KDY: 11. března, od 15.15

KDE: Telč, zimní stadion

ZA KOLIK: vstupné 20/30 korun













Veřejné bruslení je k dispozici do čtvrt na pět. Zájemci si mohou nechat na místě nabrousit i brusle. Děti do šesti let bruslí zdarma. Další veřejné bruslení je 12., 14. a 15. března.