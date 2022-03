Keckobál. V Bobrové na Žďársku pořádají tuto sobotu 5. března od osmi večer v místní sokolovně bál v takzvaných keckách. Ideální pro ty, kteří nemusí boty na podpatcích. „Je to můj splněný sen, o kterém mluvím už asi deset let. Dva roky nic nebylo, žádné plesy, tak jsme se rozhodli uspořádat něco mezi plesem a zábavou. Taková rozlučka s plesovou sezonou a přivítání jara,“ popsala nápad hlavní organizátorka Jitka Gávelová. Součástí akce bude mimo jiné i soutěž o nejhezčí outfit s keckami. Akce se koná v sokolovně, která prošla v covidové době několika stavebními úpravami. „Hrát bude kapela Mayday, do sálu se vejde asi 350 lidí a předprodej neděláme. Lístky budou k dostání až na místě za 120 korun jeden. Tahákem akce bude i tombola, ale hlavní cenu prozrazovat nebudu, ať je nějaké překvapení,“ dodala se smíchem pořadatelka. Lidé se ale mohou těšit na různé zážitkové poukazy nebo třeba na robotický vysavač.

Pivovarský bál. V sobotu 5. března v osm večer začíná také dvanáctý ročník Pivovarského plesu v Chotěboři. Prostory hotelu Fantazie zažijí nejen veselé tančení, ale také trochu té iluze a kouzel. Hrát bude kapela Kolorez a hostem večera bude kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš se svou Quick Change Show. Touto show ohromil také v jednom ročníku televizní talentové soutěže. „Quick Change jsou rychlé převleky, které předvádíme ve velkém rozsahu a náročnosti. Všechny záměny jsou neuvěřitelně rychlé, dají se počítat na vteřiny. Jde o velmi atraktivní a dynamickou iluzi,“ uvádí na svých webových stránkách profesionální iluzionista. Celým večerem bude provázet Petr Martinák, vstupné vyjde na sezení za 280 korun, na stání 180 korun.

Další. Tradiční hasičský ples chystají také v Pavlínově na Žďársku. V sobotu tam od osmi večer zahraje k tanci a poslechu kapela Phoenix, návštěvníci se mohou těšit na občerstvení a tombolu. Na motoples lidé dorazí do klubu Hájek v Třebíči, tam zahraje kapela Lazaret. Ples už je ale vyprodaný.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Nenecháme je v tom

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Benefiční happening na podporu Ukrajiny s názvem Nenecháme je v tom. Ruská válečná lodi, jdi do prdele! si nebere servítky. Jihlavské náměstí se promění v místo plné autorského čtení, charitativního prodeje a koncertů. Autorská čtení budou v rukou Lukáše Černého, Tomáše Blažka, Jana Spěváčka či herců Horáckého divadla Jihlava s Lenkou Schreiberovou v čele. Půjde o ukázku z inscenaci Tučňáci na arše. Grafiky, fotky, obrazy, knížky budou k vidění a k zamluvení na jihlavské radnici až do pátku, k zakoupení na akci přímo v sobotu. Hrát bude Jiří Škrdla, The Shots, Poor Majesty nebo Goody Moody. Výtěžek z akce bude věnován Ukrajině ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava.

Masopust a hody

KDY: sobota od 13.00

KDE: Třešť, Čenkov

Tradiční masopustní průvod masek spojený s vepřovými hody se uskuteční v Čenkově, místní části Třeště tuto sobotu od jedné hodiny. Průvod projde vsí, sraz je v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje kapela Bohemia.

Masopustní průvod v Řásné

KDY: sobota od 13.00

KDE: Řásná, obecní úřad

V sobotu vyjde masopustní průvod také v Řásné za doprovodu Počátecké dechovky. Sraz masek je o půl jedné, průvod vychází v jednu hodinu odpoledne. V prostorách úřadu bude od čtyř hodin posezení s gulášem. Součástí akce bude také tombola.

Veselý průvod v Cejli

KDY: sobota od 12.00

KDE: Cejle, kulturní dům



V sobotu projde průvod masek také Cejlí, sraz mají masky v jedenáct dopoledne v kulturním domě, začátek je pak v pravé poledne. Kdo chce, tomu na obecním úřadě zapůjčí masku.

Masopust v Rácově a Lovětíně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Rácov, Lovětín

Po krátké odmlce se masopust vrací také do Rácova a Lovětína, místních částí Batelova. Nebudou chybět zajímavé masky, muzika a spoustu dobrého jídla a pití. Startuje se v deset hodin dopoledne v Rácově a pokračuje se v jednu v Lovětíně.

Maškarní karneval

KDY: sobota od 14.30

KDE: Polná, tělocvična SVČ Tempo

ZA KOLIK: 30 korun



Mateřské centrum Stonožka pořádá v tělocvičně Spolku volného času Tempo Maškarní karneval. Děti si užijí prima odpoledne. Ti, kteří přijdou v masce, mají vstupné zdarma. Ostatní zaplatí třicet korun. Přezůvky s sebou.

Třešťské deskohraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, budova kina Máj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Odpoledne s klasickými i moderními deskovými hrami chystají v Třešti v budově kina Máj vstupem do městské knihovny. Nadšenci se tam setkávají dvakrát do měsíce. Vstupné je dobrovolné.

Louskáček v divadle

KDY: pátek od 17.00 a 19.00, sobota od 16.00 a 18.00

KDE: Jihlava, DIOD



Nart Dance School uvede v Divadle DIOD hru Louskáček. Za oknem ustal ruch ulice a u stromečku se potká celá rodina. Fritz se sestřičkou Klárkou se nemohou dočkat dárků a těší se na večer plný překvapení. Vstupné je 180 a 100 korun.

Třicet let v UNESCO

KDY: až do 31. března

KDE: Telč, prostory Univerzitního centra Masarykovy univerzity

Místa UNESCO objektivem Věry Zadinové, tak se jmenuje výstava k třicetiletému výročí zapsání Telče na Seznam světového dědictví UNESCO, kterou si lidé mohou přijít prohlédnout až do 31. března.

Do Brna široká cesta

KDY: do 31. března 2022

KDE: Telč, Univerzitní centrum



Výstava s názvem Do Brna široká cesta je plná Kramářských písní se světskou tématikou. Výstava je přístupná v prostorách Univerzitního centra Telč do 31. března. Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu. Jde o historii, jejich funkci, hudební stránku, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech.

Otužilci v Telči

KDY: neděle od 13.30

KDE: Telč, Roštejnský rybník

První otužilecké setkání v Telči se uskuteční v neděli od půl druhé odpoledne. Organizátoři by tu rádi zavedli tradici hromadných srazů. Jsou zváni otužilci stávající i budoucí, ve všech věkových kategoriích. Na programu je společné přivítání, hromadné foto, založení pamětní knihy a společná koupel. Na místě bude teplý čaj i drobné občerstvení.

Třebíčsko

Slam poetry pro Ukrajinu

KDY: pátek od 19.00

KDE: Třebíč, Café Art

ZA KOLIK: 50 korun



Benefiční slam poetry exhibice se uskuteční ve spolupráci se Slam poetry CZ, Slam poetry Vysočina a spolku FŠEM v pátek od sedmi hodin večer v kavárně Café Art v Třebíči. Krom slamu si na místě mohou návštěvníci zakoupit i brož s motivem ukrajinských barev od třebíčské výtvarnice Odmarty. Celý výtěžek ze vstupenek i z prodeje brože poputuje Člověku v tísni na podporu ukrajinských obyvatel. Vstupné padesát korun.

Tradiční masopust

KDY: sobota od 10.30

KDE: Hartvíkovice

Sbor dobrovolných hasičů Hartvíkovice zve na tradiční masopust, který se koná v sobotu. Sraz masek je o půl jedenácté dopoledne u hasičské zbrojnice. V jedenáct vyjde průvod masek po vsi s dechovou kapelou Rouchovanka, která bude hrát také od pěti do osmi večer v sále hasičské zbrojnice. Poté zahraje reprodukovaná hudba. Vstup je zdarma.

MDŽ na Sádku

KDY: sobota 5. března, odjezd 10.15

KDE: Moravské Budějovice, vlakové nádraží



Sokol Moravské Budějovice pořádá v sobotu turistický výšlap. Sraz je ve čtvrt na jedenáct na vlakovém nádraží. Odtud turisté vyrazí vlakem směr Okříšky. Trasu si může vybrat každý dle své kondice. Odpočinková verze vede z nádraží Kojetice na vinici Sádek a zpět, má délku čtyři kilometry po asfaltových cestách. Zdatnější turisté mohou jet vlakem až do Starče a po značených lesních cestách dorazí do stejného cíle, odkud cesta vede zpět k vlakové zastávce v Kojeticích. Délka trasy je devět km. Společný návrat vlakem z Kojetic je v 15.19, případně v 17.19 hodin.

Princezna na hrášku

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jemnice, kino

ZA KOLIK: 50 a 30 korun



Na neděli v Jemnici připravili divadelní pohádku pro děti s názvem Princezna na hrášku. Vstupné na představení činí pro dospělého padesát korun, děti zaplatí třicet korun.

Přednáška

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, Komunitní centrum Moravia

ZA KOLIK: zdarma



Na besedu se senátorem Pavlem Fischerem, předsedou zahraničního výboru Senátu ČR, mohou přijít zájemci v pátek do Komunitního centra Moravia v Třebíči. Prezentaci a diskuzi na téma domácí a zahraniční politika, kybernetická bezpečnost, energetická soběstačnost, práce s Václavem Havlem a další témata bude moderovat spisovatelka Alena Ježková. Vstupné je zdarma.

Žďársko

Pohybem pro Ukrajinu

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Zájemci si mohou přijít společně zacvičit, zaběhat, zaposilovat, zatančit nebo se prostě jen tak zastavit a podpořit dobrou věc. Žďárská fitness studia, sportovní centra a spolky spojily své síly a připravily na sobotu od devíti ráno do jedné odpoledne v Domě kultury sportovní program na podporu ukrajinských uprchlíků. Veškeré vybrané peníze poputují prostřednictvím žďárské charity lidem z Ukrajiny. S sebou je nutné vzít sportovní oblečení, obuv a podložku.

Jak rozvonět jaro II.

KDY: sobota 5. března od 10.00 do neděle 13. března 16.00

KDE: Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké u Sněžného



Doprovodná hra pro děti s jarní tematikou v Domě přírody Žďárských vrchů. Aby přišlo jaro, budou děti muset probrat ze spánku vílu Bledulku. Jediné, co ji zaručeně probudí, je silná jarní vůně. Někde na Krátké je prý schovaná kouzelná truhla plná jarní síly. Jsou v ní ukryta různá semínka, která když se zasejí, jaro propukne v plné síle. Bude tedy na dětech, aby kouzelnou truhlu s jarem našly, zasely semínka a probudily jarní vílu. Malí i velcí zájemci mohou tak přijet do domu přírody a kromě prohlídky expozice si hru zahrát.

Vodník Česílko

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 120 korun



Divadelní scéna Zlín potěší malé diváky v neděli odpoledne. Od tří hodin se ve velkém sálu Jupiter clubu odehraje pohádka Vodník Česílko. Vypráví o důvtipném vodníkovi, který bojuje s Knížepánem o Rusalku a přátelí se s kaprem Osmikiláčem. Vstupné je 120 korun.

Šumař na střeše

KDY: pondělí 7. března od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: od 360 korun



Muzikál v provedení Těšínského divadla ukazuje příběh rodiny z ukrajinské židovské komunity. Otec se spolu s dohazovačkou snaží najít vhodné ženichy pro svoje dcery, zatímco ony se rozhodnout porušit tradici a samy si najdou životní lásku. Představení diváci uvidí v pondělí 7. března v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Začátek je od sedmi hodin večer. Vstupenka do přízemí stojí 390 korun, na balkon 360 korun.

Jam session s Láďou Výmolou

KDY: úterý 8. března, od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Jazzmine club

Strávit příjemný večer s jazzovým doprovodem budou moci v úterý návštěvníci žďárského Jazzmine clubu. Zahraje jim Láďa Výmola.

Havlíčkobrodsko

Komponovaný pořad

KDY: pátek od 18.30

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

ZA KOLIK: zdarma



Komponovaný pořad umělecké skupiny České duše si mohou diváci poslechnout v pátek od půl sedmé na schodech havlíčkobrodské knihovny. Představení zachycuje život Boženy Němcové ve dvanácti krátkých zastaveních nad důležitými etapami jejího života. Tato svědectví jsou doprovázena živou hudbou a českými, moravskými a slovenskými lidovými písněmi. Vstupné je zdarma.

Společný koncert

KDY: sobota od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, OKO

ZA KOLIK: 200 korun



Během sobotního večera vystoupí v klubu OKO postupně kapely Bod Varu z Třebíče, Myšlenkový pochod z Pelhřimova, Čich feny z Kamenice nad Lipou a legendární saxo punk z Pardubic Volant. Vstupné je 200 korun.

Vycházka za sovím houkáním

KDY: pátek od 17.00 do 20.00

KDE: Horní Krupá, sraz u školy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Podvečerní vycházky do lesa mají své kouzlo. A co teprve, když je možné vyrazit se zkušeným průvodcem za sovami. Pod vedením Jana Špinara se zájemci vydají do lesa, aby uslyšeli, a v ideálním případě i uviděli, výra velkého, kulíška nejmenšího a nebo puštíka. S sebou dobré obutí, oblečení a baterku. Sraz je u Krupské školy v pět hodin odpoledne. Akce je pro celou rodinu.

Autorské čtení

KDY: pondělí 7. března od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví

ZA KOLIK: 70 korun



Autorské čtení moderátorky a spisovatelky Šárky Rosové Váňové, představení autorčiných knih pro děti i dospělé a čtení z nich, vstupné sedmdesát korun.

Cestovatelské vyprávění o Islandu

KDY: pondělí 7. března od 17.30

KDE: Přibyslav, zasedací sál radnice

ZA KOLIK:



Zájemci si mohou přijít poslechnout poutavé vyprávění o Islandu v pondělí od půl šesté večer v Přibyslavi. Jedinečný sopečný ostrov uprostřed Atlantiku, který společně posluchači s Honzou Mrázem objedou kolem dokola a poznají jeho krátery, vodopády a jezera. Ostrov ohně a ledu, to je Island. Vstupné dobrovolné.

Pelhřimovsko

Robert Křesťan & Druhá tráva

KDY: pátek od 20.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

ZA KOLIK: 380 korun



V Divadle Za komínem v Humpolci vystoupí v pátek Robert Křesťan & Druhá tráva. Koncert se uskuteční k třicátému výročí kapely. Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od Poutníků. Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky – autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. Jednotné vstupné na koncert je 380 korun.

Dětský karneval v Humpolci

KDY: neděle od 15.00

KDE: Humpolec, Malá scéna, Mikádo

ZA KOLIK: 100 a 50 korun



Městské kulturní a informační středisko Humpolec pořádá dětský karneval. Malí i velcí si mohou přijít užít nedělní odpoledne v masce. Těšit se mohou na bohatý taneční a soutěžní program, který si pro návštěvníky připravil oblíbený moderátor Milan Řezníček. Vstupné je sto nebo padesát korun. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji v Infocentru nebo na místě před akcí. Začátek je ve tři hodiny.

Syndibád

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

ZA KOLIK: 140 korun



Na nedělní odpoledne připravili v humpoleckém Divadle Za komínem pohádku Syndibád. Na rodiče s dětmi čeká dobrodružná cesta vonící dálkou, kávou a vzácným kořením, do země jménem Omán, kde žije chudý, leč odhodlaný mládenec Syndibád. Na cestě za dobrodružstvím mu dopomůže tučná ryba, létající koberec, kouzelná lampa, džin a také samonavigovací papoušek. Představení v podání Divadla Studna se uskuteční od čtyř hodin odpoledne. Vstupné je 140 korun.

Souznění v nás

KDY: od 7. března do 30. dubna

KDE: Počátky, Galerie nad Knihovnou



Kulturní zařízení města Počátky zve na výstavu nazvanou Souznění v nás – tvorba Amálky a Karla Dvořákových. Jako pár společně tvoří již šest let, kdy Amálka jako fotografka manžela naučila fotit a on zachycuje svůj pohled a lásku k ní ve fotografiích. A ona vyjadřuje svou lásku k manželovi kresbou obrázků. Výstavu je možné navštívit v době otevírací doby knihovny. Vstupné na výstavu je třicet korun. Vernisáž se uskuteční v pondělí 7. března od šesti hodin večer. Vstupné na vernisáž je dobrovolné.

Benefiční koncert v Humpolci

KDY: úterý 8. března od 19.30

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: 200, 300, 400 korun



Městské kulturní a informační středisko v Humpolci pod pod záštitou Města Humpolec pořádá benefiční koncert nazvaný Humpolec pro Ukrajinu v úterý 8. března na divadelní scéně kina od půl osmé večer. Zahrají humpolecké hudební formace - kapela Le Plaisir, pěvecké sdružení Tucet a kapela Zlee Jazzyky. Vystoupí bez nároku na honorář, a tak veškerý zisk ze vstupného poputuje potřebným. Lidé mohou přijít podpořit tuto akci a spojit kulturní zážitek s podporou a solidaritou těm, kteří to teď nejvíce potřebují. Výše vstupného na koncert je 200, 300 nebo 400 korun a je zcela na každém, jakou částkou se rozhodne akci podpořit. Na konci koncertu oznámí organizátoři výši vybraného vstupného a celá tato částka poputuje na pomoc Ukrajině.

Yolo kvartet – Beatles ve fraku

KDY: úterý 8. března od 19.00

KDE: Pelhřimov, kostel svatého Víta



Účinkuje smyčcový kvartet YOLO ve složení Alexander Hledík – I. housle, Jan Drbohlav – II. housle, Evžen Konstantinov – viola, Anežka Kyselková – violoncello. Kvartet představí na koncertě hity Beatles, jako jsou například All My Loving, All You Need Is Love, Hello Goodbye, Hey Jude, If I Fell, Yesterday, Imagine od Johna Lennona, A Hard Day's Night, Girl, Help, ale i dobové aranže období Haendla, Vivaldiho i Corelliho. Vstupné v předprodeji je za 350 korun, na místě 400 korun.

CO SE CHYSTÁ

Petra Janů – 50 let na scéně

KDY: středa 16. března od 19.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů vyjíždí na turné k oslavě svých sedmdesátých narozenin a zároveň tak oslaví padesát let na scéně. V kulturním domě Máj v Pelhřimově vystoupí 16. března od sedmi hodin večer. Hity jako Říkej mi, Motorest, To máme mládež nebudou chybět. Vstupné 390 a 440 korun.

Tomáš Klus: Cítím

KDY: pátek 18. března od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou, dům kultury

ZA KOLIK: 555 korun



S odstupem tří let od vydání alba Spolu a po dvou speciálních minialbech – lockdownovém Pět pohromadě a politickém ČauČesku – je zde plnohodnotný albový návrat Tomáše Kluse. Jeho album Cítím vyšlo začátkem prosince 2021. Zpěvák během svého turné vystoupí 18. března v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Vstupné je 555 korun.

Koncert kapely Wohnout

KDY: pátek 18. března od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Kapela Wohnout zavítá do Havlíčkova Brodu. Vystoupí na koncertě, který je součástí turné k desce HUH! 18. března v kulturním domě Ostrov od osmi hodin večer. Hostem večera bude rocková skupina Jamaron. Vstupenky v předprodeji 390 korun, na místě 450 korun. Zakoupené vstupenky z roku 2020 a 2021 zůstávají v platnosti.

Třešťské divadelní jaro

KDY: pátek 18. až sobota 26. března

KDE: Třešť, kulturní dům



Tradiční Třešťské divadelní jaro je po dvouleté odmlce zpět a zájemci ho mohou navštívit ve dnech 18. až 26. března v kulturním domě v Třešti. Je to již 59. ročník krajské soutěžní postupové přehlídky ochotnických divadelních souborů. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 18. března od půl osmé večer. Poté bude následovat komedie táborského Divadla Kapota s názvem Schovávaná v síti. Vstupné na večerní představení je osmdesát korun, dopolední a odpolední představení stojí čtyřicet korun.