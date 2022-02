JIHLAVSKO. Na Jihlavsku lidé navštěvují ledopády v Řídelově, Lhotce a Lovětíně. Konkrétně v Řídelově stříká voda z trysky na šípkový keř a při velkých mrazech vzniká až čtyř metry vysoký a několik metrů široký monument. Na svědomí ho má místní občan Jiří Bláha, který před časem popsal, jak nápad vznik. „Když jsem viděl, že ze studny na poli přepadává voda samovolně vytéká na pozemek, tak jsem tam před lety nainstaloval trysku a nechal vodu stříkat na keř. Výsledkem je krásný ledopád,“ uvedl Bláha. Lidé ho najdou na poli u nových staveb poblíž kapličky.

Už několik let vzniká také ledová socha nad Lhotkou u tábořiště. Zde jí má na svědomí místní zastupitel Alois Procházka, který se napojil na táborovou umývárnu, kam teče voda samospádem z kopců. I zde hrají hlavní roli napojené trysky. A zřejmě nejznámějším ledopádem v regionu je Lovětín u Batelova, tam zase voda stříká na břízu a tvoří i pětimetrový ledopád.

PELHŘIMOVSKO. U Želivi turisté hojně navštěvují krásný ledopád v místě starého lomu u sedlické hydroelektrárny. Ten však vzniká zcela přirozeně. Na skále nad lomem totiž pramení potůček, který stéká po skalách a v zimě tvoří mrazivou nádheru, která může být až čtyřicet metrů široká, vysoká je kolem dvaceti metrů. Ledovec lze najít po červené turistické značce na cestě od elektrárny do Želivi. Dostat se sem lze pouze pěšky nebo na běžkách.

ŽĎÁRSKO. Další nádherou je ledová stěna ve Víru, ta je vytvořena uměle a slouží k nácviku ledového lezení. Je to nejvyšší ledopád v republice, výška skály dosahuje pětačtyřicet metrů, přičemž do šířky dosahuje kolem pětadvaceti metrů. Lézt zde mohou pouze zkušení horolezci, ostatní se sem mohou přijet alespoň pokochat.

Na Žďársku vzniká ještě jeden ledový skvost, a to sice v bývalém lomu Štěnice u Hamrů nad Sázavou. Unikátní rampouchy všeho druhu zdobí lom každý rok, pokud vydatně mrzne. Lom je v lesích mezi Hamry a obcí Sázava na vycházkových okruzích.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Lednové pohoupání s Trojbojem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, Pístov

ZA KOLIK: 590 korun



Volné ježdění v areálu Pístovské mokřady bude tentokrát se soutěží o pohárky. Soutěžit se bude také v netradičním trojboji a nebo si lidé mohou volně zajezdit v areálu. Jedno vozidlo zaplacené na místě stojí 590 korun. Příjezd do areálu je naplánovaný na desátou hodinu dopoledne, poté se účastníci seznámí s pravidly a od jedenácti začíná trojboj. V půl jedné potom volné jízdy. Opět bude možné si na místě opéct buřty na ohni.

Cavemen v DKO

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

ZA KOLIK: 370 korun



Máte chuť se rozesmát až k slzám? Zájemci mohou dorazit na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají Jan Holík v alternaci s Jakubem Slachem. Režie se ujmul Patrik Hartl.

Slavnostní oheň na Čeřínku

KDY: sobota od 11.00 do 13.00

KDE: Jihlava, chata Čeřínek

V sobotu mohou vyrazit turisté k chatě na Čeřínku na Jihlavsku, kde se uskuteční akce nazvaná Slavnostní oheň na Čeřínku. Oheň se rozhoří na oslavu zahájení nového roku od jedenácti do jedné odpoledne. Pochodníci si zde vzájemně popřejí zdraví a mnoho šťastných turistických kilometrů a opečou si klobásky na ohni. Start pochodu je libovolný.

Výtvarná dílna pro děti v galerii

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jihlava, OGV, Komenského 10

ZA KOLIK: 40 korun



Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila další výtvarné dílny pro děti v sobotu 29. ledna. Začátek je od tří hodin odpoledne. Nutné je přihlášení předem na emailu: ogv@ogv.cz. Vstupné je čtyřicet korun.

Zabít málo

KDY:pátek od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 150 a 120 korun



Zabít málo je nová hra Martina Koláře, kterou napsal a režíroval pro svůj domovský soubor De Facto Mimo. Jde o černou komedii o nepěkných věcech. Tématy jsou například auto, drogy, únos, kočička, noviny, Macocha, autismus, benzínka, řeka, ponožky, politika a plyšáci. Vstupné je sto padesát a sto dvacet korun.

Svatební košile v Polné

KDY: pátek od 18.00

KDE: Polná, kino

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Divadelní soubor Tempo v Polné nacvičil hru Svatební košile v režii Adély Vašíčkové. Zájemci ji mohou vidět v pátek v sále kina od šesti hodin večer.

Výstava betlémů

KDY: do 2. února

KDE: Třešť, Schumpeterův dům

Ani letos se neuskutečnila oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech. Návštěvníci ale mohou zavítat do stálé expozice betlémů v Schumpeterově domě, a to až do 2. února. Otevřeno je denně od půl desáté ráno do půl páté odpoledne.

Rap a Millenium

KDY: pátek a sobota od 22.00

KDE: Jihlava, D club v Dělnickém domě



Poslední lednový víkend bude v D clubu patřit nejrůznějším hudebním produkcím. V pátek 28. ledna je to Rap Night a v sobotu 29. ledna půjde o Millenium Hits. Vstup je zdarma.

Žďársko

Skiman 2022

KDY: sobota od 14.00

KDE: Polnička

ZA KOLIK: startovné 300 korun



V sobotu se koná již šestnáctý ročník mnoha legendami opředený závod Skiman 2022 na historických ski v dobových kostýmech v Polničce u Vagónu na Žďársku. Start je stanovený na druhou hodinu odpolední a předcházet mu bude rozcvička. Trasa závodu je dlouhá osm kilometrů a cíl s tradičním zakončením čeká na závodníky v restauraci a hotelu u Šimáka v Radostíně, kde bude připravené pohoštění a zahraje country kapela C band. Startovné je tři sta korun.

Karneval na ledě

KDY: sobota od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zimní stadion na Bouchalkách

ZA KOLIK: 80 korun, doprovod 50 korun



Spojení dvou oblíbených aktivit, karnevalových radovánek a bruslení, nabídne sobotní akce ve Žďáře nad Sázavou. Karneval na ledě se uskuteční od tří do půl páté odpoledne na zimním stadionu na Bouchalkách. Účastníci se mohou těšit kromě nezbytného bruslení také na zábavu, soutěže a samozřejmě i tombolu. Vstupné činí osmdesát korun, nebruslící doprovod zaplatí padesát korun.

O pyšné koze

KDY: sobota 29. ledna od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Malá scéna velkomeziříčského Jupiter clubu opět ožije pohádkou O pyšné koze. Představení nejen pro malé diváky si připravil tamější loutkoherecký soubor. Vstupné bez nároku na místenku stojí dvacet korun, za vstupenku s místem k sezení zaplatí diváci čtyřicet korun.

Výstavy Fotoklubu Vysočina a Jaroslava Provazníka

KDY: do neděle 30. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Stará radnice



Víkend nabídne poslední příležitost prohlédnout si výstavu Fotoklubu Vysočina v Galerii Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Vystavuje zde sedmnáct fotografů, které pojí mimo jiné právě vztah k Vysočině a prostředí Žďárských vrchů. Jeden z vystavujících, Jaroslav Provazník, pak v Malé galerii Stará radnice nabídne též do neděle ještě jednu, vlastní expozici nazvanou Jak to dopadá, když je rocker fotografem naší středozemě Žďárských vrchů. Otevírací doba obou výstav je od úterý do pátku od deseti do dvanácti hodin, odpoledne od dvou do pěti hodin. O víkendu platí pouze odpolední hodiny.

Výslovný zákaz dalšího opisování (rukopisu)

KDY: do pondělí 31. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 120 a 90 korun



Už jen do pondělí bude možné zhlédnout výstavu Výslovný zákaz dalšího opisování (rukopisu) – VZDO(R), kterou pořádají na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Interaktivní expozice nese podtitul Samizdat mezi lety 1968 až 1989 a vychází z archivu a pamětí žďárského rodáka a signatáře Charty 77 Víta Bohumila Homolky. Jak uvádějí pořadatelé, na výstavě je dovoleno ptát se, přemýšlet, diskutovat i tvořit. Bez objednání je výstava přístupná v sobotu a v neděli od devíti do pěti hodin, vstupenky lze zakoupit na recepci Muzea nové generace. Vstupné stojí 120 korun, snížené 90 korun.

Výstava Davida a Elisabeth Habermannových

KDY: úterý 1. ledna od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Galerie Stará radnice

ZA KOLIK: 20 korun



Od února bude Galerie Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou hostit novou expozici. K vidění tam bude výstava plastik uměleckého kováře Davida Habermanna – Věčný kurýr a také výrobky Elisabeth Habermannové. Vernisáž se uskuteční v úterý 1. února od pěti hodin, výstava bude dále otevřená vždy v úterý a v pátek od deseti do dvanácti a od dvou do pěti hodin, o víkendu též od dvou do pěti hodin.

Chytrý kvíz v kulturáku

KDY: pondělí 31. ledna od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 50 korun za hráče



Zábava na večer pro partu přátel. To je chytrý kvíz, na který mohou zájemci vyrazit v pondělí 31. ledna do kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Začátek je od sedmi hodin večer. Účastníci si vytvoří s přáteli tým dvou až osmi hráčů a zapisují si odpovědi na vážné i nevážné otázky. Nejlepší týmy soutěže, při které se dozví plno zajímavých věcí, vyhrávají odměnu. A odměnou jsou dost často vstupenky na akce v kulturním domě. Vstupné na hráče je padesát korun.

Třebíčsko

Zimní plavba na lodi Horácko

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště



Lidé mohou opět vyplout na lodi Horácko po Dalešické přehradě v sobotu od jedné hodiny odpoledne z přístaviště Kramolín.

Putování pohádkovou stezkou Panenská

KDY: do 31. ledna

KDE: Panenská u Jemnice

ZA KOLIK: 50 korun za kartičku



Kdo hledá tip na výlet s dětmi, tak může vyrazit na pohádkovou stezku Panenská nedaleko Jemnice. V infobudce na dětském hřišti si účastníci zakoupí za padesát korun hrací kartičku se sedmi úkoly. Po cestě dlouhé čtyři kilometry se zájemci vydají po modrých šipkách a projdou postupně vánočními nebo zimními pohádkami a odpovídají na otázky. Po předložení vyplněné kartičky zpět v infobudce dostanou děti malou odměnu.

Cesty – Petr Vlach

KDY: od pátku 28. ledna do 27. března

KDE: Třebíč, zámek



Letošní rok zahájí Třebíčské muzeum výstavou výtvarníka Petra Vlacha – Cesty. Ta bude ke zhlédnutí v konírně třebíčského zámku od pátku 28. ledna až do 27. března 2022. Doménou autora jsou díla, ve kterých pracuje s rozmanitým, neotřelým a často dokonce i odpadovým materiálem.

Pelhřimovsko

Partička

KDY: pondělí 31. ledna od 20.00

KDE: Humpolec, kinosál

ZA KOLIK: 550 korun



Na skvělou improvizační show v podání Partičky se mohou lidé těšit v pondělí 31. ledna od osmi hodin večer v kinosále v Humpolci. Partička vystoupí ve složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk. Vstupné je pět set padesát korun. Kdo nestihne představení v Humpolci, může se druhý den 1. února těšit do Přibyslavi do kulturního domu.

Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku

KDY: úterý 1. února od 19.30

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 180 a 230 korun



Po světě už toho Ladislav Zibura nachodil dost, a tak zatoužil po tom důvěrně poznat svou vlast. Návštěvníci cestovatelské přednášky, která se uskuteční v úterý v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově, se s ním vydají na dvouměsíční prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Podívají se do oblastí známých i neznámých – od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Zasmějí se nad příběhy svérázných lidí a dozví se, v čem jsou Češi nejlepší.

Havlíčkobrodsko

Procházka parkem

KDY: do neděle 30. ledna

KDE: Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Kdo si ještě nestihl prohlédnout vánoční výzdobu ve Světlé, tak má poslední možnost. Ještě do neděle bude svítit vánoční výzdoba zámeckého parku. Vše se rozsvěcí každý den po setmění, společně s veřejným osvětlením.

Komentovaná procházka zimní přírodou

KDY: neděle 30. ledna od 14.00 do 16.00

KDE: Chaloupky, Horní Krupá

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na komentovanou vycházku do zimní přírody pod vedením Zdeňka Krédla mohou zájemci vyrazit v neděli v Horní Krupé. S sebou si mohou vzít dobroty pro zvířátka, jako je seno, mrkev, jablíčka, oves, žaludy, kaštany a podobně, ale hlavně teplé oblečení a vhodnou obuv. Sraz je ve dvě hodiny odpoledne před Krupskou školou.

Úsobský betlém

KDY: do 2. února, sobota a neděle od 10.00 do 11.30 a od 14.00 do 19.00, všední dny od 16.00 do 19.00

KDE: Zámek Úsobí

Až do do Hromnic si mohou zájemci prohlédnout betlém na zámku v Úsobí na Havlíčkobrodsku. Je jeden z největších betlémů na Vysočině. Vyrobil ho úsobský řezbář Josef Mrkvička. Betlém obsahuje více než dvě stě postav vyřezaných z lipového dřeva, skutečné úsobské domky včetně kostela a samozřejmě také úsobského zámku. Návštěvu betléma je možné spojit s prohlídkou zámku Úsobí.

Co se chystá

Nocturno

KDY: středa 9. února od 18.00

KDE: Třešť, kino Máj

ZA KOLIK: 100 a 80 korun



Základní umělecká škola Třešť a Město Třešť zvou na Nocturno ve středu 9. února od šesti hodin večer v kině Máj v Třešti. Sexteto filharmoniků Komorní filharmonie Pardubice potěší diváky vážnou i populární hudbou vynikajícího českého skladatele Jaroslava Ježka. V programu zazní jeho nejslavnější skladby pro orchestr a písně pro Osvobozené divadlo. Současně připomenou vývoj meziválečné populární i klasické hudby a Ježkovu spolupráci se slavnou dvojicí V+W. Účinkují – Libor Ježek na housle, Petr Vrána na housle, Petr Klas na violu, David Matoušek na violoncello, Pavel Merta na saxofon a Lubomír Hron na trubku. Vstupné je sto korun, děti a důchodci osmdesát korun.

Jiří Kolbaba – Splněný sen

KDY: čtvrtek 10. února od 19.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům – divadelní sál

ZA KOLIK: 190 korun



Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů a světově uznávaný dobrodruh, představí své cesty po všech šesti kontinentech planety. Své přednášky koncipuje tak, aby nejen představil navštívené regiony, ale též nechává nahlédnout do svých pocitů při pořizování fotografií a k cestovatelským projektům a fotografování se snaží motivovat i samotné diváky. Pořad trvá přibližně dvě hodiny.

Výstava fotografií Vojtěcha Zikmunda

KDY: pátek 11. února od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum



V pátek 11. února zahájí výstavu nazvanou Vcházení do krajiny ve výstavním sále novoměstského Horáckého muzea. Lidé si budou moci prohlédnout fotografie Vysočiny Vojtěcha Zikmunda – Novoměšťana, bývalého knihkupce, držitele ocenění Pečovatel roku 2019. Výstavu uvede evangelický farář z Mělníka Mgr. Miroslav Erdinger, poté zazpívá dámské vokální kvarteto z Nového Města na Moravě ZEVL.

NA JIŽNÍ MORAVĚ

Přenos z Metropolitní opery v New Yorku

KDY: sobota od 18.45

KDE: Brno, Divadlo Reduta

Verdiho Rigolleto si vychutnají návštěvníci brněnského Divadla Reduta. Vstupné je 390 korun. V ceně vstupenky je lektorský úvod vždy půl hodiny před přenosem. Vstupenky v prodeji on-line, v Zákaznickém centru NdB nebo vždy hodinu před začátkem přenosu v divadle Reduta.

Nové hlavní nádraží

KDY: do 5. února

KDE: Brno, Galerie Vaňkovka



Až do 5. února mají návštěvníci brněnské nákupní Galerie Vaňkovka možnost zhlédnout výstavu věnovanou novému brněnskému nádraží. Její součástí je 3D model vítězného návrhu i zajímavosti o jeho výrobě.

Bigbít na konci století

KDY: do 27. března

KDE: Znojmo, Dům umění

Místo častějších prezentací výtvarníků patří nyní znojemský Dům umění na Masarykově náměstí pohledu do historie rockové muziky v regionu. „Výstava v přízemí přibližuje bigbítovou scénu na Znojemsku na konci minulého století. V mázhausu najdou návštěvníci příběhy kapel, které na Znojemsku působily i dobové články a fotografie skupin a rockových zábav. V přednáškovém sále zavzpomínají na módu a životní styl fanoušků rockové hudby a uvidí jak vypadal tenkrát pokojík rockera nebo stylová zkušebna, “ lákali pořadatelé. Výstava je otevřená od pondělí do soboty mezi devátou ráno a pátou odpoledne, v neděli od dvou do pěti.

Den zeber

KDY: pondělí 31. ledna od 14.30

KDE: Zoo Hodonín



Připomenout si Den zeber mohou návštěvníci hodonínské zoo v pondělí 31. ledna. Sejdou se o půl třetí odpoledne a poznají blíže zebry Chapmanovy, které zoo chová.

