Už tuto sobotu 14. ledna se v centru města uskuteční veselice pro širokou veřejnost. Půjde o procházku v dobových kostýmech za zpěvu kramářských písní. Akce nese název Hašek a Noll představují novou epochou v dramatickém umění. „Ve dvě hodiny se sejdeme u tribuny na Havlíčkově náměstí a poté se přesuneme na Smetanovo náměstí, kde stálo v roce 1922 divadlo a byla zde poprvé uvedena divadelní hra Dobrý voják Švejk. A právě havlíčkobrodský herec Karel Noll byl jeden z herců, kteří v divadelní hře účinkovali. Později se objevil i ve filmové adaptaci,“ uvedla ředitelka brodského Muzea Vysočiny Alena Jindrová. Tehdy se město jmenovalo ještě Německý Brod.

Průvod se postupně zastaví na několika místech, které jsou s osudy Jaroslava Haška spjaty. Zpívat se budou dobové písně z 1. světové války, ale i z období první republiky. „Zazní také píseň Na Pankráci, na malém vršíčku, kterou dnes snad znají všichni,“ přiblížila Jindrová. Ta bude ráda, pokud se k akci přidá i veřejnost, půjde v průvodu a bude zpívat. Cílem procházky bude Smetanovo náměstí, kde v roce 1922 stálo divadlo. Dnes je zde parkoviště. Organizátoři tu usadí repliku divadla, která bude Haška připomínat další měsíce.

Spisovatel Jaroslav Hašek zemřel 3. ledna 1923 ve věku čtyřiceti let a lidé si ho budou na Havlíčkobrodsku připomínat po celý rok. „Od dubna do srpna jsme připravili naučnou stezku Jaroslav Hašek na Lipnici. Půjde o stezku, která povede ze Světlé nad Sázavou až do Lipnice nad Sázavou, kde strávil Hašek poslední léta svého života a napsal tu největší část svého díla,“ dodala Jindrová.

V průběhu dalších měsíců se mohou příznivci spisovatele a odborná veřejnost těšit na celou řadu přednášek, výstavu nebo na Pochod Haškovou stezkou. Ten je v plánu 19. srpna a půjde o turistický pochod na připomínku Haškovy cesty do Lipnice 25. srpna 1921. O den později v Havlíčkově Brodě vystoupí staropražská kapela Šlapeto.

Více na Haškovy oslavy : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (muzeumhb.cz)

Jihlavsko

Novoroční koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: Třešť, zámek

Známý houslista Jaroslav Svěcený vystoupí na novoročním koncertu na Zámku v Třešti. Koncertovat bude v sobotu od šesti hodin odpoledne, vstupné vychází na 390 korun. Hostem Jaroslava Svěceného bude klavíristka Lucie Tóth. Novoroční koncert pořádá Zámek Třešť ve spolupráci s nadačním fondem Šťastná hvězda. Vstupenky lze zakoupit v zámecké recepci, v infocentru Třešť, v knihkupectví Jitka v Jihlavě nebo on-line přes SMSTicket.

Otevřené dveře na učilišti

KDY: sobota od 8.00 do 13.00

KDE: Třešť, SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

Střední škola v Třešti zve zájemce o studium na dny otevřených dveří, které se budou konat v sobotu od osmi ráno v budově školy ve Váňovské ulici. Na akci se zájemci setkají se zástupci pedagogických pracovníků.

Moudrost traumatu s debatou

KDY: sobota od 16.00

KDE: Telč, Univerzitní centrum

Komunitní centrum Na Větvi přichází s projekcí a besedou. Uvede film Moudrost traumatu. Na besedu přijal pozvání Zdeněk Weber. Akce začíná ve čtyři odpoledne v přednáškovém sále v Univerzitním centru Masarykovy univerzity. Vstupné 300 korun.

Řezníček v Robinsonu

KDY: pátek od 15.00 do 16.00

KDE: Jihlava, Rodinný park Robinson

V Robinsonu se bude tančit. Každý pátek se návštěvníci mohou těšit od tří do čtyř hodin na zábavný program plný soutěží s oblíbeným moderátorem Milanem Řezníčkem. Vstupné v tento den se nemění a za stejnou cenu si tak každý užije ještě více zábavy v tomto rodinném parku.

Karneval v Kamenici

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kamenice, orlovna

Základní a mateřská škola Kamenice pořádá karneval v sobotu od dvou odpoledne v orlovně. Děti i dospělí se mohou těšit na spoustu her, pestrou tombolu, hudbu a tanec i občerstvení.

O Perníčkovi

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

Znáte Perníčka? Čerstvě upečený perníkový panáček se jednoho dne ocitne na staré kredenci, kde se potká s elegantní Pepřenkou a mořským vlkem kapitánem Slánkou. Nejen děti jsou zvané do jihlavského Horáckého divadla na Pohádkovou neděli a na pohádku O Perníčkovi.

Šipkařský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Brtnice, společensko-kulturní centrum

Šestý ročník šipkařského plesu se uskuteční ve společensko – kulturním centru v Brtnici v sobotu večer. Vystoupí Brtnické mažoretky, bude hra o ceny, předtančení v podání Alžběty Navrátilové a Adama Beneše. Hraje skupina Kalybr. Vstupné je 230 korun.

Hasičský ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Ždírec, kulturní dům

Hasičský ples ve Ždírci se koná v sobotu od sedmi hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Great. Těšit se návštěvníci mohou na bohatou tombolu, vstupné vyjde na 150 korun.

Třebíčsko

Derniéra výstavy

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třebíč, zámek

Tradiční Vánoční výstavu betlémů s podtitulem Jihočeské betlémy mohou lidé navštívit v prostorách konírny třebíčského zámku pouze do této neděle. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a umožňuje návštěvníkovi nahlédnout nejen do sbírky jednoho jihočeského muzea, ale i do tvorby tamních betlemářů. Výstavu zakončí derniéra v neděli ve tři hodiny odpoledne. Na účastníky čeká komentovaná prohlídka zdarma za účasti kurátora.

Zdeněk Izer: Na plný coole!

KDY: neděle od 18.00

KDE: Jemnice, kinosál

V neděli od šesti hodin večer v kinosále v Jemnici se uskuteční zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení obohatí videoprojekce, kostýmy a světelné efekty.

Sypejte ptáčkům 2023

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Třiadvacátý ročník Plesu Okrašlovacího spolku Sypejte ptáčkům se koná v sobotu. K tomuto výročí vznikl speciální projekt nazvaný 3 tenoři alias 4 magoři. Začátek plesu je od osmi hodin večer v Národním domě. Vystoupí Jezerel, Bambus, 3 tenoři alias 4 magoři (Bartoš, Foit, Machát, Zahrádka) a Tomáš Matonoha s kapelou. Vstupné v předprodeji 300 korun, na místě 350 korun, místenka je padesát korun.

28. Hasičský bál

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, Hotel Opera

Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice nad Rokytnou zve v pátek od osmi hodin večer na 28. Hasičský bál v Hotelu Opera. K tanci a poslechu zahraje skupina Delta a Tatar band. Je připravená bohatá tombola. Vstupné 150 korun.

IX. Ples ZŠ Komenského

KDY: pátek od 20.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

V pátek v Náměšti nad Oslavou pořádají devátý ročník Plesu Základní školy Komenského. K tanci a poslechu zahraje Dreams Band.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Březník, sokolovna

Místní Sbor dobrovolných hasičů zve v sobotu na jejich tradiční a oblíbený Hasičský ples do březnické sokolovny, letos již po dvaadvacáté. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Credit. Zajištěno je hojné občerstvení, bohatá tombola a také předtančení březnického tanečního souboru. Vstupné 150 korun, místenka dvacet korun.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Okříšky, kulturní dům

Sbor dobrovolných hasičů Okříšky zve na tradiční Hasičský ples v sobotu od osmi večer v kulturním domě. K tanci a poslechu bude hrát skupina Fontána. Vstupné s místenkou 150 korun.

19. Městský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jemnice, kulturní dům

Devatenáctý ročník Městského plesu pořádají v Jemnici tuto sobotu v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje skupina The Feet. Součástí kulturního programu vystoupí Ilusias – originální UV show. Vstupné 150 korun.

Žďársko

Novoroční koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté vystoupí v neděli v koncertním sále velkomeziříčského Jupiter clubu. Koncert, na kterém zazní housle, klavír a violoncello, přinese svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. O přestávce nebude chybět tradiční novoroční přípitek. Vstupné 230 a 180 korun.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Třináctý ročník novoměstských farmářských trhů zahájí již tuto sobotu prodejci na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. K zakoupení budou jako obvykle kvalitní potraviny a produkty s jasným původem. Například masné výrobky a speciality, med a medové produkty, nakládané sýry, utopence, víno, koření, čaje, sirupy a mnoho dalšího.

Volá Melbourne

KDY: neděle od 16.00

KDE: Křižanov, Katolický dům

Nedělní odpoledne zpříjemní v Křižanově divadelní hra Volá Melbourne. Frašku o čtyřech jednáních předvede Ochotnický spolek Bobrová. Představení se koná od čtyř hodin v Katolickém domě. Vstupné je dobrovolné.

Koncert: Alinde quintet

KDY: pátek od 19.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

Bítešský hudební půlkruh pořádá páteční koncert, na němž vystoupí Alinde quintet. V kulturním domě ve Velké Bíteši zazní od sedmi hodin večer díla Taffanela, Danziho, Nielsena, Jersilda a Dvořáka v podání flétny, hoboje, klarinetu, lesního rohu a fagotu.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, koncert sv. Kunhuty

Poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům tříkrálové sbírky bude koncert, který se uskuteční v neděli v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Od pěti hodin odpoledne tam zahraje a zazpívá žďárská chválová kapela El_worship.

Radek Jaroš: Koruna světa

KDY: úterý 17. ledna od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě

Korunu světa, tedy všech čtrnáct osmitisícovek, zdolal novoměstský rodák Radek Jaroš dokonce bez použití kyslíkového přístroje. Zkompletoval i Korunu Himaláje a o svých expedicích na nejvyšší vrcholy všech kontinentů bude vyprávět na přednášce s promítáním a besedou v úterý 17. ledna v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Vstupné na místě je 200 korun, ZTP zdarma.

Vánoce v devadesátkách

KDY: do 15. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

Do neděle je možné ještě zhlédnout výstavu Vánoce v devadesátkách v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou. K vidění jsou dárky všeho druhu pro malé i velké, chybět nebude panenka Barbie, módní džíska či kazetový magnetofon dvojče. Výstavu doplňuje i místnost, kde se příchozí dozvědí o tom, jak se Vánoce na Horácku slavily ještě dříve, jak tradiční Vánoce vypadaly i jaké se dodržovaly zvyky. Uvidí pouštění lodiček, odlévání cínu, z jehož tvarů se věštila budoucnost, i vytahování polínek. Vstupné je padesát korun za dospělého, třicet korun za dítě.

Dětský karneval

KDY: sobota od 13.00

KDE: Ostrov nad Oslavou, kulturní dům

Zábavné maškarní odpoledne plné soutěží a tanečků s DJ Mírou Kaplanem, jeho asistentkou a postavičkou Šmouly si užijí děti v sobotu odpoledne v Ostrově nad Oslavou. V tamějším kulturním domě se od jedné do půl šesté odpoledne koná dětský karneval. Účastníci se mohou těšit na bohatou tombolu, občerstvení, diskotéku i společný tanec.

Městský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Doslova vtančit do nového roku budou moci dámy a pánové na městském plesu ve Velkém Meziříčí. Začíná v sobotu o půl osmé v Jupiter clubu. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní zahájení starostou města, předtančení, tombolu a vystoupení pole dance v podání Dua Art. O hudební doprovod se postará skupina The People a DJ Bond.

Havlíčkobrodsko

Hrátky s Tomem

KDY: sobota od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov, kinokavárna

Představení plné písniček a klauniád s Tomem a jeho lotrovinami. Děti se podívají nejen do pohádkového světa, ale i za zvířátky. Uvádí hudební divadlo Hnedle Vedle. Vstupné sedmdesát korun.

Dětský karneval

KDY: neděle od 15.00 do 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Dětský karneval s moderátorem rádia Vysočina Milanem Řezníčkem. Pro děti je připravené malování na obličej, cukrová vata, palačinky, popcorn a další. Vstupné sto korun, děti do dvou let zdarma.

KDY: sobota od 20.00

KDE: Havlíčkova Borová, sál sokolovny

Myslivecký spolek Havlíčkova Borová zve na tradiční Myslivecký ples po dvouleté pauze. Lidé se mohou těšit na bohatou tombolu, zvěřinové speciality a k poslechu a tanci zahraje kapela Iris Band.

Kino Art Cafee: Hlas lásky

KDY: pondělí 16. ledna od 19.00

KDE: Chotěboř, podkroví knihovny

Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř zve na další Kino Art Cafe v pondělí šestnáctého ledna od sedmi večer. Diváci se mohou těšit na snímek nazvaný Hlas lásky inspirovaný životem a kariérou fenomenální zpěvačky Céline Dion. Film vypráví o tom, jak se z obyčejné dívky stala jedna z nejznámějších hvězd. Vstupné je sto korun. Kavárna otevírá v již v šest hodin.

Jóga smíchu

KDY: pondělí 16. ledna od 18.00 do 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, Stará radnice Ostrov

Zájemci Přijď se zasmát bez důvodu a prožít skupinový zážitek radosti, sounáležitosti, uvolnění. Zbavit se stresu a napětí, doplnit svou energii a probudit kreativitu mohou zájemci na pondělním kurzu s Vladimírem Palečkem. S sebou volný oděv a vodu, karimatku. Vstupné 250 korun.

Pelhřimovsko

Pivní Rybovka

KDY: sobota od 19.00

KDE: Klášter Želiv

V rámci hudebních večerů v restauraci želivského kláštera zazní v sobotu od sedmi hodin hudební parodie Pivní Rybovka, která je recesí na jednu z nejznámějších vánočních skladeb Jakuba Jana Ryby – Česká mše vánoční Hej mistře. O provedení tohoto díla se postarají pěvecké sbory Záboj a Musica Siloensis a orchestr Základní umělecké školy Pelhřimov. Kdo si tedy ještě chce užít vánoční atmosféru a zároveň se pobavit, má jedinečnou příležitost.

Hra putování za rodáky

KDY: do 30. ledna

KDE: Humpolec

Každý měsíc se mohou zájemci seznámit s jedním výjimečným humpoleckým rodákem, projít si místa spjatá s jeho jménem. Hra putování za rodáky potrvá celý rok a je samoobslužná. V infocentru Humpolec si lidé vyzvednou soutěžní kartičku, do které jim zde každý měsíc zaznamenají absolvovanou procházku. Na konci roku pak čeká všechny úspěšné znalce Humpolce odměna. V lednu se malí i velcí zájemci mohou vydat na putování za rodákem, dr. Alešem Hrdličkou.

Divadlo: Dva mrazíci a Diamantová sekera

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Malá scéna KD Máj

Malí i velcí diváci se mohou těšit na další dvě pohádky v podání Loutkoherecké skupiny Rolnička v sobotu na malé scéně kulturního domu Máj v Pelhřimově. První pohádka se jmenuje Dva mrazíci a druhá Diamantová sekyra. Vstupné na představení je sedmdesát korun.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kaliště, sál Hostince U Dubu

Místní hasiči v Kališti pořádají Hasičský ples v sobotu v sálu místního Hostince U Dubu od osmi hodin večer. K tanci a poslechu zahraje skupina R.U.M. Na návštěvníky čeká bohatá tombola, půlnoční překvapení, soutěže, občerstvení.

Chantal Poullain – chansony

KDY: pondělí 16. ledna od 19.00

KDE: Humpolec, Humpolec, Návštěvnické centrum pivovaru Bernard

Hudební večer s Chantail Poullain se uskuteční v pondělí 16. ledna od sedmi hodin večer v Návštěvnickém centru Bernard v Humpolci. Chantal Poullain je populární herečka, je však také osobitou šansoniérkou. Zpívá svoje vlastní písně, ale zejména tradiční francouzské chansony s podporou skvěle šlapající kapely Štěpána Markoviče. Každý tón nabíjí posluchače pozitivní energií, které má Chantal na rozdávání. Vstupenky jsou k dostání na recepci návštěvnického centra, online na webu www.navstivtebernard.cz nebo v MěKIS Humpolec.

Výstava RC modelů letadel

KDY: 17. až 29. ledna

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky

Letecký modelářský klub Jiřice pořádá výstavu RC modelů letadel ve dnech od 17. do 29. ledna, a to ve výstavním sále na Dolním náměstí Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci. Přístupná bude v úterý, čtvrtek, pátek od osmi do dvanácti a od jedné do čtyř odpoledne, ve středu od osmi do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne, o víkendu od deseti do čtyř odpoledne a poslední den 29. ledna bude výstava otevřená od deseti do dvanácti hodin.

Přednáška: Černobyl

KDY: úterý 17. ledna od 17.00

KDE: Kamenice nad Lipou, Kulturní dům loutkárna

Cestopisná přednáška Jiřího Kaláta posluchače provede nejenom katastrofou samou, ale i tím, co po ní zbylo. Jak to teď vypadá v místech, odkud lidé utíkali v hrůze z jaderného záření?

Adventní prohlídka s překvapením

KDY: středa 18. ledna od 15.00 do 16.00

KDE: Želiv, klášter

Speciální adventní prohlídka kláštera spojená s prohlídkou kůru a varhan čeká na návštěvníky ve středu 18. ledna. Začátek je od tří hodin odpoledne. Vstupné dospělí 240 korun, děti od šesti do dvanácti let 150 korun, senioři a ZTP zaplatí 200 korun. Rezervace vstupenek je možná v návštěvnickém centru Želiv nebo na telefonu 725 448 291.