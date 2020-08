KDY: zítra během otevírací doby kavárny

KDE: Kavárna Muzeum Jihlava

ZA KOLIK: vstup volný

Autorka je členkou Horáckého fotoklubu Jihlava, a to od počátku obnovení jeho činnosti v roce 1999 a také je členkou fotoklubu Libra v Lukách nad Jihlavou. S Horáckým fotoklubem v posledních letech vystavovala v Jihlavě na Krajském úřadě, v Muzeu Vysočiny Jihlava, v hotelu Gustav Mahler, dále v Havlíčkově Brodě a v Brtnici. Řadu let se účastní fotosoutěže Photographia natura, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava. Samostatné výstavy měla v kavárně Salotto, v Double Deckeru v City Parku a třikrát v Muzeu v Lukách nad Jihlavou. Výstava Postřehy z krajin blízkých i vzdálených bude v Kavárně Muzeum (Masarykovo náměstí 55, Jihlava) otevřena od 18. srpna do 4. října 2020.