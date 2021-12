Adventní dílny

KDY: sobota 4. prosince, od 9.00 do 15.00

KDE: Jihlava, zoo, centru PodpoVRCH

ZA KOLIK: v rámci vstupného



Zájemci si mohou ve vzdělávacím centru PodpoVRCH vyrobit vánoční ozdoby. Akce se koná v sobotu od devíti ráno, za příplatek dvacet korun ke vstupnému dostanou lidé materiál na výrobu ozdob. Také si mohou projít vánočně nazdobenou zoo s novými hravými úkoly a aktivitami pro děti.

Vánoce u sousedů

KDY: do 2. února 2022

KDE: Třešť, Schumpeterův dům



Výstava v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava představuje vánoční zvyky a tradice v různých zemích Evropy. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Adventní čas na Ranči

KDY: sobota 4. prosince od 10.00

KDE: Telč, Ranč

Ranč Telč zve na akci Adventní čas, která začíná v sobotu od deseti hodin. Po celý den budou na programu zabijačkové hody, už v deset ráno se na ranči ukáže čertovská družina a v pět hodin přijede zazpívat Ondřej Provazník. Zazpívá vánoční písně Karla Gotta a slavnostně rozsvítí ranč. Po celý den se děti mohou těšit na dílničky s vánoční tematikou.

Hledá se Mikuláš

KDY: pátek 3. prosince od 16.00

KDE: Polná, volnočasové centrum Tempo

ZA KOLIK: 30 korun za kartičku



Všechny děti, které hledají Mikuláše, mají možnost najít ho v pátek v Polné. Vycházka po stopách Mikuláše začíná ve čtyři hodiny odpoledne u volnočasového centra Tempo. Zde je nutné si vyzvednout kartičku za třicet korun. Odměna pro děti jistá.

Peklo v podzemí

KDY: pátek až neděle

KDE: Jihlava, podzemí

Tradiční předvánoční akci pro děti pořádají v jihlavském podzemí. Návštěvníci, kteří si zaplatí od pátku do neděle některou z vybraných prohlídek, zažijí nefalšované peklo. Vstupné je padesát korun pro děti a sto korun pro dospělé. Kapacita prohlídky je dvacet osob, organizátoři doporučují rezervaci na www.jihlava.cz/podzemi.

Mikulášský koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Hotel G. Mahlera

ZA KOLIK: 150 a 120 korun, online za 50 korun



Filharmonie Gustava Mahlera pořádá historicky první Mikulášský koncert a zve všechny do refektáře Hotelu Gustav Mahler Jihlava tuto neděli, kde se od sedmi večer bude bohatě hudebně nadělovat. Koncert bude řídit šéfdirigent Jiří Jakeš, vystoupí Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera Jihlava a Bohdan Petrovič zazpívá několik písní. Kdo nemůže přijít osobně, může sledovat koncert online.

Adventní koncert: Pavel Šporcl a DPS Zvoneček

KDY: pondělí 6. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma formou rezervace



V pondělí se uskuteční další ze série Adventních koncertů na jihlavské radnici. Vystoupí houslový virtuos Pavel Šporcl s koncertním programem Pocta Paganinimu. Ve druhé části koncertu vystoupí společně s dětským pěveckým sborem Zvoneček. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Adventní koncert: Nezmaři

KDY: pátek 10. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: 300 korun



V pátek se koná další ze série Adventních koncertů na jihlavské radnici. Vystoupí skupina Nezmaři. Předprodej vstupenek v Knihkupectví Jitka na Komenského ulici.

Adventní koncert: Hudba doby nejen adventní

KDY: pondělí 13. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma



Na koncertě se představí Komorní orchestr Základní umělecké školy Jihlava a hosté. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Cimbal Classic

KDY: sobota 18. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny a Dalibora Štruncových. Vzpomínkový večer věnovaný památce Václava Havla k 10. výročí jeho úmrtí. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Adventní koncert: Felix Slováček a Boris Krajný

KDY: pondělí 20. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma



Hudební koktejl nejznámějších melodií ochucen o koledy a vánoční písně. Český klarinetista, axofonista, skladatel a dirigent s klavírním doprovodem na jihlavské radnici. Vstupné je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z Městských informačních center.

Vánoční koncert sborů Gaudium a Radost

KDY: úterý 21. prosince od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: 50 korun



Vánoční zpívání dětských sborů Základní umělecké školy Jihlava. Vstupné je padesát korun. Předprodej vstupenek je 14. prosince v čase od 15.30 do 17.00 hodin v Základní umělecké škole Jihlava

Vánoční putování Jihlavou

KDY: do 6. ledna 2022

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Jihlava připravila na letošní adventní čas opět městskou soutěž Vánoční putování. Na každém stanovišti poutníky čeká nejenom krásná výzdoba, o kterou se postarali jihlavští dobrovolníci, ale také jednoduchý úkol, jehož řešení si budou moci zapsat do kartičky. Kartičku si mohou zájemci od pondělí vyzvednout a vyplněnou opět odevzdat na Městském informačním centru, vchod z Masarykova náměstí. Na každého úspěšného řešitele čeká drobná odměna, hlavní ceny se budou losovat po skončení putování začátkem příštího roku.

Jihlava k Vánocům

KDY: do 22. prosince

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí



Jihlava si za dodržení všech mimořádných opatření adventní atmosféru zachová. Pro návštěvníky bude zdarma otevřené kluziště s kapacitou osmdesát osob. Jarmareční stánky i vánoční strom zůstanou nasvícené, barvami bude zářit i Mariánský sloup a z reproduktorů budou znít koledy. Na zavřených stáncích vznikne výstava velkoformátových fotografií Jihlavy k Vánocům z roku 2019. Do adventní vesnice bude přistavena i „vánoční kára“ a historický kolotoč. Podium budou zdobit kulisy zobrazující bývalý měšťanský dům Krecl a maketa první jihlavské tramvaje. Z jarmarku zůstane prodej stromů, jmelí a chvojí a s nimi související produkty, dále pak ryby a produkty z nich. Tyto stánky bude možné navštívit až do 22. prosince.

Vánoce v přírodních materiálech

KDY: do 31. ledna 2022

KDE: Telč, prostory Univerzitního centra



Vánoce v přírodních materiálech je výstava, která je k vidění v prostorách telčského univerzitního centra. Lidé zde budou moci obdivovat výrobky z různých přírodních materiálů, dekorace z orobince Ivety Dandové z Mnichova Hradiště, nebo malované kameny inspirované zimní přírodou. Dále figurky z všemožných šišek a ořechových skořápek z dílny Miloslava Janů, ukázka ze sbírky betlémů Bohuslavy Veitové z Polné a další.

Vůně svátků

KDY: do 6. ledna 2022

KDE: Telč, Městská galerie

Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek zvou na vánoční výstavu Vůně svátků v Městské galerii Hasičský dům. Sváteční události byly spojovány s pečením sladkého pečiva už od středověku. Hospodyně pekly různě tvarované pečivo z kynutého těsta – vánočky, jidáše, koláče a další krajové sladké speciality. Výstava chce být poučením i inspirací pro všechny, kdo mají tradice rádi a dodržují je, ať jsou to Velikonoce, Vánoce, posvícení a poutě, dožínky, masopust, křtiny, svatby i rozloučení se zesnulým. Výstava ukázek pečiva s doprovodnými texty bude doplněna i vánoční výzdobou stromků, betlémů a měšťanského pokoje o Vánocích.

Tajuplná Ježíškovka

KDY: čtyři adventní soboty, od 14.00 do 18.00

KDE: Borovná u Telče

ZA KOLIK: zdarma



Po všechny adventní soboty se lidé mohou projít v Borovné u Telče tajuplnou Ježíkovkou. Půjde o cestu osvětlenou alejí, kterou zájemci dojdou až k vánočnímu stromu přání, kde mohou nechat dopis pro Ježíška. Nenáročnou cestu zvládnou bez problémů i malé děti a kočárky. Začíná na úpatí tajemného borovenského kopce a světýlka v ní každého dovedou až k vánočnímu stromu přání, kde budou moci nechat svůj dopis pro Ježíška. Předtím, než se vydají na cestu, nebo naopak až po zdárném návratu, bude v domě číslo 15 na děti čekat razítko.

Čertovské posádky se topily v bažinách. První pístovský sníh rozjezdila auta

Třebíčsko

II. Adventní koncert

KDY: neděle 5. prosince od 17.00

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na druhém Adventním koncertě vystoupí Kdousovská schola. Vstupné je dobrovolné.

Mikulášské odpoledne

KDY: neděle 5. prosince od 14.00

KDE: Nová Ves u Třebíče, Ranč Vápenka

Ranč Vápenka připravila na nedělní odpoledne soutěže pro děti od dvou hodin odpoledne. Mikuláš, čerti a andělé nebudou chybět. Děti se budou moci svézt na koních a ponících. Zahraje skupina Demenato.

Anežka Binková a band

KDY: úterý 7. prosince od 19.00

KDE: Hrotovice, sál Základní umělecké školy Hrotovice

ZA KOLIK: 160 korun



Zpěvačka Anežka Binková se po dvou letech vrací se svým vánočním koncertem na domovskou scénu do Hrotovic. S kompletní sestavou svého bandu připravila bezmála dvouhodinový koncert, kde zazní její novinka „Z višně dolů“, kompilace tradičních koled, ale i „Spadlá hvězda“ a pilotní hit „Kostky“. Vystoupí v úterý 7. prosince v sále Základní umělecké školy v Hrotovicích od sedmi hodin večer.

Vánoční výstava

KDY: 12. prosince - 19. prosince, 9.00 - 16.00

KDE: Jemnice, zámek

Na zámku v Jemnici si lidé prohlédnou od neděle 12. prosince práce dětí a spoluobčanů města Jemnice

Vánoční koncert

KDY: úterý 14. prosince od 19.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda velký sál

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 200 korun, na místě 250 korun



Do Moravských Budějovic zavítá zpěvák Josef Vágner. Na koncertě vystoupí společně s dětským pěveckým sborem Kapky.

Vánoční koncert

KDY: čtvrtek 16. prosince od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda velký sál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na vánočním koncertě vystoupí žáci hudebního oboru Základní umělecké školy Moravské Budějovice. Opět se mohou pposluchači těšit na pestrý program, v němž nebudou chybět pěvecké sbory, orchestr (J)Elita band. Součástí koncertu bude prezentace žáků výtvarného oboru.

Adventní koncert

KDY: neděle 19. prosince, od 17.00

KDE: Třebíč, Zadní synagoga

ZA KOLIK: 120 korun



Tradiční adventní koncert třebíčského smyčcového kvarteta Cordial String Quartet se uskuteční v neděli 19. prosince od pěti hodin v Zadní synagoze. Na koncertě se kvarteto představí ve složení – Adam Caha a Jakub Lojda - housle, Eva Kotrbová – viola a Petr Stupka – violoncello. V koncertním programu zazní skladby od Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Vivaldiho.

Koncert Klubu přátel hudby

KDY: čtvrtek 9. prosince od 18.00

KDE: Třebíč, foyer divadla Pasáž

ZA KOLIK: 140 a 180 korun



Jedinečné setkání dvou vynikajících mladých sólistů. Vystoupí Anna Paulová na klarinet a Milan Řehák na akordeon. Jejich program přináší romantické kusy v neotřelých úpravách pro klarinet a akordeon, originální soudobé skladby, ale i klezmer či energické tango! V rámci spolupráce se ZUŠ Třebíč vystoupí na začátku koncertu Markéta Velková (klarinet / uč.Václav Sobotka, DiS.) a Jan Novotný (akordeon / uč. Mgr. Dana Fialová), kteří zahrají společnou skladbu Hans-Günther Kölz – Ballad.

Vánoční výstava betlémů

KDY: do 16. ledna 2022

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: 60 a 35 korun



Vánoční výstavu betlémů s názvem Třebíčské betlémy včera a dnes si mohou malí i velcí zájemci prohlédnout v zámecké konírně v Třebíči až do 16. ledna 2022. Výstava návštěvníkům nabídne srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu 19. a 20. století se současnou tvorbou regionálních betlémářů. Otevřená bude denně kromě pondělí od devíti do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne. K tradiční vánoční výstavě chystají na zámku i doprovodný program. Vstupné na výstavu je 60 korun, snížené 35 korun.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: denně dle rozpisu na webových stránkách

KDE: Třebíč, Na Hvězdě



Milovníci bruslení mohou navštívit umělou ledovou plochu ve sportovním areálu Na Hvězdě na jižním okraji Třebíče. Vstupné je padesát korun na osobu a jeden blok. Přímo na místě si lze brusle také zapůjčit nebo ve vypsaných termínech nechat ty vlastní nabrousit. Na Hvězdě nechybí ani možnost občerstvení. Stejně jako loni se i letos bude provoz odvíjet od případných protiepidemických opatření vyhlášených vládou. Pro aktuální informace o rozpisu bruslení a podmínkách provozu je možné sledovat stránky sportovního areálu, na kterých prostřednictvím web kamery také přímo lidé nahlédnou na ledovou plochu. Rezervační systém s rozpisem bruslení pro veřejnost najdou na webovýc stránkách Na Hvězdě.

Vánoční Ježíškova pošta

KDY: od pondělí 6. prosince do 19. prosince, 9.00–16.00

KDE: Turistické informační centrum Bazilika

ZA KOLIK: zdarma



Děti mohou přinést svá tajná vánoční přání do Informačního centra u baziliky sv. Prokopa. Vloží je v obálce s přáním, doplněné o zpáteční adresu a poštovní známku, přijde před Štědrým dnem dětem zpět s potvrzením a dopisem od Ježíška. Se svými přáníčky mochou chodit od pondělí do neděle od devíti ráno do čtyř odpoledne.

Úžasný pohled z výšky. Jaroměřický zámek zasypal sníh. Podívejte se

Vánoční turné Petra Bendeho

KDY: středa 8. prosince od 19.00

KDE: Třešť a Třebíč

Adventní období se u Petra Bende každoročně váže na sérii koncertů s tou pravou sváteční atmosférou. Loni vánoční tradici přerušila pandemie a turné 2020 se tak neuskutečnilo. Letos se mohou zpěvákovi příznivci těšit na tradiční vánoční turné. Pěvecké sbory z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím publikem a kromě Petrovy kapely bude hostovat i Cimbálová muzika Gromba. Do kulturního domu v Třešti zpěvák zavítá 8. prosince. Hosty koncertu budou René Matlášek a Vít Štaigl, písničkářské duo a dětský sbor Základní umělecké školy Třešť. Další zastávkou turné bude Třebíč, kde vystoupí 11. prosince v budově Fórum. Začátky obou koncertů od sedmi hodin večer. Vstupenky zakoupené v minulém roce zůstávají v platnosti.

Vánoční výstava

KDY: denně od 9.00 do 16.00

KDE: Třebíč, Výstavní síň Předzámčí

ZA KOLIK: zdarma



Do začátku ledna příštího roku budou mít možnost návštěvníci Výstavní síně Předzámčí shlédnout výstavu dětských prací s vánoční tématikou. Do tvoření se zapojilo pět dětských kolektivů: Základní škola Bartuškova, Základní škola Na Kopcích, Základní škola Světlo, Základní umělecká škola Třebíč a Dům dětí a mládeže Třebíč. Na výstavě budou k vidění ozdoby, výkresy, malované koledy, keramika a mnoho dalších výrobků. Otevřeno denně od devíti do čtyř hodin odpoledne. Vstup je volný.

Na honu po stopách zvěře. Podívejte se, jak myslivci v Dobroníně lovili zajíce

Pelhřimovsko

Advent na hradě Kámen 2021

KDY: 4. a 5. 12., 11. a 12. 12., 18. a 19. 12.

KDE: Hrad Kámen



Do 19. prosince ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen seznámí zájemce s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu a to v deset, v jedenáct, dvanáct, v jednu odpoledne, ve dvě a ve tři hodiny. Dále se návštěvníci mohou těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Lidé mohou přijít načerpat vánoční atmosféru na hrad Kámen. Vstupné na celý program včetně prohlídky je pro dospělého sto korun, senioři a studenti sedmdesát korun, děti do šesti let a ZTP zdarma.

Mikulášská nadílka v klášteře v Želivě

KDY: neděle 5. prosince od 13.00 do 20.00

KDE: Klášter Želiv

Jindy nepřístupný prostor podzemí Trčkova hradu v želivském klášteře ožije v neděli od jedné odpoledne pekelníky, rarášky i samotným Luciferem. Děti zde budou muset prokázat, že nejsou jen zlobivými rarášky ale také mají schopnost napravit své chování. Prohlídky podzemí jsou teprve po druhé v historii umožněné návštěvníkům. Za vstup zaplatí dospělí 70 korun, děti neplatí. Nutná rezervace na telefonu 725 448 291.

Druhá adventní neděle

KDY: neděle 5. prosince od 16.00

KDE: Pacov, Komunitní centrum



Na druhou adventní neděli připravili v komunitním centru promítání pohádky O Čertovi a jiné pohádky. V pět hodin dorazí na náměstí Svobody Mikuláš s družinou. O hodinu později zakončí program adventní vystoupení trubačů Základní umělecké školy Pacov.

Vánoční kluziště ve Stromovce

KDY: do 1. ledna 2022

KDE: Humpolec, Stromovka

Pro ty, kteří si chtějí užít vánoční atmosféru spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu, připravili v Humpolci vánoční kluziště. Otevřené je ve všední dny od osmi do dvanácti pro děti z mateřských a základních škol, od dvou do osmi večer pro všechny zájemce a o víkendu od deseti do osmi večer.

Výstava fotografií

KDY: do 28. ledna 2022

KDE: Kamenice nad Lipou



Výstavu fotografií Míly Hoška je možné navštívit od neděle 28. listopadu v Městském muzeu. Přístupná bude do 28. ledna 2022.

Procházka za betlémem

KDY: do 2. ledna 2022

KDE: Kamenice nad Lipou

ZA KOLIK: zdarma



Na okraji města Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku žije řezbář Bohumil Biňovec, který se už šestnáct let věnuje výrobě betlémů. Svůj nejnovější betlém vystaví v suterénu svého domu. Zájemci si ho tak budou moci prohlédnout přes prosklenou stěnu otevřené garáže. Betlém v ulici na Tržišti, číslo popisné 732, v Kamenici nad Lipou bude vystavený do 2. ledna 2022 každý pátek až neděli, v době svátků každý den. Betlém je osvětlený a každých patnáct vteřin zhasne z důvodu nastavení osvětlení den/noc.

Pelhřimov a jeho významné osobnosti

KDY: středa 8. prosince, od 16.30

KDE: Pelhřimov, před budovou knihovny



Ve středu 8. prosince mohou zájemci z Pelhřimova a okolí vyrazit na procházku městem nazvanou Pelhřimov a jeho významné osobnosti s výkladem Jaromíry Jirků. „Můžete se těšit na procházku městem s nádechem Vánoc po místech, kde žily významné osobnosti, které obohatily nejen regionální kulturu. Sraz účastníků před budovou knihovny o půl páté,“ pozvala Dagmar Konvičná. Tentýž den, ale již od jedné hodiny odpoledne pořádá knihovna Vánoční tvořivou dílnu s Růženou Kručanicovou. Návštěvníci si vyrobí vánoční dekorace a dárky. Zaplatí pouze za spotřebovaný materiál.

Mikulášská jízda městem v neděli potěšila Počátecké. Děti dostaly dárečky

Havlíčkobrodsko

Koncert kapely Citron

KDY: pátek 3. prosince od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostron

Legenda žije dál! Česká rocková legenda Citron zasažená nedávným nečekaným úmrtím kapelníka Radima Pařízka se rozhodla pokračovat. Shodl se na tom zbytek kapely včetně zpěváka Ládi Křížka a Radima Pařízka mladšího. Kapela Citron vystoupí v pátek od osmi hodin večer v havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov formou stolové úpravy.

Spanilá jízda svatého Mikuláše městem

KDY: neděle 5. prosince od 14.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

ZA KOLIK: zdarma



Do Ždírce nad Doubravou přijede na koňském spřežení svatý Mikuláš se svojí družinou. Městem bude projíždět v neděli od dvou hodin odpoledne z náměstí 9. května. Mikuláš se svými pomocníky se zastaví na několika místech, kde dětem rozdá drobné sladkosti.

Vánoční procházka: Labutě na vodě ve Světlé nad Sázavou

KDY: po setmění

KDE: Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Krásný zážitek slibuje vánoční procházka osvětleným parkem ve Světlé nad Sázavou. Lidé tam uvidí například labutě na vodě. Lidé se mohou vydat přes most a Wolkerovou ulicí po modré a stříbrné až k prvnímu rybníku. Zde objeví zpívající ostrov, který každých patnáct minut (počínaje vždy celou) bude hrát jen pro návštěvníky. Na děti zde čeká Andělská pošta, na břehu rybníka najdou truhlici na dětská přání Ježíškovi a Zvoničku pro jejich potvrzení. Z hráze je možné pokračovat bez obav kolem potoka s bludičkami až dolů k medvědům. Vyjít z parku je nejlepší světelnou bránou u pekáren, možná zájemce sveze i připravený koňský povoz.

Adventní Zrzavý

KDY: adventní víkendy, ve všední dny po dohodě

KDE: Okrouhlice, ateliér Na Skalce

ZA KOLIK: zdarma



Během adventních víkendů si mohou lidé prohlédnout v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku ateliér ilustrací Jana Zrzavého Na skalce. Najdou ho na adrese Okrouhlice, číslo popisné 62, jen pár desítek metrů od rodného domu malíře. Ateliér bude otevřený každou adventní sobotu a neděli od deseti do čtyř hodin odpoledne. Ve všední dny je přístupný vždy po telefonické dohodě na telefonním čísle 777 767 105. Vstup je volný.

V havlíčkobrodské radnici vystavují patchworkové a pedigové výrobky

Žďársko

Mikuláš projde Novým Městem

KDY: neděle 5. prosince od 16.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Aby děti nepřišly o Mikuláše a zároveň se neshromažďovaly velké skupiny lidí, vymysleli Novoměstští Mikulášovo putování. Na cestu se světec se svojí družinou vydá v neděli už ve čtyři hodiny odpoledne a udělá pět zastávek, na každé z nich se zdrží půl nebo tři čtvrtě hodiny. Trasa je dvojí, první zastávky jsou na Vratislavově náměstí buď u sv. Anny nebo u muzea.

Vánoční trhy online a Mikuláš na zámku

KDY: online a neděle 5. prosince od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK:



Vánoční trhy na žďárském zámku se přesunuly, tak jako loni, do virtuálního prostředí. Až do 14. prosince si mohou lidé výrobky objednat online, výdejní víkend pak bude na zámku 18. a 19. prosince. Mikulášská nadílka v neděli bude, účastnit se jí může po předchozí rezervaci vždy jedna rodina, Mikuláš s čertem a andělem se projde na zámecké terase před jednou hodinou odpolední a po šesté hodině večerní.

Adventní koncert

KDY: neděle 5. prosince od 15.00

KDE: Rovečné, evangelický kostel

Milovníky hudby potěší nedělní adventní koncert v evangelickém kostele v Rovečném. Od tří hodin tam zahrají Karel Mužátko a Matěj Bok. Dva mladí muzikanti interpretují skladby Matěje Boka, případně hrají přejaté skladby v jeho originálních aranžích. Nabízí tak neotřelé pojetí koncertů trubky a varhan.

Adventní večer

KDY: neděle 5. prosince od 17.00

KDE: Netín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné



Prostor pro zklidnění a rozjímání nabídne Adventní večer v Netíně. V tamějším kostele Nanebevzetí Panny Marie se v neděli uskuteční koncert. Vystoupí při něm Jaroslav Tůma, Pěvecký chrámový sbor Netín a jejich hosté. Vstupné je dobrovolné.

Vánoční prodejní výstava řemesel

KDY: pátek 10. prosince od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Na oblíbené předvánoční akci v Horáckém muzeu se návštěvníci mohou v sobotu podívat, jak se vyrábí tradiční vánoční dekorace, ať už drátované, slaměné, skleněné či perníkové. Odvážlivci si zkusí sami vyrobit slaměné řetězy. Současně se v pátek ve výstavním sále muzea otevírá i výstava Vánoce Josefa Lady.

Farmářský trh s vánoční tematikou

KDY: sobota 11. prosince od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí



Poslední novoměstský farmářský trh jedenáctého ročníku opět nabídne kvalitní potraviny a produkty. Od 8 do 12 hodin budou ke koupi masné výrobky, vejce a drůbež, pečivo, mléčné výrobky a mnoho dalšího. Část produktů poteší regionálním původem.

Novoměstský Fler trh

KDY: sobota 11. prosince od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Od rána až do 16 hodin bude novoměstský kulturní dům prodchnutý tvořivou sváteční náladou. Na Fler trhu budou k zakoupení originální výrobky jako třeba keramika, oblečení, výrobky z kůže, svíčky, šperky a další. Chybět nebude ani kavárna, hrací koutek a tvořivé dílny.

Snow film fest

KDY: neděle 12. prosince od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 100 korun



Extrémní zážitky, čerstvě napadaný sníh, zimní krajina a silné lidské příběhy. Šest pečlivě vybraných filmů se zimní, horskou a lyžařskou tematikou, finalistů zahraničních soutěží, se bude promítat v neděli od 17 do 22 hodin v rámci festivalu Snow film fest. Vstupenky je možné zakoupit v novoměstském informačním centru.

Vánoční koncert Magdy Malé

KDY: pondělí 13. prosince od 19.00

KDE: Rozsochy, KD Orlovna

ZA KOLIK: 250 korun



Vánoční atmosféru navodí koncert zpěvačky Magdy Malé, která vystoupí spolu s Petrem Dopitou a Jaroslavem Podsedníkem v pondělí večer v kulturním domě v Rozsochách. Vstupenky lze zakoupit za 250 korun.

Živý Betlém

KDY: úterý 14. prosince od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma



Příběh narození Ježíše Krista znovu ožije i letos v úterý po druhé neděli adventní. Žáci žďárského Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga. Herecké ztvárnění betlémského zázraku patří k tradičním žďárským vánočním akcím. Podívaná je zdarma.

Bítešské trhy

KDY: úterý 14. prosince od 8.00

KDE: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Poslední letošní trhy se budou konat ve Velké Bíteši v úterý od 8 do 16 hodin ve středové části Masarykova náměstí. I tentokrát trhy nabídnou rozmanité výrobky a mohou tak nabídnout inspiraci pod vánoční stromeček.

Štědrý den na Horácku

KDY: do 9. ledna 2022

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum – Tvrz

ZA KOLIK: 30 a 10 korun



Jak naši předkové v 19. století prožívali Štědrý den a co přesně se od brzkého rána až do půlnoční mše dělo ve světnici, na dvoře i venku v přírodě? Jak si lidé vyzdobili své příbytky a které tradiční pokrmy celý den jedli? Co to bylo pastýřské chození, honění a nošení a proč lidé vyhlíželi, kdo ve vsi první rozsvítí? Dostávali od Ježíška nějaké dárky a byla obdarována také zvířata a živly? Které štědrovečerní zvyky a magické rituály měly lidem pomoci nahlédnout do budoucnosti? To vše se lidé nejen dozví, ale některé zvyky si také sami vyzkouší během výstavy s názvem Štědrý den na Horácku v Regionálním muzeu Žďáru nad Sázavou, která bude k vidění do 9. ledna 2022.

Kluziště na Náměstí

KDY: denně od 10.00 do 22.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí



Lidé si mohou přijít zasbruslit na otevřené kluziště s umělou plochou. Otevřené je vždy od deseti dopoledne do deseti večer až do 2. ledna.

Zima Josefa Lady

KDY: od pátku 10. prosince, od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Od pátku 10. prosince bude v novoměstském Horáckém muzeu přístupná lidem výstava nazvaná Zima Josefa Lady. Dokonalé reprodukce obrazů slavného umělce se zimní a především vánoční tematikou zapůjčili dědicové Josefa Lady. Návštěvníci se mohou přijít potěšit na výstavu až do 30. ledna 2022.

Víte, jaké poklady ukrývají Žďárské vrchy? Ranská jezírka zakletá hluboko v lese

Jižní Morava

Výstava betlémů

KDY: sobota 4. prosince od 10.00

KDE: Brno

Tradiční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v Brně nabízí historické i soudobé exponáty různých velikostí a druhů. Nebudou chybět ani různé kuriozity. Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně malovaný papírový betlém z roku 1933 od Jana Václavů ze Železnobrodska. Součástí bude i dioráma Život Ježíše Krista s více než sto figurami. Otevřeno je pro jednotlivce od čtvrtka do neděle od deseti do čtyř.

Minerály Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště



Prodejní výstava Minerály Brno je jednou z největších mineralogických akcí v České republice. Zaplní pavilon B Výstaviště a více než čtvrtina vystavovatelů přijede ze zahraničí. Pořadatelé chystají i naučný program pro děti i dospělé.

Vyhlídkové kolo

KDY: denně

KDE: Znojmo, Komenského náměstí



Novinkou letošního adventu ve Znojmě je velké vyhlídkové kolo na Komenského náměstí ve Znojmě. Podívat se na centrum města z nadhledu víc než dvaceti metrů mohou lidé poprvé v neděli.

Výstava na Špilberku

KDY: do konce února

KDE: Brno, Špilberk

ZA KOLIK: základní vstupné 69 korun



Do dětského světa a atmosféry čekání na oblíbené a vytoužené hračky pod stromkem zavede návštěvníky nová výstava na brněnském Špilberku. „Na výstavě Hračky na Hradě mají dětští i dospělí návštěvníci jedinečnou možnost vidět hračky ze sbírek našeho muzea. Každá z vystavených hraček v sobě nese kus historie a vzpomínek, které umožní připomenout čas dětství nebo zjistit s čím si hráli naši rodiče a prarodiče,“ pozval ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Výstava je otevřená od devíti do pěti denně vyjma pondělí. Vstupné je pro dospělé devětašedesát korun, děti do šesti let mají vstup volný. Výstava potrvá do konce února.

Kalendář naruby

KDY: do konce roku 2021

KDE: Brno a okolí

ZA KOLIK:

Cílem akce Obrácený adventní kalendář je shromáždit větší množství využitelných věcí, které pomohou potřebným. Sbírka je zaměřená na Brno a okolí, osobní předání ošacení a doplňků je naplánované po novém roce na pobočce Diecézní charity Brno. Oblečení dostanou lidé bez domova a v hmotné nouzi. Více informací získají lidé na UklidmeCesko.cz.

Adventní prohlídky – Leonardovy stroje

KDY: každou adventní sobotu od 15.00

KDE: Kapucínské náměstí, Brno

ZA KOLIK: 140 a 70 korun



Každou adventní sobotu je připravená mimořádná komentovaná prohlídka výstavy Leonardovy stroje. Dozvíte se nejen princip fungování jednotlivých modelů, ale také to, jak vznikaly. Tato výstava je totiž unikátní i vzhledem k tomu, že všechny vystavované exponáty vznikaly v rukou jednoho autora, Miroslava Mužíka, který bude výstavou sám provázet. Vstipné je 140 korun pro dospělého, 70 pro důchodce a studenty.

Na Vysočinu přišla zima. Podívejte se na kouzelné, zasněžené Balinské údolí

Vánoční výstava

KDY: do 4. prosince

KDE: Brno, Dům u Tří knížat

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Výstava skleněných, dřevěných objektů, skleněných a keramických šperků, obrazů různých technik, fotografií a dalších uměleckých prací členů volného spolku Art for you bude k vidění v Domě u Tří knížat v Brně. Vstupné je dobrovolné.

Adventní vyhlídkové jízdy

KDY: do 12. prosince

KDE: Brno

Vyhlídkové jízdy Brnem jsou určeny těm, kteří chtějí město poznat i z jiné perspektivy než pěší a uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný minibus. Během adventního času se mohou zájemci těšit na dva vyhlídkové okruhy: Paláce průmyslové aristokracie a Slavné vily. Většina lidí zná alespoň podle názvu vily brněnských textilních magnátů. Nejznámější z těchto vil jsou vila manželů Tugendhatových, rodiny Löw-Beerů a Stiassných. Zvídavé povahy poznají i ty méně známé – například Hechtovu či Offermannovu vilu. Více podrobností získají zájemci na TIC Brno nebo webu gotobrno.cz.