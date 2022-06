„Začínáme v pátek v půl šesté večer Telčskou dechovkou a jemnickými mažoretkami před radnicí a v šest hodin vyjde slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice. Slavnost zahájíme vyvěšením praporu Barchanu a otvíráním mazhausů,“ uvedl starosta Jemnice Miloň Slabý. V pátek se návštěvníci mohou ještě těšit na ohňovou show nebo koncert skupiny Poetika. Celá akce se koná v zámeckém parku a přilehlém areálu zámku.

V sobotu se otevírají brány města v půl deváté a od devíti mohou lidé zavítat na historické tržiště s doprovodným programem. Pro děti je připravená divadelní pohádka nebo kejklířské vystoupení, přijede i fakír nebo písničkář Láska. Historický běh královských poslů začne ve dvě hodiny odpoledne v Tyršově ulici. Ve tři hodiny opět projde slavnostní průvod ze zámku přes náměstí k sokolovně. Ve čtyři hodiny vystoupí Aneta Langerová s kapelou a večer od půl deváté Adam Mišík a další. V půl deváté večer projde historický průvod s pochodněmi.

V neděli začíná v deset dopoledne poutní mše svatá u svatého Víta, vystoupí Black Unicorn s koňmi a zakoncertuje Mína s kapelou, později odpoledne i kapela Kamelot. Dva koncerty jsou na programu i v pondělí.

Během slavnosti se lidé mohou v areálu těšit na dobové tance, sokolníka, katovnu, střelnici a další zajímavosti. Děti ocení pouťové atrakce spolu s historickým a kulturním programem. Vstup do bran města, areálu zámku a parku je zdarma.

Běh o Barchan, který byl v roce 2014 zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, je během čtyř poslů, kteří nesou zpráv královně Elišce Přemyslovně od jejího muže, krále Jana Lucemburského. Ten ani v boji nezapomněl manželku informovat o tom, jak se mu vede. Královna posly odměnila tím, co měla. Barchetovým náprsníkem, šátkem, punčochami a věncem. Odsud název Barchan.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Festival dětí

KDY: sobota od 13.00

KDE: Jihlava, rodinný park Robinson

Největší festival dětí, který si užije celá rodina. To je Festival dětí Robinson s Hitrádiem Vysočina, který se koná v sobotu od jedné odpoledne v rodinném parku Robinson v Jihlavě. Na pódiu lidé uvidí několik vystoupení. Představí se taneční studio ESSI, žongléři z cirkusu Jung, kick boxeři, parkuristé, zápasníci kobuda, tanečníci a herci ze ZUŠ v Jihlavě, děti z Hotch-Potch a mnoho dalších. Akcí provede Milan Řezníček.

Den otevřených lesů

KDY: sobota od 13.30 do 17.00

KDE: Hodice, hájovna Kratizna

Den otevřených lesů je první ročník akce, kdy budou mít návštěvníci možnost prožít příjemné sobotní odpoledne s přáteli v lese. Program přiblíží každodenní práci lesníků a jejich snahu udržovat a velebit lesy. Akce se koná na hájovně Kratizna, kde bude komentovaná procházka s odborným lesním hospodářem. Na procházce se lidé dozví, jak se v lesích pěstuje, pracuje s těžkou technikou, jak se připravuje oplocenka nebo jak probíhá vyžínání. Po skončení procházky si lidé mohou upéct buřty, ochutnat pivo Lesmistr ze smrkových výhonků a také jsou připravené aktivity pro děti i dospělé. Akce je vhodná pro celé rodiny i s kočárky.

Běh pro Bárku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, U Vodního Ráje

Pátý ročník charitativního Běhu pro Bárku – domácí hospic – se koná v sobotu v Jihlavě. Letos se zájemci mohou těšit na nové tratě v lokalitě u aquaparku Vodní Ráj v Jihlavě. Na své si přijdou jak děti, rodiny a sváteční běžci, tak i aktivní běžci. Zvolenou trať lze zdolat s kočárkem nebo invalidním vozíkem.

Hudba tisíců

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, gotická síň

Mahlerův festival má v Jihlavě na programu Trumpet virtuoso Gábor Boldoczki. Zazní skladby Mozarta, Vaňhala, Haydna či Bodorové. Účinkovat budou Gábor Boldoczki, Wranitzky Kepelle, Marek Štilec, Miloš Karadaglic. Vstupné stojí 200 a 100 korun.

Jarek Nohavica v Telči

KDY: sobota od 20.00

KDE: Telč, zámecký park

Písničkář Jarek Nohavica vystoupí na koncertě v telčském zámeckém parku. Doprovodí ho Robert Kusmierski z Polska na akordeon a piano, na perkuse a bicí Pavel Plánka z České republiky. Jarek Nohavica je český folkový písničkář, textař, libretista, osobitý zpěvák, skladatel a kytarista. Mezi jeho známé hity z poslední doby patří Ladovská zima nebo Jizva na rtech. Začátek koncertu je naplánovaný na osmou hodinu.

Motoholomek 2022

KDY: pátek až neděle od 16.00

KDE: Telč, Panský pivovar

Druhý ročník motorkářského srazu Motoholomek se uskuteční o víkendu v Panském dvoře v Telči. Na účastníky čeká spanilá jízda po Vysočině, hovězina na klacku, piva z místního pivovaru, večerní koncert kapely, ale i soutěže.

Třeštivý Šibeničák

KDY: sobota od 18.00

KDE: Třešť, pod Šibeničním vrchem

Rodinný festival Třeštivý Šibeničák je v plánu v sobotu od šesti večer. Zahrají kapely Pod Jabloní, Jakýkoli zvuk, Florecitas, Sabrina Long, All The Fallen Notes, Čerstvě natřeno nebo Fany Fencers. K jídlu budou palačinky od Aničky, k pití pivo Ruprenz a domácí limonáda. Vyžití pro děti, bludiště v trávě i večerní jamování u ohně. Akce se koná za každého počasí.

Zabít málo

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Divadlo DIOD zve na novou hru Martina Koláře, kterou napsal a režíroval pro svůj domovský soubor De Facto Mimo. Jde o černou komedii o nepěkných věcech. Auto, blbci, drogy, únos, kočička, noviny, Macocha, benzínka, řeka, ponožky, politika a plyšáci.

Oslavy školy

KDY: pátek od 14.00 do 17.00

KDE: Telč, různá místa

Gymnázium Otokara Březiny slaví 170. výročí založení a odborné školství slaví 100. výročí. Oslavy se konají v pátek od dvou odpoledne na Náměstí Zachariáše z Hradce, v komponovaném programu vystoupí studenti školy, ZUŠ Telč, Mažoretky Telč, šermířská škola Ballestra a hudební skupina Orion. V Univerzitním centru, bývalé SOŠ Telč, bude od dvou hodin vernisáž výstavy výtvarných prací žáků školy a ve 14.45 a 15.45 se odehrají dvě divadelní představení žáků a učitelů. Budovy gymnázia a bývalé SOŠ zvou také na volné i komentované prohlídky.

Polin 2022

KDY: sobota a neděle

KDE: Polná, synagoga a rabínský dům

Pátý ročník festivalu židovské kultury v Polné se uskuteční o víkendu. Začne v sobotu ve dvě odpoledne vystoupením souboru Yocheved z Třebíče, ve čtyři hodiny se koná přednáška s promítáním dokumentu Stanislava Motla: Trosečníci z Evianu. V neděli se bude prezentovat a prodávat kniha Zmizelí polenští sousedé, vystoupí Arnošt Goldflam s autorským čtením a v šest večer zahraje pražská akustická skupina Der Šenster GOB. Prodej košer vín a produktů.

Improdivadlo

KDY: neděle od 17.30

KDE: Polná, pivovar

Letní večer plný humoru, improvizace a zábavy. Vystoupení zajistí známá skupina Nepřipraveni. Akce se koná v polenském pivovaru.

Pouť ke kostelíku svatého Jána

KDY: neděle od 9.00

KDE: Jihlava, ZŠ Křížová

V neděli se vydá v devět hodin ráno od Základní školy Křížová v Jihlavě ke kostelíku svatého Jána průvod havířků a po mši se tam odehraje bohatý kulturní program až do večera. Vystoupí divadlo T.E.J.P., Kočovná herna Sládkovna, Hotch-Potch, Skřípácká muzika, Vojta Vrtek a jeho veselé kejklování, staropražské, jarmareční, dryjáčnické písně a kuplety Hašlerka, Meckie Messer Klezmer band, Bee Band, Víťa Marčík jr. Drákula a další.

Burger Street Festival

KDY: pátek až neděle

KDE: Jihlava, City Park

Jubilejní pátý ročník oblíbeného Burger Street Festivalu se uskuteční v termínu od pátku 17. do neděle 19. června v jihlavském City Parku. Na zákazníky bude čekat více než tuna hovězího masa, představí se zde přes deset streetfoodmakerů. K ochutnání budou také bezlepkové či vegetariánské varianty, belgické hranolky a pro odvážlivce i hmyzí pochoutky.

Třebíčsko

Oslavy výročí obce, traktoriáda, sraz rodáků

KDY: sobota a neděle

KDE: Přibyslavice

Přibyslavice oslaví o víkendu 810 let od první písemné zmínky o obci. V sobotu na programu bude spanilá jízda traktorů obcí značky Zetor - Traktoriáda. Začátek je o půl druhé odpoledne řazením traktorů v areálu Padělka. Po příjezdu traktorů do Hasičského areálu Pod Sady jsou pro návštěvníky připravené ukázky řemesel, tvoření pro děti, skákací hrad, prohlídka traktorů. K tanci a poslechu bude hrát Petr Gross a od osmi večer taneční zábava s Notací a My time. Druhý den v neděli budou pokračovat oslavy kácením máje na návsi, slavnostní průvod hasičů s prapory za doprovodu Jásalka Bandu, folklorního souboru Okřešánek, zástupců spolků, dobových krojů po ulici Kaštanová do Hasičského areálu. Zde pživítají hosty a rodáky z Přibyslavic od ročníku narození 1952 a starších, následovat bude vystoupení Okřešánku, dále ukázky hasičské techniky a skákací hrad pro děti. Do šesti hodin večer bude hrát Jásalka Band. Po oba dny je zajištěné občerstvení.

Slavnosti růžového vína

KDY: sobota od 12.00

KDE: Třebíč, zámecký park

Milovníci vína mohou přijít strávit příjemný den v klidném prostředí zámeckého parku v Třebíči. V sobotu se tu koná již osmý ročník Slavností růžového vína. Začátek akce je v pravé poledne a potrvá až do půlnoci. Vinaři návštěvníkům přichystali to nejlepší z úrody českých a moravských vinic. Vstupné v předprodeji činí sto dvacet korun, na místě sto padesát korun, sklenička na víno bude za padesát korun.

Happy run ve Valči

KDY: sobota od 12.00

KDE: Valeč, fotbalové hřiště

Ve Valči u Třebíče se letos koná již sedmý ročník charitativního běhu Happy run. Letos běžci podpoří Františka z Ivančic. Pro účastníky jsou připraveny trasy šest a dvanáct kilometrů, dětská závodní trasa 1,5 kilometru. Pro pěší je pak připravena rodinná trasa, která je shodná s dětskou závodní trasou. Pro všechny účastníky bude připraven bohatý doprovodný program včetně představení pohybových aktivit. Celé odpoledne zakončí večerní zábava se skupinou Jordan II od osmi hodin večer.

Náměšťfest

KDY: pátek až sobota

KDE: Náměšť nad Oslavou

Čtrnáctý ročník křesťanského festivalu Náměšťfest se koná až do soboty v Náměšti nad Oslavou. V pátek se zájemci mohou těšit na koncert skupiny Cimbal Classic v kostele v areálu farní zahrady. Začátek vystoupení je v sedm hodin večer, vstupné je 200 korun. V sobotu bude pokračovat program od dvou hodin odpoledne Zahradní slavností ve farním sadu. Po mši svaté s doprovodem dětského souboru Svatojánští broučci dále vystoupí scholička z Hartvíkovic Ha-rybičky, zlínská skupina Molekula, folk-rock z Lipova Huménéčko, Anička a Luděk Strašákovi. Lidé si také mohou poslechnout besedu na téma Výzvy dnešní doby s Hayato Okamurou ve čtvrt na čtyři a od půl páté začne beseda Tasovské kostely s farářem Pavlem Krylem. Pro ty nejmenší je připravený dětský koutek. Vstup na celý sobotní program je volný.

Stařeč 2022

KDY: sobota od 16.00

KDE: Stařeč u Třebíče, sokolské hřiště

Po dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií se v sobotu znovu sejdou příznivci rockových kapel 70. a 80. let minulého století na tradičním setkání Stařeč 2022. Sbor dobrovolných hasičů Stařeč jako pořadatel opět pozval na toto setkání legendy třebíčské hudební scény a stálice tohoto setkání – Puls, Matador, Merkur, Paprsky a Bambus. Letos poprvé na setkání vystoupí skupina Morava. Festival zahájí předkapela Snaps. Hostem večera bude Vlasta Zahrádka se svoji kapelou ZaHRaDa.

XIII. Benefiční koncert Odpoledne s dechovkou

KDY: neděle od 14.30

KDE: Myslibořice, středisko

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích připravila na neděli již XIII. Benefiční koncert Odpoledne s dechovkou. Je určený pro všechny klienty střediska, jejich rodiny, příznivce střediska a milovníky dobré dechové hudby. Začátek koncertu je o půl třetí a uskuteční se v krásném prostředí zámeckého parku. K poslechu zahrají Jižani z Českých Budějovic. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorách střediska.

Žďársko

Nova Civitas

KDY: pátek a sobota

KDE: Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě se chystá městská slavnost na počest prvního pojmenování města soudobým názvem v roce 1293. V pátek a v sobotu se tak stane Vratislavovo náměstí dějištěm řemeslného jarmarku i pestrého doprovodného programu. V pátek zahájí slavnosti Nova Civitas muzikanti ze základní umělecké školy fanfárou, následně zahraje kapela Pískomil se vrací, ThePeople a Xindl X. V sobotu bude po celý den volný vstup do Horáckého muzea, na pódiu se vystřídá několik kapel, dále Fler trh, sjezd historických vozidel a další.

Zlaté kolo Vysočiny

KDY: sobota od 6.00

KDE: obec Ruda

Nadšenci do cyklistiky poměří své síly v sobotu při devatenáctém ročníku cyklovýletu Zlaté kolo Vysočiny. Prezentace účastníků se koná v kulturním domě v Rudě v pátek od pěti do osmi hodin večer nebo v sobotu od šesti hodin ráno pro dvousetkilometrové trasy a od půl osmé pro sto a padesátikilometrové trasy. Na dvě stě kilometrů dlouhé trati se startuje v sedm hodin ráno, startovné činí 350 korun. Na sto kilometrů dlouhou trasu cyklisté vyrazí o půl desáté, startovné činí 200 korun do osmnácti let a pro dospělé 300 korun. Padesátikilometrová trasa odstartuje v deset hodin, startovné pro děti činí 100 korun, pro dospělé 200 korun.

Komentovaná prohlídka města

KDY: neděle od 17.00 do 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, sraz v Informačním centru

Začíná další sezona oblíbených komentovaných prohlídek Nového Města na Moravě. Ta nedělní startuje v pět hodin odpoledne v Informačním centru, zájemce provede městem Adam Dostál.

Pouťové slavnosti Velké Meziříčí

KDY: pátek až neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí a Špitálek

Pouťové slavnosti si užijí ve Velkém Meziříčí. Už v pátek se koná pouťová zábava se skupinou Accort, začíná v sedm hodin večer na Náměstí. V sobotu se od půl třetí do půl páté odpoledne stane Náměstí dějištěm dětského Odpoledne se Sportovním centrem a v sedm hodin večer začíná hudební festival Bezproudoff, kde se vystřídají kapely The Suspenzors, SCA a BUSH3. V neděli pak ve Špitálku zazpívá od dvou hodin odpoledne místní chrámový sbor a od tří hodin bude na Náměstí vyhrávat dechovka Trnkovjanka. V kostele svatého Mikuláše budou v neděli slouženy mše o půl osmé ráno, v devět, o půl jedenácté a v šest hodin večer.

Den otevřených lesů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, naučná stezka kolem Konventního rybníku, zámecká terasa

S prací lesníků se budou moci seznámit zájemci v sobotu na naučné stezce kolem Konventního rybníku ve Žďáře nad Sázavou. Akce začíná v devět hodin ráno. Na zhruba dvouhodinovou procházku je možné vydat se ze zámecké terasy, start je každou půl hodinu, a to od půl desáté do jedné hodiny odpoledne. Doprovodný program na zámecké terase nabídne od devíti hodin zvěřinové speciality, od jedné hodiny odpoledne zahrají Zelenohorští muzikanti a od rána až do tří hodin odpoledne se chystá také tematicky minitrh.

Vernisáž výstavy Hluboká voda, nejhlubší les

KDY: pátek od 17.00 a 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie a Horácké muzeum

Horácká galerie a Horácké muzeum připravily největší výstavu tohoto roku. Expozici Hluboká voda, nejhlubší les s podtitulem Strašidla podle zkušenosti a tradice bude možné navštívit až do září. K vidění budou díla od tří desítek autorů a příchozí nahlédnou na fenomén lesních a vodních duchů v českém umění devatenáctého a dvacátého století i v dialogu se soudobými díly. Vernisáž bude dvojitá, v pátek od pěti hodin v Horácké galerii a od šesti hodin večer v Horáckém muzeu, vystoupí kapela Durkheimdolls a pivovar Hejkal bude točit čochtany.

Havlíčkobrodsko

Minifest Tiskárny Havlíčkův Brod

KDY: sobota od 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Tuto sobotu oslaví na havlíčkobrodském náměstí své třicáté narozeniny Tiskárny Havlíčkův Brod. Při této příležitosti pořádají pro všechny spřízněné duše a knihomoly od pěti hodin odpoledne Minifest. Vystoupí III. Třetina, Bohumil Pečinka a Petros Michopulos, Jadaband s Boryšem. Ve tři čtvrtě na osm bude následovat křest pamětního diáře a poté Ivan Hlas Trio. Festival bude pokračovat after party v klubu OKO – At time od jedenácti hodin večer. Vstup na celou akci je zdarma.

Den otevřených dveří

KDY: sobota od 13.00

KDE: Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře pořádá společně s Fantazáky oslavy u příležitosti 70. výročí založení. Návštěvníky čeká pestrý program, občerstvení a možnost prohlédnout si prostory dětského domova. Mohou se těšit na koncert skupiny Gipsy.cz a Jelen. Vystoupí motocykloví kaskadéři, kouzelník, H.O.P.E., Bosorky, Chotě crew, Dechový orchestr mladých Chotěboř, Džamila, Mažoretky Mláďata Chotěboř, Junior Dům dětí a mládeže – Středisko volného času Chotěboř, klauni, Tomáš Polman. Bude i ohňová show a ohňostroj a doprovodný program nabídne třeba historický šerm, skákací hrad, malování na obličej, Policii ČR, psovody, Besip a další.

MČR v letecké akrobacii

KDY: do soboty 18. června

KDE: Chotěboř, Aeroclub Chotěboř

Zájemci mohou přijít podpořit soutěžící piloty až do 18. června na Mistrovství České republiky v letecké akrobacii do areálu Aeroclubu Chotěboř. V sobotu zakončí Freestyle soutěží, 1. ročník o Pohár starosty města Chotěboře. Návštěvníci se v tento den od deseti do tří hodin odpoledne seznámí s možnostmi výcviku v Aeroklubu Chotěboř, budou se jim věnovat žáci i zkušení piloti, budou mít možnost posadit se do legendárního kluzáku L-13 Blaník. Jsou připravené vyhlídkové lety vrtulníkem, koncert kapely, soutěže pro děti a spoustu další zábavy. Vstupné je zdarma, občerstvení zajištěno.

Pelhřimov

Slavnosti města Kamenice nad Lipou

KDY: sobota od 14.30

KDE: Kamenice nad Lipou

Hudební festival Slavnosti města Kamenice nad Lipou se uskuteční v sobotu na stadionu Vlasty Buriana. Od půl třetí odpoledne vystoupí taneční kroužek dětí, bubenická show, Sto Zvířat, Čechomor, Václav Noid Bárta, Brutální Jahoda, Afterparty Sax & DJ Martin Vaverka. Zároveň se v tento den koná JURIS REAL Kamenický MTB maraton 2022 o pohár starosty města Kamenice nad Lipou. Závod na šestapadesát kilometrů startuje o půl jedenácté a na osmadvacet kilometrů v jedenáct hodin dopoledne na náměstí Čsl. Armády.

S kolem kolem Humpolce

KDY: sobota od 9.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Oblíbená cykloakce pro závodníky a pohodáře se v Humpolci koná letos už patnáctým rokem. Závod se uskuteční tuto sobotu. Jsou opět připravené dvě trasy, které ovšem pořadatelé odtajní až v den závodu. Jedna měří trochu přes třicet kilometrů a ta druhá, kratší, zhruba dvacet kilometrů. Start a cíl je na Horním náměstí před muzeem. Registrace závodníků je již od devíti ráno, samotný závod vypukne ve dvě hodiny odpoledne. Obě trasy jsou vhodné jak pro děti, tak i pro dospělé a skupinky. V ceně startovného je opět poukázka na občerstvení a nápoj, energie na cestu, mapka trasy a startovní číslo.

Letní Platforma Humpolec

KDY: pátek a sobota

KDE: Humpolec, park Stromovka

Léto je tady a s ním i další ročník oblíbeného humpoleckého festivalu v parku Stromovka. Páteční program nabídne vystoupení místní umělecké školy od tří hodin odpoledne. Sobota bude pokračovat oblíbeným brunchem – Španělská kuchyně, koná se od půl jedenácté do dvou odpoledne. Vařit se bude paella. Pro děti je připravené divadlo Červená Karkulka Rex od jedenácti hodin.

Elektrofest – festival čisté mobility

KDY: pátek od 9.30 a sobota od 12.30

KDE: Pelhřimov

Na Masarykově náměstí v Pelhřimově se uskuteční ElektroFest – festival čisté mobility. Tak jako před více než osmdesáti lety se sjeli na náměstí v Pelhřimově milovníci spalovacích vozidel, i dnes organizátoři navazují na ještě delší historii elektrovozidel. Hlavním posláním ElektroFestu je ukázat lidem aktuální nabídku elektrovozidel, nabídnout praktické informace přímo od zkušených elektromobilistů. Na návštěvníky čeká sraz majitelů elektromobilů, závody elektrokoloběžek, předváděcí jízdy, koncerty a vystoupení, diskuse se známými osobnostmi a youtubery, zábava pro děti, EcoRallye. Vstup je zdarma.