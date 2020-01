KDY: 6. ledna, od 14.00

KDE: Masarykovo náměstí, Jihlava

ZA KOLIK: co kdo dá

Tři králové Vám za dobrovolný příspěvek do Tříkrálové sbírky nabídnou výborný svařák, a to 6. 1. 2020 od 14 do 17 hodin.