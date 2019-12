KDY: 7. prosince, od 19.00

KDE: Restaurace v kempu u Řásné

Roky společného hraní, úspěšné soutěže nebo koncerty na severu Evropy. To všechno za sebou má kapela Pařezáci, která vznikla v roce 1989 v kiosku u Velkého Pařezitého rybníku. Třicetiny Pařezáci oslaví na začátku prosince. A kde jinde by to mělo být než právě v kempu u rybníka nedaleko Řásné.



"Zahraje současná sestava, přidají se i bývalí členové. Součástí bude také promítání fotek. Nakonec proběhne neřízený jam všech zúčastněných," řekl jeden ze základajících členů Tomáš Drdácký, který hraje na banjo.



Nápad vytvořit kapelu přišel na sklonku léta roku 1989 v kempu poblíž Řásné, kde se odjakživa scházeli nejrůznější muzikanti. "Ovlivnili nás naši otcové, kteří hráli country. My jsme měli jasný záměr - hrát bluegrass. Byli jsme mladí nadšení kluci a jedna slečna," popsal dobu před třiceti lety Tomáš Drdácký.



Kapela se účastnila soutěží, vyhrála třeba diváckou Portu ve Velkém Meziříčí. Koncertovala doma, ale i ve Švédsku a Dánsku. S tím, jak se začali členové věnovat rodinému životu, ale společného vystupování ubývalo a Pařezáci začali hrát spíše pro radost.



Současná sestava Pařezáků tvořená Tomášem Drdáckým, kytaristou Petrem Vejmělkem, basistou Martinem Cahou, houslistkou Janou Adamcovou a dobristou Zdeňkem Novorkou se zformovala před nějakými patnácti lety. "V kapele se během těch třiceti let vystřídala spousta různých muzikantů, z nichž někteří později dosáhli velkého významu na hudebním poli tohoto žánru," dodal k tomu Drdácký.