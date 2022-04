Horácký folklorní soubor Pramínek Jihlava v pátek konečně oslaví odložené 35. výročí od svého založení. Pro diváky si připravil dvouhodinový pořad v divadelním sále DKO v Jihlavě. Akce začíná v půl sedmé večer a lístky na místě budou k dostání za 250 korun. „Naše vystoupení nabídne průřez vším, co děláme. První část bude hodně taneční, předvedou se v něm naši nejmenší členové z dětské složky Šípek až po dospělé z Pramínku. V druhé části půjde o průřez zvyky od jara do zimy. Například budeme vynášet Moranu, ukážeme i nějaké vánoční zvyky a končit budeme masopustem. To je naše nejnovější vystoupení,“ popsal program večerní oslavy vedoucí souboru Pramínek Zbyšek Voda. Kromě tanečních vystoupení se ve vzájemné symbióze představí i muzika dospělých s názvem Hatscho a také Malá muzika složená z dětí. „Jako hosté vystoupí také bývalí členové Pramínku, půjde asi o dvacet lidí, kteří souborem prošli. To bude příjemné zpestření,“ dodal Voda. Horácký soubor Pramínek je známý také hrou na tradiční lidový nástroj skřipky, ani ty nebudou v pořadu chybět.

Kdo uspěl na Třešťském divadelním jaru? Porota vydala pět doporučení

Soubor plný horáckých tanců a písní vznikl v roce 1986 a u jeho zrodu stál současný umělecký vedoucí souboru Pramínek Miloslav Brtník. „V současné době máme dvaasedmdesát členů od čtyř let až po čtyřicátníky a výše,“ doplnil k souboru Brtník. Nejmenší děti si říkají Vrabčátka, těm je mezi čtyřmi a šesti lety. Ti jediní v programu nevystoupí. Kdo by se ale chtěl pustit aktivně do tradic a folkloru, ten má možnost. „Nové členy sháníme každý rok a budeme rádi, když se k nám bude chtít někdo přidat,“ dodal Brtník.

O den později, v sobotu se ve dvě hodiny odpoledne na telčském náměstí Zachariáše z Hradce předvede folklorní soubor Podjavořičan. Společně s městem a Domem děti a mládeže připravil zahájení jarní sezony v Telči s názvem Vítání svátků jara. Na akci vystoupí horácké folklorní soubory Kvíteček, Kvítek, Podjavořičan Telč a Krahuláček z Krahulčí. Lidé uvidí kromě tanců také pletení pomlázky, velikonoční dílny Domu dětí a mládeže nebo velikonoční výstavu v Domě zahrádkářů. Kromě této akce se telčský Podjavořičan chystá v pondělí 18. dubna na tradiční velikonoční obchůzku a v sobotu 30. dubna postaví v pět hodin odpoledne na náměstí májku.

Jak vypadá obranný kryt v Jihlavě? Od dubna se do něj lidé opět podívají

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Jarní koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Jihlava, kostel svatého Ignáce z Loyoly

ZA KOLIK: 100 a 50 korun



Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie se sbormistrem Pavlem Salákem zve na Jarní koncert v neděli od šesti hodin večer v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Jihlavě. Na programu zazní hudba Bohuslava Martinů, Antonína Tučapského a ve světové premiéře skladba Te Deum jihlavského varhaníka, pedagoga a skladatele Petra Šandery. Hosty budou sopranistka Dana Fučíková, klavíristka Veronika Sivíčková, solový bas přednese Petr Baueršíma. Na varhany zahraje Petr Sobotka a na trubku Walter Hofbauer. Vstupné je sto a padesát korun.

Pecha Kucha Night 22

KDY: pátek od 20.20

KDE: Jihlava, DIOD



V jihlavském DIODu se v pátek od osmi večer uskuteční další vydání zábavného večera tlachů, který bude věnovaný tématu kořeny. Kde mají kořeny naši vystupující? Kde jsou kořeny digitální civilizace? A co patří k Jihlavě, i když bychom to třeba za své kořeny nikdy nepovažovali?

Listování: Když panda tančí

KDY: neděle od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 150 a 100 korun



Lukáš Havlík a Pavel Oubram přijedou do jihlavského DIODu s Listováním. Číst budou z knihy Když panda tančí. Na první pohled smutný příběh o ztrátách nabere na obrátkách a začne se blýskat na lepší časy.

Výměnné trhy drobného zvířectva

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, areál Českého svazu chovatelů, Jihlavská



V Telči se konají výměnné trhy drobného zvířectva, bude zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej krmiv a krmných doplňků.

Koncert hitů

KDY: pátek od 18.00

KDE: Polná, kino

V polenském kině se od šesti večer koná večer populárních hitů s podtitulem hrajeme nejen filmové a muzikálové melodie. Vystupuje dětský smyčcový soubor, komorní smyčcový soubor, kapela, orchestr Základní umělecké školy Polná se sólovými zpěváky.

Pozorování oblohy

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, Brána Matky Boží



Lidé budou moci přijít v pátek od osmi hodin večer pozorovat noční oblohu na Bránu Matky Boží v Jihlavě. Zájemci se dozví něco o souhvězdích a budou si to moci ověřit přímo na noční obloze.

Výstava zahrádkářů

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, dům zahrádkářů, U Horní brány 10

Velikonoční výstava zahrádkářů se koná v Domě zahrádkářů v Telči. Je otevřena v pátek od dvou do pěti odpoledne, v sobotu od osmi ráno do pěti odpoledne. Výstava je prodejní a zboží bude tematicky souviset s výstavou.

Benefiční víkend pro Ukrajinu

KDY: pátek 8. dubna a neděle 10. dubna

KDE: Telč, Hotel U Hraběnky, orlovna



V Telči se konají hned dvě benefice pro Ukrajinu. V pátek od šesti večer zahrají v Hotelu U Hraběnky Swingstep, Strunaband a Swing trio Telč. V neděli od šesti večer v orlovně vystoupí Thomas Hall, Evžen Mašát, Ivana Moravcová, Eva Pavlíková, Martina Pleskačová, Milena Svobodová, Trumpet company, žáci ZUŠ – vítězové okresních a krajských kol ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu. Vstupné je volné. Během koncertů ale bude možné finančně přispět na humanitární pomoc určenou občanům Ukrajiny, a to v hotovosti do nachystaných pokladniček Charity.

O čertovském křesle

KDY: neděle 10. dubna od 10.30

KDE: Polná, kino

ZA KOLIK: 70 korun



Veselá pohádka s písničkami. To je hra O čertovském křesle, se kterou přijede Divadelní soubor Jana Lišky Třešť v sobotu do polenského kina. Vstupné stojí 70 korun. Veškerý výtěžek půjde na pomoc Ukrajiny.

Na trať vyjel unikátní Kafemlejnek. Výročí dráhy zpestřily historické vlaky

Třebíčsko

Slavnosti vína a folkloru

KDY: sobota od 17.00

KDE: Okříšky, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Milovníci vína a dobré hudby se mohou těšit na sobotní odpoledne v Okříškách u Třebíče. Od pěti hodin odpoledne v kulturním domě vystoupí postupně folklorní soubory Džbánek z Martínkova, Kalamajka z Havlíčkova Broda a místní Okřešánek. Od sedmi večer je vystřídá na pódiu cimbálová muzika Rathan. Na návštěvníky samozřejmě čekají ochutnávky vín. Vstupné je dobrovolné.

1. Vícenický orienťák

KDY: neděle od 12.30

KDE: Vícenice u Náměště nad Oslavou

Po úspěšném nultém ročníku připravili organizátoři na neděli již ostrý Vícenický orienťák se startem na fotbalovém hřišti od půl jedné odpoledne ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Členové oddílu orientačního běhu z Třebíče postaví na hřišti zkušební bludiště. Akce je určená pro děti, dospělé i rodiny. Pro ty malé bude trasa pouze v obci a v bezprostředním okolí, pro dospělé bude trasa prodloužená v maximální délce do šesti kilometrů. Vyhlášení vítězů po čtvrté hodině odpolední. Startovné je dobrovolné.

Hledání velikonočního pokladu

KDY: bez omezení

KDE: Panenská

ZA KOLIK: 50 korun



Zájemci se mohou vydat hledat velikonoční poklad do Pohádkové Panenské. A to až do 24. dubna. Hra je určená pro malé i velké děti, trasa je dlouhá čtyři kilometry. Hrací kartu si soutěžící zakoupí v samoobsluze u infobudky v Panenské za padesát korun.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota od 14.00 do 16.00

KDE: Třebíč, Klubovna L. Pokorného 20/20

ZA KOLIK: zdarma



Velikonoční tvoření pro děti, rodiče i prarodiče připravili organizátoři na sobotní odpoledne v klubovně Leopolda Pokorného v Třebíči. Zájemci si mohou přijít nazdobit kraslice, uplést pomlázku nebo vyrobit velikonoční dekorace a přáníčka za použití různých technik i materiálů. Vstup volný.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

ZA KOLIK: vstupné 100 a 140 korun



Divadelní společnost Julie Jurištové Praha připravila pro malé i velké diváky klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele. Děj zavede diváky do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova.

Třebíčský Fler jarmark

KDY: neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, prostory hotelu Atom

ZA KOLIK: zdarma



Jarní Fler jarmark originálních rukodělných výrobků se uskuteční v neděli od deseti ráno do pěti odpoledne v areálu hotelu Atom. Návštěvníci se mohou těšit na velikonoční a květinové dekorace, originální módu, šperky, bižuterii, bytové doplňky, hračky, deskové hry a mnoho dalšího. Na děti i dospělé čekají tvořivé dílničky. Vstup zdarma.

Koncert Arakain

KDY: pátek od 20.00

KDE: Třebíč, Roxy club



Jarní koncert je součástí turné 40 LETour, které je rozdělené na jarní a podzimní část, aby si fanoušci mohli užít všechny nejoblíbenější skladby od začátků kapely až po současnost.

Akce pro rodiny

KDY: od 8. dubna

KDE: Třebíč, DDM

Dům dětí a mládeže připravil akce pro rodiče s dětmi z Ukrajiny. V pátek 8. dubna od půl desáté do půl dvanácté dopoledne mohou přijít na vyrábění. Ping pong + hry se uskuteční 11. dubna ve stejný čas. Opět vyrábění 27. dubna od dvou do půl čtvrté odpoledne a Zoo koutek 29. dubna od od půl desáté do půl dvanácté dopoledne. Kontaktní osoba Romana Svobodová, svobodova@ddmtrebic.cz.

Letadla i zámek, co z výšky vypadají jako hračky pro děti. Podívejte se

Žďársko

Světáci

KDY: pátek a sobota

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 120 korun



Tři fachmani se vydali do Prahy, aby zakusili sladkou chuť velkoměsta a stali se lvy salónů. Ochotníci z Novoměstska znovu usadí diváky do sedaček novoměstského kulturního domu a ukáží jim komediální příběh Světáků v pátek od šesti hodin večer. V sobotu odpoledne představení odehrají hned dvakrát, a to ve dvě a v šest hodin večer.

Velikonoční odpoledne

KDY: neděle od 13.00

KDE: Měřín, modrý statek

ZA KOLIK: zdarma



Sváteční jarní atmosféra opanuje tuto neděli modrý statek v Měříně. Od jedné hodiny zde začne Velikonoční odpoledne. Návštěvníky čekají ukázky tradičních řemesel, pletení pomlázky, tkaní na tkalcovském stavu nebo třeba barvení vajíček. Občerstvení je zajištěno, vstupné se neplatí. Hrát po celé odpoledne bude dechová hudba Ladislava Prudíka.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota od 13.00

KDE: Křižanov, Masarykovo náměstí



Spolek Vodotrysk zve na jedenáctý ročník Velikonočního jarmarku, při němž své zboží nabídnou prodejci rukodělných výrobků a lokálních potravin, chystá se jarní tvoření a inspirace, program pro děti a občerstvení. Jarmark začíná o půl druhé odpoledne na Masarykově náměstí v Křižanově, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do sokolovny.

Modely a kresby barokního architekta

KDY: sobota od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, klášter

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Cyklus přednášek Historia magistra vitae posluchačům ve Žďáře nad Sázavou přibližuje historii, architekturu i dějiny umění. V sobotu večer bude přednášet profesor dějin umění Jiří Kroupa. Přednášku Modely a kresby, aneb jak projektoval barokní architekt, bude možné vyslechnout od šesti hodin v křížové chodbě žďárského kláštera. Vstupné je dobrovolné.

Městský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club



O plesovou sezonu nepřijdou tanečníci ve Velkém Meziříčí. Kvůli covidu si ale museli na letošní městský ples počkat až do dubna. V sobotu večer tak bude Jupiter club patřit tanci a zábavě. Hrát budou The People a o hudbu se postará také DJ EM.

Dařbuján a Pandrhola

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rovné, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na divadelní hru Dařbuján a Pandrhola zvou Kundratičtí ochotníci. Divadlo budou hrát v sobotu od dvou hodin odpoledne v kulturním domě v Rovném. Vstup je za dobrovolný příspěvek, občerstvení zajištěno.

Javory Beat

KDY: pondělí 11. dubna od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 620 korun



Sourozence Hanu a Petra Ulrychovy bude hostit Městské divadlo ve Žďáře nad Sázavou. Jejich Javory beat, pódiová hudební formace souběžná s tradiční sestavou Javory, se rozezní v pondělí 11. dubna od sedmi hodin večer.

Miloš Vlček a Patrik Vlček – Sochy

KDY: do 1. května

KDE: Žďár nad Sázavou, Galerie Stará radnice

Umělecká díla řezbářů Miloše a Patrika Vlčkových mohou obdivovat milovníci dřeva v galerii na Staré radnici. Výstavu je možné navštívit až do 1. května vždy od úterý do neděle, ve všední dny od deseti do dvanácti hodin a od dvou do pěti odpoledne, o víkendu pouze v odpoledních hodinách.

Partička na vzduchu

KDY: úterý 12. dubna od 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 550 korun



kvělá improvizační show tak, jak ji všichni znají z televize, se uskuteční v úterý 12. dubna od osmi hodin večer. Vstupné je 550 korun.

Bítešské trhy

KDY: úterý 12. dubna, od 8.00

KDE: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK:

Druhé dubnové úterý bude patřit bítešským trhům. Nakupovat mohou zájemci u kupců na střední části Masarykova náměstí.

Pohodlně se usaďte do křesla a začtěte do knížky. Tady zpoždění autobusu nevadí

Havlíčkobrodsko

Malá čarodějnice

KDY: sobota, od 14.00 a 15.30

KDE: Přibyslav, kulturní dům

ZA KOLIK: 20 korun



Loutkářský soubor Přibyslavská pimprlata připravili pro malé i velké diváky na sobotní odpoledne pohádku Malá čarodějnice. Představení se uskuteční v kulturním domě od dvou a od půl čtvrté odpoledne. Vstupné je dvacet korun.

Jarní jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, náměstí 9. května

Město Ždírec nad Doubravou pořádá v sobotu jarní jarmark na náměstí 9. května v čase od devíti ráno do jedné odpoledne. Zahraje dechová hudba Leškovanka.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Libice nad Doubravou, areál Pilnova statku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kulturní a školská komise městyse Libice nad Doubravou pořádá v sobotu v prostorách Pilnova statku od deseti hodin dopoledne Velikonoční jarmark. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků. Vstupné je dobrovolné.

Michal Pavlíček a Trio

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

Michal Pavlíček během svého narozeninového turné vystoupí v pátek v Tančírně v Panském domě v Chotěboři. Začátek koncertu je od osmi hodin večer. Hostem večera bude Milly Honsová, 3x Jan Band. Vstupné v předprodeji 350 korun, na místě 450 korun.

Setkání v hostinci U Muchů

KDY: sobota od 17.00

KDE: Dolní Město



V sobotu se mohou zájemci těšit na literární večer v hostinci U Muchů v Dolním Městě. Začátek je od pěti hodin odpoledne. Kromě autorského čtení je čeká hudební host. Vystoupí česká písničkářka Žofie Kabelková. Celý večer doplní bazárek s oblečením.

Vernisáž výstavy

KDY: pátek od 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zve na vernisáž výstavy autora Otakara Marcina Hra s tvary, která se uskuteční v pátek od pěti hodin odpoledne. Výstava potrvá do 8. května.

Letecká válka nad Vysočinou

KDY: pátek od 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny



Přednášku Jiřího Šaška, autora knihy Letecká válka nad Vysočinou s promítáním fotografií, mohou zájemci navštívit v pátek v havlíčkobrodské knihovně.

Děti dětem

KDY: neděle 10. dubna od 16.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, Sokolovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V neděli v Sokolovně se uskuteční benefice na pomoc Ukrajině s názvem Děti dětem. Na akci vystoupí děti a studenti z místních škol a také členové divadelního spolku Mimochodem a Háty o.p.s. Začátek je od čtyř hodin odpoledne. Vstupné je dobrovolné.

Víly, princezny, čertíci. Děti si užily maškarní rej s klaunem a Sněhurkou

Pelhřimovsko

Velikonoční jarmark

KDY: neděle od 14.00

KDE: Humpolec, Zichpil



Na květnou neděli zvou do Humpolce na kulturní program v nejstarší části města zvané Zichpil. Zájemci se mohou těšit od dvou odpoledne na velikonoční jarmark, studenti je provedou Nápravníkovým stavením, tolerančním kostelíkem a kostelem svatého Jana Nepomuckého, prohlédnout si budou moci i velikonoční výstavu o zvycích a tradicích. Odpoledne vystoupí folklórní soubor Škubánek a děti z místní umělecké školy s divadelním představením Lakomá Barka.

Velikonoční výstava

KDY: pátek až neděle

KDE: Pelhřimov, Dům zahrádkářů, ulice Na Obci

ZA KOLIK:

Velikonoční dekorace, jarní květiny, perníčky, drobnosti k jarní pohodě. To vše čeká na návštěvníky výstavy, kterou pořádá Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu.

Jak šel čas s úzkokolejkou Českou Kanadou. Podívejte se na staré fotky