A je to opět tady. Hlavní program největší poutě na Vysočině začíná v pátek 13. května. A až do neděle 15. května budou moci návštěvníci Žďáru nad Sázavou zažít neopakovatelnou atmosféru této jedinečné akce. Ta pohltí a pobaví každého. Neodmyslitelnou součástí akce je tradiční pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře, pouťový Flér trh a také výstup na věž kostela svatého Prokopa.

„V areálu na Bouchalkách okolo zimního stadionu na lidi čeká více než stovka zábavních atrakcí a téměř dvě stovky stánků s občerstvením a dárkovými předměty. Mezi atrakcemi nechybí ty moderní, například bungee katapult nebo extrémní booster či obří kolo a další adrenalinové atrakce,“ přiblížila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Na své si ale přijdou i milovníci tradičních řetízkových kolotočů, labutí, autodromů, houpaček či střelnic. Vybere si opravdu každý.

Hlavní program pouti sice začíná až dnes, ale lidé se na atrakcích už mohou pár dní vozit. Turisté a místní už omezení pocítili například v oblasti parkování, kdy jsou kvůli pouti uzavřena parkoviště podél silnice na Klafar na ulici Libušínské a Sázavské. Město v případě příznivého počasí otevírá dočasná parkoviště v areálu Na hradech, a v ulicích K Milířům či v Drátenické.

K víkendu patří také pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře. V rámci duchovní pouti se na Zelené hoře uskuteční několik bohoslužeb k příležitosti svátku tohoto patrona Čech. Letos je navíc třísté výročí posvěcení poutního kostela. V pátek od sedmi večer začíná večer chvál s kapelou El-worship. V sobotu se konají dvě mše svaté, jedna v pět a druhá v sedm večer. V neděli se zájemci mohou těšit na bohoslužby v šest ráno, v půl osmé, v devět, v půl jedenácté a v půl třetí. Poslední je na řadě v pondělí od šesti večer.

V sobotu mohou zájemci navštívit od devíti hodin ráno v Domě kultury Flér trh. Ten potrvá až do čtyř odpoledne. „Trh bude plný inspirace a ruční práce všeho druhu. Můžete se těšit na krásnou keramiku, originální oblečení a doplňky pro dospělé i děti, dekorace do domu, na zahradu nebo jen tak. Samozřejmostí je tradiční kavárna plná dobrot, dětský koutek a výtvarné dílničky,“ uvedla ředitelka Kultury Žďár Tamara Pecková. Během soboty bude od devíti do osmi večer otevřena také věž kostela svatého Prokopa.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Půlnoc The End Tour 2022

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, DKO

Poslední rozlučkový koncert rockové legendy hrající skladby Mejly Hlavsy s názvem Půlnoc. Tato kapela vznikla v roce 1988 na základě rozpadlých The Plastic People of The Universe, ale v roce 1992 ukončila svou činnost, když hlavní mozek Mejla Hlavsa šel svou vlastní cestou. V roce 2011 se dali opět dohromady a hrají už přes deset let. Nyní jedou poslední sérii koncertů. Afterparty obstará kapela Apple Spokesman. Vstupné na místě 340 korun.

MicroJazz v sokolovně

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Café Bar Sokolovna

Hudební uskupení MicroJazz z Jindřichova Hradce tvoří osm členů v nástrojovém obsazení zpěv, piano, kytara, basa, bicí a tříčlenná dechová sekce. A právě tato kapela zahraje funky, swing a jazz od Franka Sinatry, Stevieho Wondra až po Prince v jihlavské kavárně.

Ira Mimosa a Pod Jabloní

KDY: sobota od 19.00

KDE: Třešť, synagoga

Kapely Pod Jabloní a Ira Mimosa vystoupí v sobotu v třešťské synagoze. Zazní písně o krajině a křehké písně. Vstupné 180 korun, děti do dvanácti let a uprchlíci z Ukrajiny mají vstup zdarma.

Pecha Kucha Night vol. 19b

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, DIOD

Pecha Kucha Night s podtitulem: Jihlava mi není fu(c)k. Mimořádné vydání se vrací k tématu, které už bylo zpracované v online vydání. Žákovské a studentské týmy pracovali s tématem aktivního občanství v různých vzdělávacích programech, jejichž garanty byl například Matěj Kolář, Jan Piskač a další. Platforma vybízí studenty a žáky, aby aktivně zvedli svůj hlas a řekli dospělým, co je pro ně důležité. Vstupné je sto korun.

Setkání s poezií

KDY: pátek od 16.30

KDE: Telč, Univerzitní centrum MU Telč

Setkání s poezií se koná v pátek od půl páté v prostorách knihovny Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce 2. Hlavními vystupujícími jsou Marta Veselá Jirousová, básnířka z Telče a Tomáš Pavlík, básník z Kolína. Hosty budou Stanislav Lyaschenko, pianista z ukrajinského Charkova a Petr Turecký, farář a moderátor večera.

Po jihlavských stopách Gustava Mahlera

KDY: neděle od 14.00

KDE: Jihlava, park Gustava Mahlera

Třináctá tematická vycházka na počest skladatele a dirigenta Gustava Mahlera s názvem Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel se koná v neděli od dvou hodin odpoledne. A kde jinde, než v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Odtud vycházka povede centrem města do Domu Gustava Mahlera na přednášku historika Zdeňka Geista. Individuální prohlídka Domu Gustava Mahlera bude zdarma.

Adoptuj si svůj truhlík

KDY: sobota od 15.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce, u kašny

Akce pro všechny děti a rodiče. Ti mohou přijít pomoci do Telče rozkvést náměstí. S sebou rukavice, lopatku a dobrou náladu. Děti se mohou hlásit u pana starosty a v infocentru.

Dají se měřit a vidět tóny?

KDY: neděle od 13.00

KDE: Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny

Adam Hejduk a Miloš Vojtěchovský provede návštěvníky jihlavské Oblastní galerie v Jihlavě zvukovou dílnou. Vzdálenost je možné převést do zvuku a tónu. Na dílně se zájemci dozví, co je sonifikace nebo vizualizace zvuku, co je akustická rezonance, jak slyší témbr či výšku tónu. Ukážou si, co jsou to Chladiniho obrazce a jak lze smyčcem na skleněné desce vytvářet ornamenty v písku. Dílna se bude konat venku. Vstupné je zdarma.

Burza LP a CD

KDY: neděle od 11.00

KDE: Jihlava, DKO

Fajnšmekři mohou přijít v neděli v jednáct hodin dopoledne do foyer divadelního sálu Domu kultury v Jihlavě, kde se koná burza LP a CD. Na místě bude výběr z tisíců titulů LP a CD. Prodej, nákup a výměna. Vstupné je zdarma.

Závody v moderní gymnastice

KDY: neděle od 9.00 a od 14.00

KDE: Telč, hala Sokola

ZA KOLIK:



Tělovýchovná jednota Sokol Telč pořádá oddílové závody v moderní gymnastice. Na celodenní akci budou soutěžit děvčata od pěti do patnácti let z oddílů Tělovýchovné jednoty Sokol a Domu dětí a mládeže Telč.

Třebíčsko

Přehlídka lidových muzik

KDY: sobota a neděle, od 14.00

KDE: Třebíč, Centru tradiční lidové kultury

Milovníci folklóru by si neměli nechat ujít v sobotu a v neděli Přehlídku lidových muzik v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči. Právě tady, na Cyrilometodějské ulici, se opět setkají lidové kapely z Vysočiny, jižních Čech a Horního a Dolního Rakouska. Program přehlídky začne po oba dva dny ve dvě hodiny odpoledne. Zahraje a zazpívá soubor Bajdyš z Třebíče, cimbálka Drahan z Blanska a horácká muzika Hatscho. Dále vystoupí Dubínek ze Sezimova Ústí, rakouská kapela Grensbergmusi a Posaunenquartett ViWaldi.

Sportovní den s armádou

KDY: sobota od 10.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, louka pod Penny

Průlet vrtulníku, běh pro děti a dospělé, sportovní soutěže pro děti, ukázky vojenské techniky a zbraní, ukázka výcviku služebních psů, bojové umění Musado. To vše čeká na návštěvníky sportovního dne s armádou v sobotu v Náměšti na louce pod Penny. Nebude chybět vojenský guláš z polní kuchyně.

Cyklovyjížďka

KDY: neděle od 9.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, odjezd od DDM

Poznávání krás kolem Náměště. Výlet na kole je určen dětem od čtvrté třídy základní školy. Trasa i délka projížďky bude přizpůsobena složení skupiny. Návrat zhruba ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné je zdarma.

Férová snídaně za Špitálkem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, travnatá plocha za Špitálkem

Piknik na podporu farmářů světa. Jóga v 9.00, káva, obložené chleby a buchty z Kavárny Pohodička, dobrodružná hra pro děti, výstava fotografií.

Fajtfest Help Ukraine¶

KDY: pátek a sobota, od 14.00

KDE: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Vyhlášený metalový koncert pod širým nebem ve Velkém Meziříčí ve své květnové variantě podpoří lidi zasažené válkou na Ukrajině. Dvě desítky kapel se na Fajtově kopci vystřídají v pátek a v sobotu, oba dny se začíná ve dvě hodiny odpoledne. Vstupenky bude možné zakoupit i na místě. Páteční vstupné stojí 400 korun, sobotní 600 korun. Výtěžek bude poukázán na konto organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině.

Čas na čtení

KDY: pátek od 17.00

KDE: Velké Meziříčí

Pro malé i velké milovníky příběhů začíná v pátek od pěti hodin odpoledne ve Velkém Meziříčí Čas na čtení. Číst se bude od pěti, půl šesté, šesti a půl sedmé, a to hned na čtyřech místech – na radnici, na ostrůvku, na loutkové scéně Jupiter Clubu a v městské knihovně. Kdo navštíví všechna čtyři místa (v libovolném pořadí) a vyplní čtenářský pas, může si mezi sedmou a půl osmou večer vyzvednout odměnu v Knihkupectví Pod Věží.

Tradiční košt pálenek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velké Meziříčí, sál v hasičské zbrojnici

Ochutnat pestrou nabídku pálenek bude možné v sobotu od dvou hodin odpoledne při obnoveném tradičním koštu. Akce se koná v sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí, dobrou náladu kromě konzumace pálenek navodí i kapela Rumovanka a taneční vystoupení, které zajistí uskupení Kosatky.

Setkání historických vozidel

KDY: neděle od 10 do 12 hodin

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Obdivovat veterány na čtyřech kolech bude možné v neděli ve Velkém Meziříčí. Historická vozidla se sjedou na tamní Náměstí, kde si je budou moci návštěvníci prohlédnout od deseti do dvanácti hodin dopoledne.

Koncert: Like Father Like Son

KDY: sobota od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Novoměstští hudebníci, otec se synem, pokřtí své nové album. Pestrá dramaturgie koncertu přinese silné melodie v masivním instrumentálním podání mnoha přítomných hudebníků. Vstupné 200 korun.

150 let požární ochrany

KDY: od úterý 17. května

KDE: Velká Bíteš, muzeum

Sto padesát let požární ochrany ve Velké Bíteši mapuje hasičská výstava. Pro zájemce bude přístupná od úterý 17. května až do 26. srpna. Muzeum je pro návštěvníky otevřené vždy od úterý do pátku od osmi do dvanácti a od dvou do čtyř hodin odpoledne. Vstupné je deset korun, snížené pět korun.

Pelhřimovsko

Koncert: Olympic

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov, u kulturního domu Máj

Staňte se prvními návštěvníky nové venkovní scény v Pelhřimově. V sobotu u kulturního domu Máj slavnostně otevřou novou venkovní scénu. A kdo jiný by ji měl otevřít než největší české legendy, které se na výsluní vyhřívají již šedesát let. Od osmi hodin večer zde vystoupí kapela Olympic s frontmanem Petrem Jandou. Posluchači si budou moci vychutnat hity jako Želva, Osmý den a další. Vstupné v předprodeji 390 korun, na místě 500 korun.

Veselá pouť

KDY: sobota od 10.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Loutkoherecká skupina Loudadlo přijede tuto sobotu do Pelhřimova s představením Veselá pouť. Zajímavostí této unikátní loutkové revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky. Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy účastní. Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni diváci. Vstupné na místě 150 korun.

Komentované prohlídky na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle, od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: Hrad Kámen

Pozoruhodný park hradu Kámen nabízí rozmanitá zákoutí a průhledy v každé roční době. Na jaře návštěvníky upoutají rozkvetlé magnólie nebo alpinum s mnoha kvetoucími skalničkami. Velkou pozornost svými žlutými květy získává především tařice skalní. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat celý víkend vždy v jedenáct, v jednu a ve tři odpoledne, se zaměří na historii parku i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Návštěvníci tak proniknou do tajů historie romantického parku, jenž bude lidem otevřen od deseti do pěti hodin odpoledne.

Zahájení sezony na Vysočině

KDY: sobota od 11.00

KDE: Kamenice nad Lipou, nádraží a zámek

Na tuto sobotu se chystá první letošní parní jízda na Vysočině. Na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou čeká na výletníky i návštěvníky milý program. Bude to výstava POD PAROU Kamenice Nad Lipou, řemeslný jarmark na nádvoří zámku od jedenácti dopoledne, hudební doprovod v podání milé harmonikářky, malování na obličej a pestrá nabídka občerstvení a kávy na zámku. Parní lokomotiva vyjede v 9.35 z Jindřichova Hradce, do Kamenice dorazí v 10.48. Odjezd z Kamenice je ve 13.10 a příjezd do Hradce je ve 14.18 hodin.

Cyklistická vyjížďka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kamenice nad Lipou, start u restaurace U Nádraží

Pro všechny příznivce cyklistiky připravili organizátoři tradiční jarní vyjížďku. Značené trasy budou o délce deset, jednadvacet a sedmačtyřicet kilometrů.

Pochod Počátky – Telč

KDY: sobota od 7.30

KDE: Počátky

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky pořádá jednatřicátý ročník pochodu Počátky – Telč. Start pro všechny účastníky je od půl osmé do půl deváté ráno před základní školou. Cíl pochodu je na náměstí v Telči. Startovné dvacet korun.

Poslední císař Rakousko-Uherska

KDY: pondělí 16. května od 17.00

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna

Pro všechny příznivce historie připravila pelhřimovská knihovna na pondělí 16. května od pěti hodin odpoledne přednášku nazvanou Poslední císař Rakousko-Uherska Karel I. s přednášející Miloslavou Stehnovou v hudebním oddělení. Posluchači si připomenou životní příběh panovníka, který měl vřelý vztah k Čechám a vladařem se stal jen díky náhodám.

Havlíčkobrodsko

Havlíčkobrodský studentský majáles

KDY: pátek a sobota

KDE: Havlíčkův Brod

Studentský majáles v Havlíčkově Brodě odstartuje v pátek v parku Budoucnost dětským dnem ve tři hodiny odpoledne. Sobotní nabitý program zahájí od tři čtvrtě na deset ve Sportovním areálu Plovárenská charitativní běh Color Run pro Kubíka . Od jedné hodiny odpoledne bude následovat hlavní kulturní program na Havlíčkově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení hudebních skupin a soutěž o krále a královnu majálesu.

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka

Tradiční prodejní trhy v Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka čekají na návštěvníky tento pátek od osmi hodin ráno.

Blešák BEZPENĚZ 9

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bojiště u Ledče nad Sázavou, kulturní dům

Další Blešák BEZPENĚZ 9 se uskuteční v sobotu v kulturním domě v Bojišti u Ledče nad Sázavou. Lidé si mohou přijít nakoupit na trh od dvou odpoledne až do večerních hodin.

Hrnčířská sobota

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Hlinsko, areál Veselého kopce

V sobotu čeká návštěvníky setkání s hrnčíři a keramiky, a to díky programu s názvem Hrnčířská sobota v areálu Veselého Kopce. Od devíti ráno do čtyř odpoledne mohou návštěvníci sledovat při práci několik desítek vybraných hrnčířů a keramiků z celé České republiky. Zastoupeny budou nejrůznější typy výrobků z hrnčířské hlíny: hrnčina, kamenina, bělnina a jiné, zhotovené modelováním, točením na kruhu či pomocí forem. Především pro dětské návštěvníky bude připraveno několik dílniček, v nichž si budou moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, modelování z hlíny nebo malování keramiky. Vstupné dospělí 160 korun, studenti a senioři 140 korun, děti 80 korun.

Luboš Pospíšil a 5P

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

V Tančírně Panského domu v Chotěboři vystoupí v pátek od osmi hodin večer Luboš Pospíšil a 5P. Zpěvák koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart klávesista Ondřej Fencl, bubeník Jakub Nývlt, baskytarista Jakub Červinka. Vstupné v předprodeji 300 korun, na místě 400 korun.

Martin Kyšperský a Marťanské lodě

KDY: pátek od 18.00

KDE: Chotěboř, Zastávka 194, náměstí T. G. Masaryka_

Zastávka 194 ve spolupráci s CEKUS Chotěboř zve na projekci filmu Marťanské lodě a koncert Martina Kyšperského v pátek od šesti hodin večer. Koncert i projekce se konají na Zastávce 194 v Chotěboři.