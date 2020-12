Tip na pondělí 7. prosince: Návštěvníci mohou do jihlavského muzea. Je otevřené

Prostory jihlavského muzea se opět otevřely návštěvníkům v běžné otevírací době od devíti do pěti hodin odpoledne. Konečně se mohou rozsvítit světla a zpřístupnit stálé expozice a výstavy. Pro vstup do muzea nadále platí všechna aktuální hygienická nařízení i nově nastavená kapacitní omezení. A na co se mohou návštěvníci těšit? Protože předvánoční výstavy byly díky uzavření muzea k vidění jen krátce, rozhodli se je prodloužit a plánované výstavy tak přesouvají na příští rok.

Muzeum Vysočiny Jihlava | Foto: Wikipedia

KDY: dnes od 9.00

KDE: Muzeum Vysočiny Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 20 korun V přízemí je ve velkém sále k vidění autorská výstava polenského výtvarníka Petra Vlacha s názvem Sny za stavu bdělosti. V „mázhauzu“ začne v úterý 8. prosince výstava Jan Bechyně – známý neznámý, připomínající sté výročí narození významného českého entomologa, který se proslavil v zahraničí a u nás zůstává doposud nedoceněn.