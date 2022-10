V sobotu 22. října se konání přesune na Havlíčkovo náměstí, kam bude moci široká veřejnost. Na trhu se budou prodávat nejen různé druhy brambor, ale i zelenina, ovoce, květiny a ryby. Stánek tu bude mít i Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, který akci pořádá. Lidé uvidí brambory ve zkumavce a děti se mohou těšit na překvapení. „Součastí je i doprovodný kulturní program a soutěže,“ dodala Fruhwirtová. Ústav v příštím roce oslaví 100 let od svého vzniku.

Zahrádkáři z Třebíče. Oblastní výstava ovoce, zeleniny, chryzantém a bonsají chystají také v Zahrádkářském domě v Třebíči. Akce trvá od pátku do pondělí. Součástí výstavy bude doplňkový prodej sukulentů, chyzantém v květináčích a včelařských produktů. Výstavku zde bude mít Okresní myslivecký spolek Třebíč a základní školy z Třebíče. V sobotu a v neděli se představí také regionální potraviny Kraje Vysočina pro rok 2022. V pátek je otevřeno od jedné do šesti večer, o víkendu od devíti ráno do pěti odpoledne a v pondělí od osmi do pravého poledne.

Podzimní výstava. Pochlubit se s výpěstky chtějí také v Telči. V Domě zahrádkářů U Horní brány v Telči se koná Podzimní výstava zahrádkářů. Lidé ji mohou navštívit už v pátek od dvou hodin odpoledne až do pěti, v sobotu a v neděli pak od osmi do pěti hodin večer. „Výstava je prodejní. Prodává se zboží, které tématicky souvisí s výstavou. Půjde o rostliny, dekorace a pečivo,“ popsali organizátoři.

Přednáška o dřevinách. Zahrady Rozmarínek v Petráveči zvou zájemce na přednášku o ovocných dřevinách s doprovodným programem. Otevřeno bude v sobotu od devíti do čtyř hodin odpoledne. V jednáct a ve dvě začnou přednášky Ovocné odrůdy na Vysočinu a také řízená degustace vybraných odrůd ovoce. Na děti čeká oslice Ema a opékání brambor v popelu. Podávat se budou čaje, svařák a polévka z dýně hokaido.

Prohlídky parku. V sobotu a v neděli se konají komentované prohlídky parku hradu Kámen. Ten nabízí pozoruhodná zákoutí a průhledy v každé roční době. „Při komentovaných prohlídkách v půl dvanácté a půl třetí se zaměříme na historii parku, nedávnou revitalizaci i na zajímavé rostliny a živočichy, které je možné v aktuální roční době pozorovat,“ vyjmenovala kastelánka hradu Kámen Zlata Vobinušková.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Dušičkové strašení

KDY: sobota od 16.00

KDE: Polná, hrad

Dušičkové strašení čeká v sobotu na návštěvníky Polné. Ve čtyři hodiny odpoledne je sraz u měšťanského pivovaru, kde půjde průvod společně s Krampus Vysočina směrem na hrad. V areálu hradu a zámku se od čtyř hodin odpoledne uskuteční strašidelná stezka se soutěžemi a sladkými odměnami a bude se vyřezávat dýně do soutěže. Od šesti večer bude potom vyhlášení nejlepšího kostýmu a nejhezčí dýně. V půl osmé večer zakončí den ohňová show Novus Origo. Vstupné je šedesát korun za kartičku na strašidelnou stezku.

Vzhůru nad mraky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Jihlava, Na Skalce

Vzhůru nad mraky. Tak se jmenuje drakiáda v režii Kraje Vysočina a Slunce, což je spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program i něco na zahřátí. Akce se koná za příznivého počasí. Účastníci drakiády se mohou těšit na soutěž o nejhezčího draka Vysočiny, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina a nejhezčího draka drakiády, což je divácká anketa. Poslední kategorií je nejvýše se vznášející drak.

Genderama

KDY: pátek od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Divadelní spolek De Facto Mimo zve návštěvníky na vědecko-fantastickou stereotypickou travestii pro několik mužů a všechny ženy. Podoby a proměny mužství a ženství jsou postavené na hlavu, obráené na ruby a vypuštěné bezostyčně přímo do diváků. Vstupné 150/120 korun.

Past na osamělého muže

KDY: sobota a neděle od 19.00

KDE: Polná, Třešť

Polenský divadelní spolek Jiří Poděbradský zve na detektivní divadelní hru v režii Zdeňka Dvořáka s názvem Past na osamělého muže. Začátek je v sedm večer a vstupné vyjde na 100 korun. Akce se uskuteční v polenském kině. O den později přijede spolek hru zahrát také do kulturního domu v Třešti.

Koncert Gallen

KDY: sobota od 20.00

KDE: Polná, sál zámku

Kapela Gallen slaví 25 let na scéně. Koncert k výroční založení se koná v sobotu od osmi hodin v sále polenského zámku. Hostem budou kapely Withface a Řetěz. Vstupné vyjde na 150 korun.

Světový den lenochodů

KDY: sobota od 12.00 do 14.00

KDE: Jihlava, zoo

V jihlavské zoologické zahradě slaví Světový den lenochodů. Akce je v rámci běžného vstupného do zoo a bude připravena na sobotu 22. října v amazonském pavilonu. Začíná v pravé poledne. Zájemci se dozví, zda jsou lenochodi skutečně nejpomalejšími zvířaty na světě, co mají rádi k jídlu, jak složitý a úspěšný je jejich chov v zoo a mnoho dalšího. V pavilonu se lidé mohou těšit na lenochodí vyrábění a hrátky a v jednu hodinu také speciální komentované krmení.

Třešťské deskohraní

KDY: pátek od 16.30

KDE: Třešť, v domě Fritzova 269/26

Odpoledne s deskovými hrami se v Třešti přesunulo na první a třetí pátek v měsíci v domě na Fritzově ulici. Akci, kde se mohou sejít zájemci nejrůznějších deskových her od Dostihů a sázek až po ty strategicky náročnější, pořádá Klub deskových her Třešť už desátým rokem.

Swing trio Telč

KDY: pátek od 20.00

KDE: Třešť, Klub Fabrika

Jazzovo-swingový večer se uskuteční v pátek v třešťském klubu Fabrika v Tovární ulici. Swing Trio z Telče hraje ve složení Jiří Holubec, Lubomír Kozlíček a Petr Běhal. Předkapelou bude Jazzband ZUŠ Třešť. Vstupné dobrovolné.

Podzimní tvoření

KDY: pátek od 15.00 do 18.00

KDE: Telč, Panský dvůr, infocentrum

Zájemci mohou dorazit na podzimní tvoření do Panského dvora. Tvořit se bude ze dřeva, přírodních a jiných materiálů a dlabání dýní. Na návštěvníky čeká také posezení u dobrého občerstvení.

Bee Band v Prostoru

KDY: sobota od 20.00

KDE: Telč, klub Prostor

V klubu Prostor, bývalé sokolovně, se koná swingový a jazzový koncert s kapelou Bee Band. Začíná období, které lidé tráví raději v teple sálů a barů, než v parcích a na zahrádkách. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby vzali obleky a šaty a přišly zažít atmosféru třicátých let minulého století. Vstupné stojí 150 korun.

Třebíčsko

Výstava veteránů a ukončení sezony

KDY: sobota od 10.00 do 12.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Všichni přátelé, kamarádi a příznivci Veteran Car Clubu Třebíč se mohou těšit na tuto sobotu. Na nově otevřeném Karlově náměstí v Třebíči se uskuteční výstava veteránů. Zároveň to bude i zakončení letošní veteránské sezóny klubu. Veterány si budou moci zájemci prohlédnout v čase od deseti do dvanácti hodin dopoledne. Po skončení bude následovat přesun do Velkého Meziříčí. Vstupné na akci je zdarma.

Pohádková cesta s lampionem

KDY: pátek od 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, start u DDM

Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou společně s Českým svazem žen a Farností Náměšť zve všechny holky, kluky i jejich rodiče na tradiční pohádkovou cestu. Zájemci během večerní procházky pohádkovou Náměští budou plnit úkoly. Na cestu si posvítí lampiony a potkají tradiční i méně tradiční pohádkové bytosti. Připravena je drobná odměna pro každého. Vstupné padesát korun. Špekáčky s sebou!

Vedeme Čechy ke sportu a kultuře

KDY: sobota od 16.00 do 18.30

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

Sokol si v letošním roce připomíná mnohá významná výročí. Vedle 160 let od vzniku první sokolské jednoty a tedy Sokola jako organizace, si významná výročí připomínají i mnohé sokolské jednoty. Nejstarší sokolskou jednotou Sokolské župy plukovníka Švece je Sokol Třebíč, který si letos připomíná 140 let od svého založení. Sokol Třebíč a Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece se rozhodli spojit síly a společně oslavit výročí nejstarší sportovní organizace České republiky uspořádáním slavnostní Akademie. Ta se uskuteční v třebíčské Pasáži, která stojí na místě původní sokolovny (ta byla začátkem devadesátých let zbourána). Na akademii se představí oddíly z mnoha sokolských jednot župy. Dobrovolné vstupné.

Posezení s cimbálovou muzikou

KDY: sobota od 18.00

KDE: Dolní Vilémovice, kulturní dům

Na sobotní podvečer připravili v Dolních Vilémovicích Posezení s cimbálovou muzikou Rathan. Začátek je od šesti hodin v místním kulturním domě. Vstupné je dobrovolné.

Žďársko

Malý svět

KDY: sobota od 9.00 do 18.30

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

V Malý svět se promění kulturní dům v Novém Městě na Moravě. Festival pro malé i velké děti se koná v sobotu od devíti ráno do půl sedmé večer. Aktivity připraví Úžasné divadlo fyziky, Centrum technického vzdělávání Městské knihovny Polička, bude možné nakoupit na Minitržišti. K vidění bude několik divadelních představení a k poslechu koncert Ponožky pana Semtamťuka. Vstup na festival je zdarma, platí se za divadla, koncert a výrobní stanoviště, a to sto korun za osobu.

Klasika v podání Mladých brněnských symfoniků

KDY: pátek od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Mladí brněnští symfonikové budou budou hrát Klasiku v pátek od šesti večer v Novém Městě na Moravě. Koncert se uskuteční v zámeckém podkroví Horácké galerie a je poděkováním pracovníkům Domácího hospicu Vysočina. Zazní Kalinnikova Symfonie č. 1, g moll, a výběr ze suity z Labutího jezera P. I. Čajkovského. Vstupné je dobrovolné.

Visací zámek

KDY: sobota od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kulturní dům

Punková skupina Visací zámek, působící na české hudební scéně již od roku 1982, míří do Žďáru nad Sázavou. Hrát bude v sobotu od sedmi hodin večer v kulturním domě. Kapela je známá třeba pro svůj hit a videoklip Známka punku. Jako předkapela se představí Znouzecnost. Vstupné činí čtyři sta padesát korun.

Honza u krále

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Velkomeziříčské loutkové divadlo uvádí při příležitosti sedmdesátého výročí pohádku Honza u krále. Malí i velcí diváci ji budou moci zhlédnout v sobotu od tří hodin odpoledne na malé scéně Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Cena vstupenky je padesát korun, bez místenky (děti na klíně) třicet korun.

Loutková revue – Veselá pouť

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat zavede malé i velké diváky loutková revue Veselá pouť v podání loutkoherecké skupiny Loudadlo. Děti uvidí dvě roztomilá strašidla, ježibabu a neposedné hady a nebude chybět ani návštěva oblíbených postav Jů a Hele. Představení se koná v neděli od tří hodin odpoledne ve velkém sálu velkomeziříčského Jupiter clubu. Na místě lze zakoupit vstupenky za sto třicet korun.

Radim Zenkl a Ondřej Kozák

KDY: úterý 25. října od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, Podpalubí ZUŠ

Vynikající hráč na mandolínu Radim Zenkl a neméně šikovný kytarista Ondřej Kozák zahrají v úterý večer v Novém Městě na Moravě. Zazní písně z vlastní tvorby obou hráčů i světově známé skladby v osobitých aranžmá. Koncert se koná v Podpalubí Základní umělecké školy a začíná v sedm hodin večer. Vstupenky na místě lze zakoupit za 250 korun.

Havlíčkobrodsko

Vystoupí tři operní Divy

KDY: neděle od 19.00

KDE: Golčův Jeníkov, sokolovna

Koncert Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava se koná v neděli od sedmi hodin večer v sokolovně v Golčově Jeníkově. Vystoupí Miroslava Časarová a Soňa Godarská – soprán, Petra Vondrová – mezzosoprán, Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava, dirigent Jiří Jakeš a moderátor Vladimír Holeš. Na koncertě zazní nejkrásnější árie a dueta z oper Rusalka, Carmen, Don Giovanni, La traviata, Figarova svatba, Romeo a Julie, Lakmé, Hoffmanovy povídky a další. Vstupné je sto korun.

Marie Červinková-Riegrová Zápisky III (1887–1889)

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: prostory zámku na Malči

Václav Macháček-Rieger, Milan Vojáček, Národní archiv a Scriptorium zvou všechny zájemce na prezentaci knihy, která se uskuteční v prostorách zámku na Malči v sobotu od dvou hodin odpoledne. Po skončení bude možná prohlídka zámecké expozice, posezení a rozhovory při zámeckém občerstvení a případně i procházka v parku.

X Kros Stvořidla

KDY: sobota od 10.00

KDE: Stvořidla u Ledče nad Sázavou

V sobotu se uskuteční šestnáctý ročník závodu X Kros Stvořidla – krosový běh jednotlivců. Prezence závodníků je od deseti do tři čtvrtě na jedenáct dopoledne, samotný start vypukne v jedenáct. Závod svým běžeckým profilem je podobný Velké Kunratické, technickou náročností ji překračuje. Na tři a půl kilometru dlouhé trati čeká závodníky zdolání tří stoupání, stejný počet sestupů a technický průběh mezi kameny. Ty jsou charakteristickým prvkem místa – lemují břeh Sázavy.

Hudba Praha Band

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům, Tančírna

V pátek do Chotěboře zavítá česká rocková kapela Hudba Praha Band. Během koncertu se uskuteční křest jejich desky Barevný sny. Vstupné 300 korun v předprodeji, 400 korun na místě, předprodej v Panském domě a na www.smsticket.cz.

Jak drak k druhé hlavě přišel

KDY: sobota, od 14.00 a 15.30

KDE: Přibyslav

Loutkářský soubor s názvem Přibyslavská Pimprlata si pro děti připravil na sobotu pohádku Jak drak k druhé hlavě přišel. Představení zahraje od dvou a od půl čtvrté odpoledne. Vstupné je dvacet korun.

Divadlo: Andulka a loupežníci

KDY: neděle od 16.00

KDE: Chotěboř, sokolovna

Divadélko DIK zve na veselou pohádku Andulka a loupežníci v neděli od čtyř hodin odpoledne do chotěbořské sokolovny. Vstupné sto korun.

Benefiční ples – 100 let Charity

KDY: sobota 22. října od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, klub Oko

Oblastní charita Havlíčkův Brod zve na benefiční ples k výročí 100 let Charity v sobotu od sedmi hodin večer do klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Celým večerem bude provázet kapela Variace a moderátor Hitrádia Vysočina Petr Janáček. Na programu bude vystoupení taneční skupiny SNS pod vedením Martiny Pejcharové, eM-Dance The Hoppers crew, Kalamajka, Martas alias Salsito – taneční sólo vystoupení Kubánské salsy, půlnoční překvapení, výherní tombola. Výtěžek poputuje na dobročinnou sbírku pro Leničku. Vstupné na sezení 200 korun, na stání 150 korun.

Výlov rybníku Řeka

KDY: sobota od 9.30

KDE: Krucemburk, rybník Řeka

Ochutnat čerstvé kapry, sumce, štiky, candáty, amury, okouny či líny z produkce tohoto rybářství mohou lidé na výlovu rybníku Řeka u Krucemburku na Havlíčkobrodsku. Výlov se koná v sobotu od brzkého rána, samotný prodej ryb začne kolem půl desáté dopoledne. Lidé se budou moci občerstvit i v přilehlé restauraci.

Pelhřimovsko

Recitál Beaty Hlavenkové

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

V pátek na malé scéně kulturního domu Máj v Pelhřimově vystoupí Beata Hlavenková od osmi hodin večer. Pianistka, skladatelka, zpěvačka, aranžérka a producentka je jednou z nejvýraznějších současných muzikantek s nadžánrovým autorským rukopisem. Na kontě má vlastní alba oceněná prestižními hudebními cenami, spolupracuje s českými i světovými hudebníky, skládá hudbu pro film a divadlo. Vstupné na místě 350 korun.

Porcelánový workshop k výstavě Srdce, ruce

KDY: sobota od 11.00 do 16.30

KDE: Pelhřimov, zámek pánů z Říčan

Muzeum Vysočiny Pelhřimov srdečně zve děti a mládež od deseti do osmnácti let na Porcelánový workshop k výstavě nazvané Srdce, ruce, který se koná v sobotu od jedenácti do půl páté odpoledne ve výstavní síni zámku pánů z Říčan, pod vedením lektorky Pavly Vachunové. Workshop je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na workshop objednat na mail h.vondru@muzeumpe.cz nebo na telefonním čísle 565 323 184.

Krkonošské pohádky

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Krkonošské pohádky vyhrály v roce 2013 diváckou anketu o nejlepší večerníček. A i když první díly byly natočeny již v roce 1974, diváci jej stále milují. Na základě původního scénáře autorky večerníčků paní Boženy Šimkové vzniklo stejnojmenné divadelní představení, ve kterém zazní i původní večerníčková hudba hudebního skladatele profesora Vadima Petrova. V pětici příběhů tak mají malí i velcí diváci možnost naživo vychutnat intriky vychytralého pána Trautenberka, kterým vždy na poslední chvíli zabrání pán hor Krakonoš.

Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo

KDY: pátek od 17.00

KDE: Humpolec, Divadelní scéna kina

Štístko a Poupěnka provedou malé diváky fantastickým světem pohádek, písniček a tance v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukáží, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučí, že by si raději měli čistit zoubky, aby je nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozví, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachrání princeznu, porazí draka a pomůže jim s tím Princ Bajaja. Zasmějí se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Během představení opráší osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo elo veselo, Vodník Brekeke a Kamarádi. Vstupné tři sta korun.

Loutkové divadlo pro děti - Branka zamčená na knoflík

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, sokolovna, malý sál

Loutkové divadlo Městského kulturního a informačního střediska Humpolec se těší na malé i velké diváky v podzimní sezoně. Jako další loutkové divadlo s názvem Branka zamčená na knoflík pro děti od tří let je připravené na sobotní odpoledne od dvou hodin. Vstupné dospělí třicet korun, děti dvacet korun. Další představení Mlýn na čerty a kašpárek straší se koná 29. října ve stejný čas.

Drakiáda

KDY: sobota 22. října od 14.00

KDE: Humpolec, pod hradem Orlíkem

Malí i velcí mohou vyrazit na sobotní drakiádu pod hradem Orlík. Akci zahájí pouštěním draků na loukách pod Židovským hřbitovem, možnost opékání špekáčků. O půl čtvrté vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčího a nejdéle létajícího draka.

Jiří Kolbaba: To je Havaj

KDY: pondělí 24. října od 19.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj, Velká scéna

To je havaj – říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Návštěvníky čeká dobrodružný i romantický objevitelský výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví. Narození ostrovů z lávy podmořských sopek, král Kamehameha, historie osidlování, mořeplavec James Cook, surfaři, květinové věnce, pláž Waikiki, vesnice malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna Kea…, To je Havaj. O tom všem se dozví během přednášky s Jiřím Kolbabou v pondělí 24. října v Pelhřimově. Vstupné v předprodeji 220 korun, na místě 270 korun.

CO SE CHYSTÁ

MFDF Ji.hlava

KDY: 25. až 30. října

KDE: Jihlava, různá místa

Poslední říjnový týden obsadí Jihlavu už tradičně dokumentární filmy nejen z České republiky, ale také z celého světa. Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se letos koná ve dnech 25. až 30. října v krajském městě na různých místech. Letošní program nabídne výjimečné filmové zážitky v soutěžních i nesoutěžních sekcích, včetně rozsáhlé retrospektivy filipínského filmu či speciální sekci Poznámky k válce, která propojuje ikonické dokumentární filmy natočené po roce 1945 s naší novou zkušeností s válkou na Ukrajině. Diváci opět uvidí více než dvě stovky filmů, řadu z nich ve světové premiéře. Součástí budou tradiční debaty s tvůrci, režisérské kurzy či otevřené diskuse s kontroverzními hosty Inspiračního fóra a bohatý doprovodný program. Více informací na webu www.ji-hlava.cz.

Koncert ke dni výročí vzniku Československa

KDY: středa 26. října v 19.00 hodin

KDE: Pelhřimov, kostel sv. Víta

Koncert ke dni výročí vzniku samostatného Československa je složen z českých a slovenských písní zkomponovaných ve 20. století. Stejně jako naše země procházely v té době velkými změnami a prožívaly důležité události historie, tak i tyto písně odrážejí dobu a události běžící kolem. V textech se odráží témata války, emigrace, stýskání, lidových kořenů a mísí se v nich hudební i textové proudy různých národů. Koncert se uskuteční ve středu 26. října v kostele sv. Víta v Pelhřimově. Vystoupí Jana Vondrů – soprán, Aleš Janiga – baryton a Tereza Plešáková je doprovodí na klavír. Vstupné 270 a 320 korun.

Folková Lípa 2022

KDY: 29. října od 16.00

KDE: Lípa u Havlíčkova Brodu

Čtvrtý ročník Folkové Lípy se uskuteční v sobotu 29. října v Lípě v místní sokolovně. Festival zahájí ve čtyři hodiny odpoledne kapela Žalman a spol. Další účinkující budou Jen tak tak z Jindřichova Hradce, Black Uganda Choir z Brna, Rejka Balcarová. Dále kapela z Jihlavska Rendez-fou, která je často přirovnávána k Zuzaně Navarové a kapele Nerez. Závěr festivalu zakončí Ivan Hlas trio a skupina Přístav z Brna. Celou akci bude moderovat Jiří Holoubek, známý ze Spirituál kvintetu a moderátor Českého rozhlasu Dvojky. Vstupné v předprodeji 400 korun, na místě 450 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Výlov Štěpnického rybníka v Telči

KDY: 29. října od 9.00

KDE: Telč

Od časného rána se v Telči v těsné blízkosti historického Náměstí Zachariáše z Hradce 29. října koná slavnostní výlov Štěpnického rybníka. Rybářství Nechvátal zve příznivce rybářství, tradic i gastronomických zážitků. Na programu bude prodej živých ryb širokého sortimentu a možností opracování a dále velký výběr rybích specialit. Lidé si tak přímo na místě budou moci dát nejen smaženého kapra, ale například také marenu. Nebudou chybět rybí škvarky a polévka. V nabídce budou i studené a teplé nápoje a živá hudba. Zároveň s akcí se bude na náměstí konat také farmářský trh. Na něm si lidé nakoupí místní produkty.