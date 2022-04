„Program začíná v deset hodin dopoledne taškařicí loutek v nadživotní velikosti z dílny divadla TEJP a bude pokračovat po celý den až do šesti večer venkovními hrami v Parku Gustava Mahlera, jarmarkem s předváděním řemesel a divadelními představeními v odpočinkové zóně na parkánu Brány Matky Boží,“ uvedla Lenka Kremláčková, vedoucí produkce pořádající organizace Brána Jihlavy. Součástí akce budou i komentované procházky po místech, kde k přepadení Jihlavy došlo.

Do dne se zapojí i místní restaurace, které nachystají nejen rybí speciality. Ty nabídne bistro Zverimex, Rybárna U Brány a bistro BauBau. Všechny provozovny nachystají i kapří hranolky, takže součástí bude i neoficiální soutěž o nejlepší kapří hranolku.

Návštěvníci se budou moci zúčastnit her, které odkazují na událost několik staletí starou. „Každý si může vyzkoušet, jaké to bylo bránit Jihlavu,“ dodala Kremláčková. Lidé budou zolávat hradby, běhat po lávkách, střílet z luků a kuší, utkávat se jako rytíři a lovit kapry.

Večerní program začíná v šest hodin večer s kapelou Funkin; Your Soul, po kterém vše vyvrcholí videomappingem s příběhem kapřího dne. Ten bude ve smyčce promítaný na třech místech, v Parku Gustava Mahlera, na Minoritském náměstí a za Bránou Matky Boží.

Jihlavsko

Zahájení sezony hradu Roštejn

KDY: sobota

KDE: Hrad Roštejn

Hned první dubnový víkend vstoupí hrad Roštejn do nové turistické sezóny. V sobotu 2. dubna přivítá první návštěvníky. Po celý měsíc bude otevřeno vždy o víkendech a navíc ještě o Velkém pátku a na Velikonoční pondělí. Od května již bude otevřeno denně mimo pondělí. Novinkami pro letošní sezónu jsou výukové programy a netradiční prohlídky, které hradní osazenstvo připravovalo v předchozích letech.

Jarní jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Brtnice, společensko-kulturní centrum



Jarní jarmark v Brtnici nabídne trhy s ručně vyráběnými mýdly, dětským oblečením či bylinkovými čaji. Ve dvě odpoledne začne v brtnickém kině divadlo Pohádky z truhličky.

Dvojpremiéra ZUŠ

KDY: pátek od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Divadlo DIOD v Jihlavě uvede premiéry nových her souborů literárně-dramatického oboru jihlavské základní umělecké školy. Začátek představení je od půl osmé večer. Na programu budou hry Slečinky a Zdrhnem!. Plné vstupné stojí sto korun, zlevněné osmdesát korun.

Vynášení Morany

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Telč, sad Punčoška, Batelovská ulice



V sadu u Punčošky v Batelovské ulici v Telči se v neděli uskuteční vítání jara zvané Vynášení Morany. Pro děti i rodiny si organizátoři připravili občerstvení, dílničky a průvod, který vyjde v půl třetí. Vlastní hudební nástroj je vítaný.

Karneval na farmě

KDY: sobota od 14.30 hodin

KDE: Růžená, kulturní dům

Divadlo Netratrdlo přijíždí se svým karnevalovým programem zvaným Na farmě do růženského kulturního domu. Děti budou sázet, sklízet, krmit a starat se a hlavně si budou hrát a bavit se.

Wohnout v DKO

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, DKO



Kapela Wohnout slaví čtvrtstoletí existence vydáním desátého řadového alba, které nese název HUH!. Turné je průřezem pětadvaceti let na pódiu. V jihlavském DKO vystoupí předkapela Jamaron, po nich se na pódium dostane kapela Wohnout.

Velikonoční putování

KDY: od 1. do 29. dubna

KDE: Jihlava, různá místa

Už podruhé v Jihlavě připravili Velikonoční putování, které je určené nejen pro rodiče s dětmi. Soutěžící si mohou od pátku 1. dubna vyzvednout soutěžní kartičky na turistickém informačním centru. Po absolvování velikonoční trasy získají nejen malou odměnu, ale i velkou výhru ve finálovém slosování. Na deseti stanovištích čeká velikonoční výzdoba a vždy jeden úkol do kartičky. Vyplněnou kartičku musí lidé do 29. dubna odevzdat zpět na informační centru.

Zmizelí polenští sousedé

KDY: od 1. dubna do 12. června

KDE: Polná, městské muzeum



Výstava k 80. výročí židovských transportů za druhé světové války je k vidění v polenském městském muzeu skoro až do půlky června.

Žďársko

Vítání jara na Edenu

KDY: sobota od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

ZA KOLIK: 170 nebo 120 korun, děti do tří let zdarma



Přivítat jaro a užít si jarní atmosféru budou moci v sobotu návštěvníci centra Eden. Čeká je zookoutek s mláďátky, svezení na koni a na bryčce, otevřené chaloupky a expozice, občerstvení i stánky s nejrůznějším zbožím. Akce se koná od půl desáté dopoledne až do šesti hodin večer, o půl třetí navíc začne rytířská show na koni.

Záhada Velikonoc

KDY: od 2. do 18. dubna

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 90 korun za herní plánek



V okolí zámku ve Žďáře nad Sázavou se dějí podivné věci a někdo tu škodí. Pátrat po stopách pachatele a stát se vyšetřovateli velké velikonoční záhady mohou děti od 2. do 18. dubna, vždy od úterý do neděle od devíti do pěti hodin. Na recepci zámku je možné zakoupit za devadesát korun herní plánek pro celou rodinu. Na konci cesty čekají na vyšetřovatele zábavné hry odměny.

Farmafest

KDY: pátek a sobota

KDE: Tasov, Farma Tasov

ZA KOLIK: 420 a 490 korun



První ročník dvoudenního charitativního festivalu Farmafest pořádá Farma Tasov. V pátek zahrají od půl šesté večer Jaroslav Samson Lenk, Ivo Jahelka a Ivo Viktorin Trio, vstupné je 420 korun. Vstupné na sobotu činí 490 korun a od tří odpoledne si bude možné užít vystoupení Venduly Příhodové, Zdeňka Krále, Beladona Quartet a cimbálové muziky Grajcar.

Bazárek dětského oblečení a hraček

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům



Hračky a jarní a letní dětské oblečení budou moci pořídit návštěvníci sobotního bazárku ve Velké Bíteši. V tamním kulturním domě budou maminky prodávat oblečení a hračky po svých dětech od devíti ráno do půl dvanácté dopoledne.

Charitativní koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě

Housle, cimbál, klarinet, flétna, viola a další hudební nástroje se rozezní v neděli od šesti hodin večer v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Hrát bude Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů BROLN. Charitativní koncert spolupořádají Český rozhlas Vysočina, Horácká galerie a novoměstská nemocnice. Výtěžek ze vstupného poputuje novoměstské nemocnici, která peníze využije na nákup nezbytného vybavení.

Dětský karneval

KDY: neděle od 15.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 50 korun, děti do tří let zdarma



Moderátor Hitrádia Vysočina Milan Řezníček provede děti zábavným karnevalovým odpolednem. Na děti čeká malování na obličej zdarma, soutěže, tombola a slosování masek. Karneval se koná v neděli v bystřickém kulturním domě od tří hodin odpoledne.

Líný Kuba, holé neštěstí

KDY: neděle od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, sýpka

ZA KOLIK: 100 korun



Na pohádku Líný Kuba, holé neštěstí zve do Velkého Meziříčí divadelní spolek Špatně namíchaný bublifuk. Od čtyř hodin odpoledne bude k dispozici kavárna pro rodiče a hry pro děti, od šesti večer začne představení.

Kvíz Žďársko versus Novoměstsko

KDY: neděle od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 80 korun za osobu



Část víkendu plnou zábavy i poučení slibují pořadatelé akce ve Žďáře nad Sázavou. V neděli se od čtyř hodin odpoledne utkají v Domě kultury týmy ze Žďárska a Novoměstska ve velkém kvízu. Hrát budou o zajímavé ceny. Vstupné na akci je osmdesát korun, týmy by se měly skládat ze dvou až osmi hráčů. Zaregistrovat se je možné přes textovou zprávu zaslanou na telefonní číslo 723 997 239.

Jarní workshop

KDY: úterý 5. dubna od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: 100 korun



Na malování kraslic, šití a výrobu keramických jarních dekorací se mohou těšit účastníci kreativní dílny. Koná se v úterý od dvou do pěti hodin odpoledne v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Vstupné je sto korun na osobu, více informací je možné získat na telefonním čísle 735 703 196.

Třebíčsko

Křest knížky Mirky Čermákové – Houslový klíč

KDY: pátek od 17.00

KDE: Třebíč, sál hudebního oddělení, Městská knihovna

ZA KOLIK: zdarma



Třebíčská autorka Mirka Čermáková vydává již svou osmou knihu. Na křest knihy Houslový klíč zve spisovatelka v pátek od pěti hodin odpoledne do Městské knihovny. Hlavní hrdinka Dorothea Seitlová, které přátelé říkají Doty, nemá na partnery štěstí. Jedna velice krátká známost však nezůstala bez následků, a tak Doty dceru Marijanu vychovává s pomocí své matky. Objevil se ale muž, který ji silně citově zasáhl. Je ale ten pravý pro život mladé ženy? A jak najít správný klíč k jeho srdci? Někdy musí člověk ujít pořádný kus cesty, aby ho našel. Vstup na křest knihy je zdarma.

Velikonoční jarmark

KDY: neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Jemnice, zámek

Na nedělní odpoledne připravili na zámku v Jemnici Velikonoční jarmark v čase od deseti dopoledne do čtyř hodin odpoledne. Milovníci svátků jara tak mohou přijít načerpat velikonoční náladu, uplést si pomlázku či zakoupit velikonoční dekoraci. Dále budou k prodeji rukodělné výrobky. Na nejmenší návštěvníky čekají dílničky. Občerstvení je zajištěné.

Cesta do Ameriky aneb Pečení holubi

KDY: pátek a sobota od 19.00, neděle od 16.00

KDE: Koněšín, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun



Koněšínský ochotnický spolek zve návštěvníky na divadelní představení Cesta do Ameriky aneb Pečení holubi. Vstupné je osmdesát korun.

Ukázka řezu a tvarování stromků pro zahrádkáře

KDY: sobota od 8.30

KDE: Třebíč, ZŠ kpt. Jaroše

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu zve všechny zájemce na ukázku řezu a tvarování ovocných stromků, kterou provedou zkušení instruktoři, absolventi zahrádkářské akademie. Bude předveden také jarní řez broskvoní. Akce se bude konat ve školní zahradě Základní školy kpt. Jaroše v Třebíči v sobotu 2. dubna od půl deváté ráno.

Pelhřimovsko

Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: Hrad Kámen



Slunečné počasí již láká k výletům. Jedním z prvních cílů může být hrad Kámen, kde budou při speciálních prohlídkách vítané hlavně děti. Zábavnou formou se malí návštěvníci do prohlídky aktivně zapojí a seznámí se s tím, jak se žilo na panském sídle, jakými zbraněmi se kdysi bojovalo, nebo pomohou motorkáři Frantovi najít správnou cestu k hradu. Za splnění úkolů čeká na děti malá odměna s upomínkou na hrad. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod. Prohlídky se budou konat vždy v o půl jedenácté, o půl jedné a půl třetí odpoledne a jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Rezervace na telefonu 565 426 609 nebo 721 846 931.

Vítání jara

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hrad Orlík

Vítání jara na hradě Orlík připravili pro návštěvníky na sobotu 2. dubna. Sraz pro všechny zájemce je v deset hodin dopoledne na parkovišti pod Orlíkem v obci Rozkoš, odtud společně vyjdou k hradní bráně a symbolickým klíčem ji otevřou. Zřícenina hradu i lesy pod ním v sobotu ožijí prvními návštěvníky. Čeká je společný výšlap k hradu, stavění domečků skřítkům, odemykání hradní brány, zasazení vlastní rostlinky do květináčků, kterou si každý odnese domů. Dále hledání pokladu po zaplacení vstupného a kdo si přinese vlastní špekáčky, může si je opéct v prostorách hradu.

Honzlův Humpolec 2022

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec, divadelní scéna kina

ZA KOLIK: 100 korun



V pátek se mohou diváci těšit na přeložené a zároveň poslední představení festivalu Honzlův Humpolec 2022 s názvem Oskar v podání Divadelního souboru Jindřicha Honzla Humpolec. Vstupné je sto korun.

Výstava obrazů: Aby radost nezmizela

KDY: 3. až 29. dubna

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky, Horní náměstí

Tereza Koubková a Bohumír Koubek zvou na výstavu obrazů do humpoleckého muzea. Bohumír Koubek se již od mládí věnuje krajinomalbě. Začínal s temperou na papíře a v posledních letech převládá zejména olejomalba na plátně. Tereza Koubková je fotografka a designerka. Malba je jejím koníčkem. Maluje své obrazy na plátna a doplňuje je výšivkou. Výstavu obrazů je možné navštívit do 29. dubna.

Koncert: Božejáci

KDY: neděle 3. dubna od 16.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Benefiční koncert pro Ukrajinu v podání oblíbených Božejáků se uskuteční v neděli od čtyř hodin odpoledne. Výtěžek poputuje na účet 6145288399/0800. Je to veřejná sbírka vyhlášená městem Pelhřimov za účelem „získávání finanční pomoci pro občany Ukrajiny – Pomoc uprchlíkům postiženým ozbrojeným konfliktem“. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Havlíčkobrodsko

Honza Holeček & Pavel Marcel

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Tančírna

ZA KOLIK: 300 korun



Na hudební rockový koncert mohou zájemci vyrazit v pátek do Tančírny v Panském domě. Vystoupí Honza Holeček & Pavel Marcel. Vstupné na místě je 300 korun.

Rimortis, Artery, Alžběta

KDY: sobota od 20.00

KDE: Chotěboř, sokolovna

ZA KOLIK: 340 korun



Koncert kapel Rimortis, Artery a Alžběta se koná v sobotu od osmi hodin v chotěbořské sokolovně. Vstupenky v předprodeji za 280 korun koupí lidé v Informačním centru Chotěboř nebo na www.smsticket.cz. Vstupné na místě je 340 korun.

Výstava: Dvůr v zimě

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Zámeček Petrkov

ZA KOLIK: 20 korun



Ještě před zahájením sezony v Petrkově připravili organizátoři výstavu nazvanou Dvůr v zimě , a to v sobotu 2. dubna v čase od dvou do pěti hodin odpoledne. Vstupné je dvacet korun.

Knihy a pohádky pro děti

KDY: během pracovní doby

KDE: Chotěboř, knihovna



Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř reaguje na současnou situaci na Ukrajině. V dětském oddělení má připraveny pro ukrajinské malé čtenáře obrázkové knihy, pohádky a hry. Děti si odnesou i malé překvapení jako dárek. Více informací, užitečných odkazů a také překladač do češtiny, lze nalézt na webových stránkách knihovny.