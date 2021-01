KDY: dnes od 20.30

KDE: www.kinoart.cz

ZA KOLIK: od 100 korun

Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru „Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies“. Zájemci film uvidí prostřednictvím brněnského kina Art online. Po zaplacení vstupenky jim přijde odkaz na mail.