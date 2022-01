FESTIVAL. Celkem organizátoři z dobronínského divadelního spolku Zmatkaři nachystali pět divadelních představení, které lidé uvidí během dvou měsíců. „Vybrali jsme představení různých žánrů. Přes rok objedeme spoustu divadelních představení našich známých ochotníků. A co nás zaujme, tak se snažíme domluvit právě na náš zimní festival,“ uvedl organizátor Vladimír Altán Mátl.

Návštěvníci nemusí mít strach, že by se na ně nedostalo, lístky za osmdesát korun seženou na místě.

Nedělní představení v režii Jaroslava Kodeše je takzvaná road-play o židovi Jacobowském a antisemitském plukovníkovi Stjerbinském, kteří prchají před nacismem z okupované Francie roku 1940. Současně soupeří o ženu, Madam la France. Hru napsal Franz Werfl a inspiroval se svou autobiografií, ve hře se lidé mohou těšit na množství židovských anekdot.

Už za týden, v neděli 23. ledna je na programu Suchdolský divadelní spolek SUD, ten doveze parodii na detektivku Sherlock Holmes: Zrození zla. Více informací lze najít na www.zmatkari.cz v sekci Chumelení.

Do ulic vyrazili tři králové. Ve Vápovicích chodili koledníci až z Norska

NA SCHODECH. Děti si přijdou na své v Horáckém divadle Jihlava. Pro nejmenší jsou určené Pohádky na schodech. Jde o scénická čtení herců ve třetím patře foyer velké scény, kde děti sedí na polštářích na schodech. Tuto sobotu 15. ledna si herci Jakub Škrdla a Lucie Sobotková připravili od čtyř hodin odpoledne pohádku s názvem Jak krejčí dostal princeznu a ještě jednu kratší pověst z Vysočiny. Vstupné je čtyřicet korun.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Louskáček v divadle

KDY: pátek 14. ledna od 17.00 a od 19.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 80 a 100 korun



Nart Dance School uvede v Divadle DIOD hru Louskáček. Za oknem ustal ruch ulice a u stromečku se potká celá rodina. Fritz se sestřičkou Klárkou se nemohou dočkat dárků a těší se na večer plný překvapení. Vstupné sto osmdesát a sto korun.

Výstava betlémů

KDY: do 2. února

KDE: Třešť, Schumpeterův dům



Ani letos se neuskutečnila oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech. Návštěvníci však nemusí zoufat a mohou zavítat do stálé expozice betlémů v Schumpeterově domě. Otevřeno je denně od půl desáté do půl páté večer.

Deskohraní

KDY: sobota 15. ledna od 14.00

KDE: Třešť, budova kina Máj, vstup do knihovny

Odpoledne s klasickými i moderními deskovými hrami s názvem Deskohraní pokračuje v sobotu v Třešti v budově kina Máj. Už dávno nejde jen o Člověče, nezlob se. Existuje spoustu zajímavějších a propracovanějších herních systémů, kdy lze zážitky z hraní srovnávat se sledováním filmů či čtením knih.

Tradiční vánoční výstava

KDY: do 24. ledna

KDE: Třešť, okna ZŠ Barvířská



Do 24. ledna si mohou malí i velcí prohlédnout výstavu dětských prací v oknech Základní školy v Třešti v Barvířské ulici.

VIDEO: Pohyblivý betlém? V Třešti žádný problém, řezbáři tu zvládnou ledacos

Třebíčsko

Výstava betlémů

KDY: do neděle 16. ledna

KDE: Třebíč, zámek

Poslední možnost prohlédnout si vánoční výstavu betlémů mohou zájemci v zámecké konírně v Třebíči ještě do neděle 16. ledna. Výstava návštěvníkům nabízí srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu 19. a 20. století se současnou tvorbou regionálních betlémářů. Vánoční výstavu betlémů ukončí Derniérou v neděli od tří hodin odpoledne.

Do muzea za mamutí stoličkou

KDY: sobota 15. ledna od 15.00

KDE: Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč

ZA KOLIK: 30 korun



Kdo neví co podniknout v Třebíči v sobotu odpoledne, může dorazit do Muzea Vysočiny na program pro rodiny s dětmi, tentokrát za mamutí stoličkou. Návštěvníky přivítá pravěká žena a seznámí je s mamuty, životem pravěkých lovců, zkamenělou stoličkou a dalšími zkamenělinami z doby ledové. Vstupné na akci je třicet korun.

Turistický výšlap

KDY: sobota 15. ledna

KDE: Nové Syrovice

Klub českých turistů Třebíč pořádá v sobotu turistický pochod. Kratší trasa dvanáct kilometrů povede z Nových Syrovic směr Grázlova stezka, Zálesí a Zblovice, nebo možnost prodloužení přes Bítov město, hrad a zátoka. Tato trasa je dlouhá osmnáct kilometrů. Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s sebou. V cíli čeká na turisty posezení s občerstvením. Odjezd vlakem ze Starče v 9.12 hodin ráno do Moravských Budějovic nebo z Třebíče autobusem v devět hodin přímo do Moravských Budějovic. Odsud přejezd autobusem pořadatelů do Nových Syrovic. Zpět ze Zblovic do Moravských Budějovic je zajištěný opět autobus.

O zprvu úplně hloupém Honzovi

KDY: sobota 15. ledna, od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, konferenční sál ZŠ Husova

ZA KOLIK: 80 korun



Pro malé i velké diváky připravili pohádku nazvanou O zprvu úplně hloupém Honzovi v Náměšti nad Oslavou. Hraje Dušan Baur. Pohádka vypráví o tom, že u chytrosti ani v lásce nezáleží na věku.

Tříkrálové koupání otužilců v Hrotovicích přilákalo diváky. Nadšeně přihlíželi

Žďársko

Tříkrálový koncert online

KDY: neděle 16. ledna od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, online

Patnáctým Tříkrálovým koncertem poděkuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou dobrovolníkům, dárcům a všem, kdo se podíleli na organizaci letošní Tříkrálové sbírky. Koncert, na kterém vystoupí Horácká muzika, se uskuteční online. Zhlédnout ho bude možné v přímém přenosu v neděli 16. ledna od pěti hodin, a to na YouTube kanálu či facebookové stránce žďárské charity.

Farmářské trhy

KDY: sobota 15. ledna od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Doplnit zásoby kvalitních potravin od farmářů z blízkého či vzdálenějšího okolí bude možné i v novém roce. Již dvanáctý ročník novoměstských farmářských trhů startuje v sobotu 15. ledna. Lidé je mohou navštívit na Vratislavově náměstí v obvyklém čase, tedy dopoledne od osmi do jedenácti hodin.

Novoroční koncert s přípitkem

KDY: neděle 16. ledna od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 200 a 150 korun



O slavnostní vstup do nového roku se postará Moravské klavírní trio a jeho hosté v neděli ve Velkém Meziříčí. Instrumentální uskupení houslí, klavíru a violoncella doplní sopránovým zpěvem Jekaterina Krovateva a barytonového partu se ujme Robin Červinek. O přestávce se uskuteční tradiční novoroční přípitek se starostou města. Vstupenky je možné pořídit za 200 korun, děti, důchodci a studenti zaplatí 150 korun.

The Backwards

KDY: úterý 18. ledna od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 390 a 360 korun



V úterý večer si na své přijdou milovníci britské rockové kapely The Beatles. Revival kapela The Backwards je potěší nejen největšími hity oblíbené skupiny, ale díky novému projektu Beatles – Solo Years zazní i nejznámější písně, které jednotliví členové vydali až poté, co se vydali na sólovou dráhu.

O pyšné koze

KDY: sobota 15. ledna od 15.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Malá scéna velkomeziříčského Jupiter clubu ožije pohádkou O pyšné koze, poprvé v sobotu od tří hodin. Představení nejen pro malé diváky si připravil tamější loutkoherecký soubor. Vstupné bez nároku na místenku stojí dvacet korun, za vstupenku s místem k sezení zaplatí diváci čtyřicet korun.

Nikodémova noc

KDY: neděle 16. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého



Pravidelné chvíle pro ztišení a rozjímání nabídnou prostory chrámu na Zelené hoře tentokrát v neděli večer od sedmi do devíti hodin večer. K dispozici pro duchovní rozhovory bude opět kněz i jáhni.

Vernisáž výstavy Čestmíra Sušky – rezotisk a komorní plastiky

KDY: středa 19. ledna od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Sochař Čestmír Suška se představil v Novém Městě na Moravě už v loňské premiéře projektu Sochy pod novoměstskou oblohou. Nová výstava v Horácké galerii, jejíž vernisáž se připravuje na středu 19. ledna od pěti hodin, naváže právě na venkovní expozici i podzimní výstavu v Horáckém muzeu a završí představení díla renomovaného autora.

Za kraj i za úrodu. Nový rok v Jámách provází výšlap na Vejdoch a modlitba

Havlíčkobrodsko

Adventní koncert s Jaroslavem Svěceným

KDY: sobota 15. ledna od 19.30

KDE: Havlíčkův Brod, Stará radnice

ZA KOLIK: 350 korun



Do Havlíčkova Brodu zavítá známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Adventní koncert se uskuteční v sobotu 15. ledna v sále Staré radnice. Začátek je od půl osmé večer. Houslistu doprovodí Jitka Navrátilová na cembalo. Koncert je přeložený z prosince roku 2021. Vstupné je tři sta padesát korun.

Trampské oči 70+

KDY: do 18. února

KDE: Chotěboř, knihovna Ignáta Herrmanna

Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř zve do podkroví na novou výstavu Trampské oči 70+. Vystavují kamarádi, trempové, vodáci, lidé, kteří mají k přírodě blízko: Miloš Němec obrazy, Zdeněk Blažek a František Pokorný řezby. Výstava bude přístupná v otevírací době knihovny.

Humor Jiřího Slívy

KDY: od pátku 14. ledna, od 9.00

KDE: Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění



První výstavou v novém roce, kterou pro návštěvníky připravila Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, je Humor Jiřího Slívy. Humor, který je obvykle postavený na paradoxu – postavení jinak seriózních a běžných námětů do nečekaných kontrastů. Výstavu mohou lidé navštívit od pátku 14. ledna až do 13. března. Otevřeno je denně kromě pondělí od devíti do pěti večer, s hodinovou přestávkou od dvanácti hodin.

Kamenolom Pohled a jeho nerostné bohatství

KDY: od pátku 14. ledna

KDE: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava zve na výstavu Kamenolom Pohled a jeho nerostné bohatství. Návštěvníci ji uvidí od pátku 14. ledna v budově Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Otevřeno je denně mimo pondělí od devíti ráno do pěti odpoledne, s polední přestávkou od dvanácti do jedné. Výstava bude k vidění do 2. května.

Kino Art cafe – Sny o toulavých kočkách

KDY: pondělí 17. ledna od 19.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

ZA KOLIK: 110 korun



V podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna v Chotěboři připravili na pondělní večer další Kino Art café. Tentokrát se zájemci mohou těšit na příběh o lásce, snech, bratrství, svobodě a toulavých kočkách. Kouzelný výtvarný svět Petra Síse se zhmotňuje v dokumentu režírovaném jeho bratrem. Vstupné je sto deset korun.

Po smrti matky našli pomoc na benzince. Vydřím klukům už se daří dobře

Pelhřimovsko

Novoroční galakoncert

KDY: pátek 14. ledna od 19.30

KDE: Humpolec, kinosál

ZA KOLIK: od 200 korun



Městské kulturní a informační středisko v Humpolci zve v pátek na tradiční Novoroční koncert ve vídeňském stylu. Účinkovat bude Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, Miroslava Časarová, Bohdan Petrovič. V programu zazní slavné valčíky a polky Johanna Strausse ml. a jeho kolegů a filmové a muzikálové melodie.

Pelhřimovští výtečníci

KDY: úterý 18. ledna od 17.00

KDE: Pelhřimov, Muzeum Vysočiny, výstavní síň zámku pánů z Říčan



Muzeum Vysočiny Pelhřimov zve na komentovanou prohlídku výstavy nazvanou Pelhřimovští výtečníci – Fotografie ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, která se koná v úterý 18. ledna ve výstavní síni zámku pánů z Říčan. Vstup je zdarma. Výstava, kterou mohou lidé navštívit do 27. února, je svým způsobem unikátní příležitostí uvidět dosud neviděné a nikdy nevystavené fotografie pelhřimovských osobností.

Lidé vyšli na tradiční pochod na Křemešník a podpořili Tříkrálovou sbírku

CO SE CHYSTÁ

Novoroční koncert Trio Euterpé

KDY: neděle 23. ledna od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Trio Euterpé představí klenoty starší i novější klasické hudby mistrů Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Dmitrije Šostakoviče na novoročním koncertě v neděli 23. ledna na žďárském zámku od šesti hodin večer. Vystoupí Olga Šroubková na housle, Štěpán Filípek na violoncello a Ondrej Olos na klavír.

Partička na vzduchu

KDY: pondělí 24. ledna od 20.00

KDE: Světlá nad Sázavou, společenský dům

ZA KOLIK: 550 korun



Partička míří z televizní obrazovky přímo do Světlé nad Sázavou. Show s oblíbenými herci a komiky se uskuteční v pondělí 24. ledna v kinosále společenského domu. Jak scénky této povedené partičky dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum.

Koncert: Malina Brothers

KDY: čtvrtek 27. ledna, od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Hvězdná bluegrassová a country kapela Malina Brothers, která v roce 2020 oslavila deset let své existence, vystoupí ve čtvrtek 27. ledna v Národním domě v Třebíči. Vystoupí ve složení Luboš Malina na banjo, Pavel Malina na kytaru, Josef Malina na housle a Pavel Peroutka na kontrabas. Kdo nestihne koncert v Třebíči, má šanci ještě v Brně 28. ledna.

My tři králové jdeme k vám. Koledníci vyrazili do ulic na Pelhřimovsku