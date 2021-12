Batelov, kostel svatého Petra a Pavla

24. 12.: 15.30

25. 12.: 8.30

26. 12.: 8.30

Brtnice, kostel sv. Jakuba

24. 12.: 16.00, 24.00

25. 12.: 10.30

26. 12.: 9.30

Dolní Cerekev, kostel svatého Bartoloměje

24. 12.: 16.00

25. 12.: 10.00

Jamné, kostel Povýšení svatého Kříže

24.12.: 14.30

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Jihlava, kostel sv. Jakuba

24. 12.: 16.00, 23.00

25. 12.: 10.30

26. 12.: 10.30, 19.00

Jihlava, kostel sv. Jana Křtitele

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

1.1.: 8.00

Jihlava, kostel sv. Ignáce

25.12.: 8.30

26.12.: 8.30

1.1.: 8.30





Jihlava, kostel Matky Boží

24. 12.: 7.00, 15.30, 17.00

25. 12.: 8.00, 10.00, 17.00

Kamenice, kostel svatého Jakuba Většího

24. 12.: 16.00, 22.00

25. 12.: 7.30, 10.45

26. 12.: 7.30, 10.45

Kostelec u Jihlavy, kostel svaté Kunhuty

25. 12.: 17.00



Luka nad Jihlavou, kostel svatého Bartoloměje

24. 12.: 21.30

25. 12.: 7.45, 11.00

26. 12.: 7.45, 11.00





Malý Beranov, Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova

24.12.: 21.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30

Mrákotín, kostel sv. Jiljí

24. 12.: 21.00

25. 12.: 7.30

26. 12.: 7.30





Nová Říše, kostel svatého Petra a Pavla

24. 12.: 8.00, 24.00

25. 12.: 8.00, 11.00

26. 12.: 8.00. 11.00

Polná, kostel sv. Kateřiny

24. 12.: 23.00

25. 12.: 8.15, 18.00

26. 12.: 8.15, 18.00

Rančířov, kostel sv. Petra a Pavla

24.12.: 23.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Radkov, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

24. 12.: 21.00

25. 12.: 9.00

26. 12.: 9.00





Růžená, kostel svaté Máří Magdalény

24. 12.: 15.30

25. 12.: 10.30

26. 12.: 10.30

Střížov, kostel sv. Jana Křtitele

24.12.: 21.00

25.12.: 9.00

26.12.: 8.00

Telč, kostel Jména Ježíš

24.12.: 23.00

25. 12.: 7.30, 9.00

26. 12.: 7.30, 9.00

Telč, kostel Matky Boží

25. 12.: 10.30

26. 12.: 10.30





Třešť, kostel sv. Martina

24. 12.: 21.00

25. 12.: 9.00

26. 12.: 9.00

Vyskytná nad Jihlavou, kostel svatého Vavřince

24. 12.: 22.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Školní zahradou zněly vánoční koledy. Společně s dětmi vystoupila Jitka Boho

Sváteční bohoslužby ve vybraných místech Třebíčska:

Babice, kostel Nejsvětější Trojice

24.12.: 15.30

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Blížkovice, kostel sv. Bartoloměje

24.12.: 21.30

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30





Dukovany, kostel sv. Václava

24.12.: 21.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Hrotovice, kostel sv. Vavřince

24.12.: 22.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Jaroměřice nad Rokytnou, na nádvoří zámku

24.12.: 15.00, 22.00

Jaroměřice nad Rokytnou, Lidový dům

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30

Jaroměřice nad Rokytnou, farní kaple

25.12.: 7.30

26.12.: 7.30

Jakubov u Moravských Budějovic, kostel sv. Jakuba Staršího

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Kdousov, kostel sv. Linharta

24.12.: 21.30

26.12.: 8.00

Lukov, kostel Narození svatého Jana Křtitele

24.12.: 20.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00





Mohelno, kostel Všech svatých

24.12.: 19.30

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30

Myslibořice, kostel sv. Lukáše

24.12.: 20.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00

Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

24.12.: 16.00, 21.30

25.12.: 7.30, 10.30

26.12.: 7.30, 10.30

Martínkov, kostel Navštívení Panny Marie

24.12.: 17.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele

24.12.: 16.00, 24.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00

Nové Syrovice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

24.12.: 20.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00





Okříšky, Kostel Jména Panny Marie

24.12.: 20.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30

Radkovice, kostel Čtrnácti svatých pomocníků

24.12.: 16.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00





Rouchovany, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.12.: 23.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Stařeč, kostel sv. Jakuba

24.12.: 21.30

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30

Slavíkovice, kostel sv. Kateřiny

24.12.: 20.30

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Šebkovice, kostel svaté Máří Magdaleny

24.12.: 15.30

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30





Třebíč, Jejkov, kostel Proměnění Páně

24.12.: 7.00, 15.00, 22.30

25.12.: 7.30, 9.00, 10.30

26.12.: 7.30, 9.00

Třebíč, Zámek, bazilika sv. Prokopa

24.12.: 15.00, 21.00

25.12.: 7.00, 10.00

26.12.: 7.00,, 10.00





Třebíč, kostel sv. Martina

24.12.: 16.00, 20.30

25.12.: 8.00, 10.30, 18.00

26.12.: 8.00, 10.30, 18.00

Velký Újezd, kostel svatého Petra a Pavla

24.12.: 24.00

25.12.: 9.45

26.12.: 9.45





FOTO: Hudba adventní doby zazněla v gotické síni jihlavské radnice

Sváteční bohoslužby ve vybraných místech Žďárska:

Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Vavřince

24.12.: 16.00, 23.00

25.12.: 7.40, 9.00

26.12.: 7.40, 9.00

Bohdalov, kostel s. Vavřince

24.12.: 20.00

25.12.: 10.00

26.12.: 10.00





Dalečín, kostel svatého Jakuba Většího

25.12.: 9.45

26.12.: 9.45

Fryšava pod Žákovou horou, kostel sv. Matouše

24.12.: 16.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00





Jimramov, kostel sv. Matouše

24.12.: 8.15, 11.00, 21.30

25.12.: 8.15

26.12.: 8.15

Nové Veselí, kostel sv. Václava

24.12.: 7.00, 22.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Nové Město na Moravě, kostel sv. Kunhuty

24.12.: 16.00, 22.30

25.12.: 7.30, 9.00, 10.00

26.12.: 7.30, 9.00

Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše

24.12.: 16.00, 23.00

25.12.: 7.30, 10.30, 18.00

26.12.: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00





Netín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.12.: 21.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Nová Ves, kaple sv. Anny

24.12.: 21.00

Olešná, kostel sv. Máří Magdalény

24.12.: 16.00

25.12.: 10.00, 16.00

26.12.: 10.00

Radešínská Svratka, kostel sv. Václava

24.12.: 22.30

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00





Sněžné, kostel sv. Kříže

24.12.: 20.30

25.12.: 10.30

Žďár nad Sázavou, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.12.: 21.00

25.12.: 9.00

26.12.: 9.00





Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

24.12.: 16.00, 22.00

25.12.: 7.30, 10.00, 18.00

26.12.: 7.30, 10.00, 18.00

Vánoční jarmark na Základní škole Palachova ve Žďáře nad Sázavou pomáhal

Sváteční bohoslužby ve vybraných místech Pelhřimovska:

Horní Cerekev, kostel Zvěstování Páně

24.12.: 23.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00

Humpolec, kostel sv. Mikuláše

24.12.: 16.00, 22.00

25.12.: 9.00, 18.00

26.12.: 9.00, 18.00

Kamenice nad Lipou, kostel Všech svatých

24.12.: 23.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Křemešník, kostel Nejsvětější Trojice

24.12.: 22.00

25.12.: 10.45

26.12.: 10.45

Mladé Bříště, kostel sv. Jana Křtitele

24.12.: 16.00

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00





Nová Cerekev, kostel sv. Tomáše Becketa Canterburského

24.12.: 22.00

25.12.: 10.45

26.12.: 10.45

Pacov, kostel sv. archanděla Michaela

24.12.: 22.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje

24.12.: 15.00, 24.00

25.12.: 7.00, 8.00, 9.00, 19.00

26.12.: 7.00, 8.00, 9.00, 19.00

Počátky, kostel svatého Jana Křtitele

24.12.: 20.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00





Rynárec, kostel sv. Vavřince

24.12.: 16.00

25.12.: 7.30

26.12.: 7.30

Skála, chrám Nanebevzetí Panny Marie

24.12.: 20.30

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30





Veselá u Kamenice nad Lipou, kostel svatého Jakuba Většího (Staršího)

24.12.: 21.30

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30

Žirovnice, kostel svatého Filipa a Jakuba

25.12.: 9.30





Na procházce zasněženým Novým Rychnovem. Mrkněte do fotogalerie

Sváteční bohoslužby ve vybraných místech Havlíčkobrodska:

Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie

24.12.: 16.00, 22.00

25.12.: 8.30, 18.00

26.12.: 8.30, 18.00

Hněvkovice, kostel sv. Bartoloměje

25.12.: 11.00

26.12.: 11.00





Herálec, kostel sv. Bartoloměje

24.12.: 23.00

26.12.: 8.00

Chřenovice, kostel sv. Václava

25.12.: 7.30

26.12.: 7.30





Chotěboř, děkanský kostel sv. Jakuba staršího

24.12.: 16.00, 24.00

25.12.: 9.00

26.12.: 8.00, 17.00

Nová Ves, farní kostel sv. Jana Nepomuckého

24.12.: 21.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Krucemburk, kostel sv. Mikuláše

24.12.: 22.00

25.12.:8.00

26.12.: 8.00

Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla

24.12.: 24.00

25.12.: 9.00, 17.00

26.12.: 9.00, 17.00







Světlá nad Sázavou, kostel sv. Václava

24.12.: 22.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30

Štoky, kostel sv. Jakuba Staršího

24.12.: 15.00

25.12.: 8.00

26.12.: 8.00

Přibyslav, kostel Narození svatého Jana Křtitele

24.12.: 18.00

25.12.: 7.30, 17.00

26.12.: 8.00, 9.30, 18.00

Úsobí, kostel sv. Petra a Pavla

24.12.: 21.00

25.12.: 9.30

26.12.: 9.30





Želiv, klášter

24.12.: 16.00, 24.00

25.12.: 10.30

26.12.: 10.30

Vánoční cukroví pro havlíčkobrodskou nemocnici. Hasiči z Malče napekli sladkosti

DALŠÍ TIPY, KAM ZAJÍT O SVÁTCÍCH:

Jihlavsko

Vánoční výstava betlémů

KDY: do 2. února 2022

KDE: Třešť, Schumpeterův dům





Ani letos se neuskuteční oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech. Návštěvníci si však mohou přijít spravit chuť do stálé expozice betlémů v Schumpeterově domě. Otevřeno bude až do 2. února denně od půl desáté do půl páté večer.

PoVánoční pohoupání

KDY: 26. prosince od 10.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

Další oblíbené ježdění areálem pístovských mokřadů se uskuteční na druhý vánoční svátek, tentokrát bez soutěží. Pořadatelé zvou na odpočinek od přejídání a sladkostí. Volné jízdy začínají v 10.45 a končí ve tři odpoledne. O půl jedné bude opět oblíbené opékání buřtů na centrálním ohništi u cateringu.

Živé jesličky

KDY: 25. prosince od 16.00

KDE: Jihlava, parkán u Brány Matky Boží





Příběh o zrození Ježíše Krista uvidí návštěvníci jihlavského parkánu u Brány Matky Boží v sobotu 25. prosince od čtyř a od šesti odpoledne. Lidé si mohou přijít zazpívat koledy a připomenout staré vánoční zvyky. Účinkují členové jihlavského BOBODIVADLA, hosté a děti z jihlavských škol.

Vánoční koledy

KDY: 24. prosince od 17.00

KDE: Velký Beranov, kaple svaté Anny

Společné zpívání koled opět zažijí ve Velkém Beranově. Na Štědrý den se lidé sejdou v pět hodin odpoledne a společně si zazpívají koledy před kaplí svaté Anny.

Vánoční putování Telčí

KDY: do 7. ledna 2022

KDE: Telč, DDM Telč





Pro zpříjemnění vánočních svátků si Dům dětí a mládeže v Telči připravil Vánoční putování. První zastávka je u prodejny Jitex. U každého úkolu je návod, kam se vydat dále. K putování s devíti zastaveními potřebují nadšenci pouze hrací kartičku, kterou je možné si stáhnout na internetových stránkách telčského domu dětí (DDM) a nebo vyzvednout v kanceláři domu či telčském informačním centru. S sebou je nutné vzít si tužku. Vyplněnou kartičku potom soutěžící vhodí do schránky DDM a diplom s odměnou se bude rozdávat od 10. do 27. ledna.

Betlémské světlo dorazilo na nádraží ve Světlé nad Sázavou

Třebíčsko

Štědrovečerní troubení

KDY: 24. prosince od 22.50

KDE: Moravské Budějovice, věž kostela sv. Jiljí

Tradiční troubení z věže kostela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích na Štědrý večer v podání kvintetu MK. Začátek po skončení mše svaté, zhruba ve 22:50 hod. Akce se řídí hygienickými nařízeními vlády ČR.

Koledy na kostelních schodech

KDY: 24. prosince od 16.00

KDE: Březník, u kostela





Zájemci si mohou přijít poslechnout na Štědrý den odpoledne a užít si krásnou vánoční atmosféru při vyhrávání koled místní Polužankou na kostelních schodech od čtyř hodin odpoledne.

Živý betlém

KDY: 25. prosince od 15.30

KDE: Hrotovice, nádvoří zámku

Město Hrotovice zve v sobotu 25. prosince na živý betlém na nádvoří zámku.

Štěpánská plavba

KDY: 26. prosince od 11.00

KDE: Kramolín, přístaviště





Zájemci se mohou vydat na Štěpánskou plavbu lodí Horácko po Dalešické přehradě. Loď vyplouvá 26. prosince v jedenáct hodin dopoledne z přístaviště Kramolín.

Výstava Betlémů

KDY: 24. prosince - 2. ledna 2022

KDE: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

Výstava Betlémů v kostele v Moravských Budějovicích je přístupná 24. prosince od deseti do dvanácti hodin. Dále pak denně od 25. prosince až do 2. ledna 2022 vždy od dvou do čtyř hodin odpoledne, a také v neděli 9. ledna od dvou do čtyř hodin odpoledne.

Zvoneček, kam se jen podíváš. Školáci v Jihlavě tvořili nejen vánoční ozdoby

Žďársko

Prohlídka betlému

KDY: 24. - 26.12., 31.12. - 2.1., 9.1.2022

KDE: Nové Město na Moravě, kostel sv. Kunhuty





Farní kostel svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě bude k prohlídce betléma otevřený na Boží hod vánoční (sobota) a o svátku Svaté Rodiny (neděle) vždy od dvou do čtyř hodin odpoledne. Ve stejných časech bude prohlídka betlému možná také o Silvestru, na Nový rok, a o neděli příští 2. ledna 2022 a přespříští 9. ledna 2022. Betlém je možné si prohlédnout také po skončení každé mše svaté.

Troubení z věže

KDY: 24. prosince od 17.15

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

ZA KOLIK:

Tradiční troubení koled z ochozu věže kostela svatého Prokopa na náměstí Republiky si mohou přijít poslechnout zájemci 24. prosince v době od 17.15 hodin. Na ochoz čtyřiapadesát metrů vysoké hranolové věže opět vystoupají 103 schodů a z něj budou o Štědrovečerním podvečeru koncertovat členové Žesťového kvintetu města Žďáru nad Sázavou.

Dětské pásmo u jesliček

KDY: 25. prosince od 14.30

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa



Program s dětským divadlem a zpěvem dětské scholy.

Zpívej v čase vánočním

KDY: 26. prosince od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Chrámový pěvecký sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie FONS uvede za doprovodu Orchestru učitelů a žáků Základní umělecké školy Pastýřskou mši F Dur F. Kolaříka a světové koledy J. Temla. Jako host vystoupí Iva Schlosserová.

Pelhřimovsko

Výběh na Štěpána

KDY: 26. prosince, od 9.00 do 14.00

KDE: Počátky





VHT Počátky zve na Výběh na Štěpána. Akce se koná 26. prosince od devíti hodin. Start a cíl bude na Palackého náměstí. Délka okruhu je deset kilometrů nebo zkrácená trasa šest kilometrů.

Silvestrovský výstup na Javořici

KDY: 31. prosince, od 9.40

KDE: Počátky, sraz na autobusovém nádraží

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky pořádá Silvestrovský výstup na Javořici v úterý 31. prosince, odjezd v 9.40 hodin z autobusového nádraží v Počátkách do Studené. Výstup na vrchol Javořice 837 m. n. m. V 15.36 hodin odjezd z Kališť z autobusové zastávky do Počátek.

Vánoční cukroví pro havlíčkobrodskou nemocnici. Hasiči z Malče napekli sladkosti

Havlíčkobrodsko

Tradiční svatoštěpánské setkání

KDY: 26. prosince, od 16.30

KDE: Přibyslav, kostel





Římskokatolická farnost v Přibyslavi zve na tradiční svatoštěpánské setkání s názvem Přijďme všichni na koledy v neděli 26. prosince na svátek svatého Štěpána o půl páté odpoledne ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Vstup bude možný podle aktuálně platných epidemiologických nařízení.

Koledy z balkónu

KDY: 24. prosince od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Tradiční hraní koled z balkónu radnice na Havllíčkově náměstí žesťový sextet pod vedením Pavla Kletečky.