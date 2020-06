KDY: denně

KDE: City Park, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma

Přírodní krásy, kulturní památky, turisticky zajímavé lokality, atraktivní, ale i méně známá místa Jihlavska, Žďárska, Třebíčska, Havlíčkobrodska a Pelhřimovska nabízí výstava s názvem Dovolená doma, to je dovolená na Vysočině, která odstartovala v těchto dnech v City Parku v Jihlavě. Pamatuje na turisty všech věkových kategorií, od mladých aktivních, přes rodiny s dětmi, po starší ročníky. Ještě před víkendem výstavu příjemně okoření zelený koutek, který vnese do obchodního centra kus živé přírody. Výstava Dovolená doma, to je dovolená na Vysočině potrvá do 31. srpna.