš Hejlík s knihou Fredricka Backmana nazvanou Co by můj syn měl vědět o světě. Autor vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století. Akce se koná v zahradě restaurace Bílý Mák a začátek je v pět hodin odpoledne.

Herec a moderátor Lukáš Hejlík. | Foto: Petra Pikkelová