Do Jihlavy sice letos velkolepý svatomartinský průvod kvůli zhoršující se epidemické situaci nedorazí, ale to neznamená, že si ho lidé nebudou moci o víkendu užít nikde. Slavnostní průvod svatého Martina na koni i s družinou projede v sobotu Třeští na Jihlavsku a Přibyslavicemi na Třebíčsku.

V Třešti mají kostel zasvěcený svatému Martinovi a tak město kromě průvodu připravilo na oba víkendové dny také pouťové veselí na náměstí T. G. Masaryka. Samotný průvod začíná v sobotu v půl páté odpoledne. „Vyjdeme od kostela svatého Martina a zamíříme na starý zimní stadion, kde se uskuteční doprovodný program. Na něm od pěti odpoledne zazní Svatomartinská legenda a vystoupí klub Skupina historického šermu Grál Brno, Divadelní soubor Karla Čapka z Třeště, Skupina historického šermu Hebrix a klub Agility Třešť,“ vyjmenovala Romana Šťastná z kulturního odboru třešťské radnice. Brněnští šermíři si pro návštěvníky připravili ohňovou show.

Svatomartinské hody i s procesím čeká na zájemce také v Přibyslavicích. Ve čtyři hodiny odpoledne vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie mužský pěvecký soubor Pozdní sběr a slavnostní průvod se svatým Martinem na koni s družinou a dětmi vyjede ve tři čtvrtě na pět od základní školy. V pět hodin odpoledne početnou družinu přivítá starostka obce Ivana Uhrová. „Představíme příběh svatého Martina a vystoupí děti ze základní školy. K zakoupení bude na místě martinské víno, svatomartinský ležák, svařené víno, dětský punč, klobásy a nebude chybět tradiční martinská husa se zelím a knedlíkem, martinské koláčky a další dobroty,“ vyjmenovala starostka. Poté je v plánu posezení s folklorním souborem Okřešánek, mužským pěveckým souborem a s harmonikářem Petrem Grossem v sále obecního úřadu. Do průvodu si lidé mají vzít lampiony, lucerničky a světelné louče.

Svatomartinský lampionový průvod projde v sobotu od pěti hodin také Havlíčkovým Brodem. Sraz je v parku Budoucnost za AZ centrem. Program doplní živé vstupy ze života svatého Martina.

Jihlavsko

Slavné melodie z filmu

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

Dvanácté pokračování úspěšného cyklu koncertů slavných melodií z filmů, muzikálů a populární hudby v originálních aranžích Jiřího Jakeše si zájemci mohou přijít poslechnout v neděli v jihlavském Domě kultury, a to od sedmi večer. Účinkuje Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava v čele s dirigentem Jiřím Jakešem. Průvodní slovo pronese Vladimír Holeš. Na koncertě zazní slavné melodie v úpravě pro symfonický orchestr.

Příjezd svatého Martina s lampionovým průvodem

KDY: pátek od 17.00

KDE: Luka nad Jihlavou



Sraz účastníků lampionového průvodu je v pět hodin odpoledne u Kolničky. Lampiony budou k prodeji na místě. Průvod povede ke zdravotnímu středisku, kde se bude konat doprovodný program, následuje příjezd svatého Martina a ohňová show.

Podpovrch po letech

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Jihlava, ZOO

Den otevřených dveří v environmentálním centru Podpovrch v jihlavské zoologické zahradě se uskuteční tuto sobotu. Pracovníci centra si připravili ukázky aktivit, hry a soutěže pro děti, výtvarné tvoření a ukázky přírodnin a živých zvířat. Centrum slaví desáté narozeniny.

Setkání s groteskou

KDY: pátek od 16.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: zdarma



V pátek od čtyř odpoledne si Divadelní studio Staccio a DTS Jihlava nachystali taneční vystoupení Míši Matějů a skupiny Farah a úlet, dále bude k vidění vzdušná akrobacie Marie Marečkové, Drumband, filmová groteska Neohrožený Jirka a předávání filmových cen akademie DTS.

Koncert v synagoze

KDY: pátek od 18.30

KDE: Třešť, bývalá židovská synagoga

ZA KOLIK: vstupné 250 korun, děti do 12 let zdarma



Na pátečním koncertě zahrají nejprve Florecitas a Jakýkoli zvuk a v osm večer přijde na řadu Ondřej Smeykal s programem Didgeridoo Solo.

Campanula s hostem

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, kostel svatého Jakuba Většího

ZA KOLIK: na místě 150 a 80 korun



Podzimní koncert sboru Campanula Jihlava se koná v sobotu večer. Na varhany zahraje Petr Sobotka, Campanula se představí se sbormistrem Pavlem Jirákem a hostem budou Santini z Telče pod vedením Anežky Tiché.

Tance v DIODu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



Dogga Clan Release, tak se jmenuje jednodenní intenzivní program zaměřený na širokou škálu tanečních technik street dance a hip hopové kultury obecně. Od pěti hodin začíná registrace na akci, od šesti bude selekce účastníků a samotný program se semináři a kurzy začíná v osm večer. V plánu je i finální party v kavárně Sokolovna.

Telč a jezuité

KDY: pátek od 17.00

KDE: Telč, Lannerův dům



Prezentace knihy Telč a jezuité s podtitulem Řád a jeho mecenáši začíná v pět odpoledne v Lannerově domě na Hradecké ulici v Telči. Součástí bude autorská přednáška, diskuse s možností zakoupení knihy a autogramiáda.

Jiří Kalemba o Tokiu

KDY: sobota od 18.00

KDE: Telč, orlovna

Sportovní komentátor České televize Jiří Kalemba přijede do telčské orlovny povyprávět o olympiádě v Tokiu. Vedle šermu a basketbalu komentoval i olympijské finále lezce Adama Ondry. Zájemci se dozví zajímavosti ze zákulisí olympiády, ale zjistí i to, jaké je v Japonsku pivo. Po Kalembovi vystoupí se svou stand-up komedy Kateřina Hašková. Následovat měla zábava, ta byla zrušena.

Přehlídka škol

KDY: pátek od 8.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Dům kultury



Pro žáky devátých tříd je v prostorách jihlavského Domu kultury nachystaná přehlídka středních škol. Celkem se na páteční akci bude prezentovat zhruba padesátka nejrůznějších škol a subjektů z oblasti školství. Je to jeden z důležitých zdrojů informací při výběru střední školy.

Burza hraček

KDY: neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Dobronín, kulturní dům

V kulturním domě v Dobroníně se uskuteční burza hraček. Příjem hraček, knih a případných vánočních dárků bude od devíti do dvanácti hodin. Samotný prodej začíná v jednu odpoledne a potrvá až do pěti večer. Poplatek za věc na prodej je jedna koruna a pět procent z prodeje.

Třebíčsko

Svatomartinský koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

V neděli od šesti hodin večer se uskuteční v prostorách baziliky svatého Prokopa v Třebíči Svatomartinský koncert. Za hudebního doprovodu Janáčkova komorního orchestru vystoupí Mistr Václav Hudeček, mezzosopranistka Jana Hrochová a přední cembalista Martin Hroch. V koncertním programu zazní skladby autorů J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. J. Haydna a dalších skladatelů.

Průvod světýlek

KDY: pátek od 16.00 do 17.30

KDE: Třebíč, kostel sv. Martina



Římskokatolická farnost Třebíč-město zve všechny děti a rodiče na oslavu svátku svatého Martina spojenou s průvodem světýlek. Trasu lze projít individuálně po rodinách nebo v malých skupinkách. Zakončení je u Misijního kříže. S sebou je vhodné mít teplé oblečení, baterky nebo čelovky a vlastní lampiony s bezpečnou elektrickou svíčkou. Akce se koná za každého počasí.

Za martinskou husou

KDY: sobota od 9.45

KDE: Moravské Budějovice

Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční pochod Za martinskou husou na Sádek, který se uskuteční v sobotu. Sraz je na vlakovém nádraží v Moravských Budějovicích. Odsud se půjde přes svatého Víta, Babice a Kojetice na Sádek. Délka trasy je čtrnáct kilometrů. Ti, kteří nechtějí absolvovat trasu celou, mohou jet vlakem v 12.07 do Kojetic a odsud pokračovat pěšky na Sádek. Délka pochodu je dva a půl kilometru.

Výstava Fotofandů

KDY: od pátku do 23. listopadu

KDE: Moravské Budějovice, zámecké konírny



Letos se koná již patnáctý ročník výstavy místních fotonadšenců. Lidé si ji mohou přijít prohlédnout až do 23. listopadu.

Žďársko

Koncert: Pokáč

KDY: sobota od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 400 korun



Oblíbený písničkář Pokáč zahraje svým fanouškům v bystřickém kulturním domě. Účast na koncertě posluchače nejen potěší, ale především bude pomáhat. Výtěžek ze vstupného poputuje na dobrou věc, peníze podpoří neziskovou organizaci Portimo, o.p.s., která se věnuje dětem z Novoměstska a okolí. Vstupné na místě je čtyři sta korun. Akce začne v sobotu v šest hodin.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Milovníky regionálních produktů potěší sobotní farmářský trh na Vratislavově náměstí v Novém Městě. Od osmi do jedenácti dopoledne zde budou k mání nejrůznější výrobky. Nabídka zahrnuje například masné výrobky a speciality, vejce a drůbež, med a medové produkty, mléčné výrobky, veganské potraviny i sušené houby.

Výroba lampionů

KDY: pátek od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, středisko Active

ZA KOLIK: 50 korun



rzké podzimní večery přímo lákají k prozáření pomocí lampionů. Ve Žďáře si je budou děti moci vyrobit v Activu – středisku volného času. Dílna se bude konat v pátek od dvou do půl páté odpoledne, příspěvek činí padesát korun. S lampiony se pak děti vydají do ulic Žďáru v úterý 16. listopadu od pěti hodin odpoledne, na procházku vyrazí od střediska Active v Dolní ulici.

Tvořivý zámek: Svatomartinské tvoření II

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Další ze série podzimních sobotních odpolední tentokrát děti seznámí se svatomartinskými tradicemi. Pod vedením zámeckých lektorek stráví malí objevitelé čas plný zábavy, vzdělání i tvoření. Akce je ideální pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Na akci je třeba přihlásit se na sobotkova@zamekzdar.cz.

Javory Beat & Hradišťan

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter Club

ZA KOLIK: na místě 750 korun



Na společném koncertu s výmluvným názvem Javory Beat & Hradišťan zazní populární i méně známé hity Jiřího Pavlici a sourozenců Hany a Petra Ulrychových.

Havlíčkobrodsko

Svatební veletrh

KDY: pátek a sobota

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

ZA KOLIK: zdarma



Na první ročník Svatebního veletrhu Vysočina se mohou zájemci těšit v pátek a v sobotu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po oba dny čeká návštěvníky zajímavý doprovodný program a téměř tři desítky vystavovatelů. Vstupné je zdarma. Veletrh bude otevřený v pátek od dvou do šesti večer a v sobotu od deseti do pěti hodin.

Svatomartinský jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Libice nad Doubravou

V prostorách Pilnova statku se mohou návštěvníci Svatomartinského jarmarku těšit na ukázky řemesel i prodej keramiky, perníčků, vánočních ozdob a mnoho dalšího. Občerstvení je zajištěné a pořadatelé slibují i svatomartinská vína. Vstupné je dobrovolné.

Svatomartinský průvod

KDY: sobota od 17.00

KDE: Havlíčkova Borová



Z náměstí v Borové povede průvod lampionů a svatého Martina na bílém koni, který tradičně zakončí ohňová show se skupinou Novus Origo.

Za řekou

KDY: pátek od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví

Prodejní výstava obrazů Ivany Bachové bude přístupná v otevírací době knihovny. Vernisáž se uskuteční v pátek od čtyř hodin odpoledne. Výstavu mohou zájemci navštívit do 23. prosince.

Pelhřimovsko

Strašidla v Čechách

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 130 korun



Rozpustilá pohádka o rodině duchů. Proč bludička věčně bloudí a láká poutníky svým mihotavým světýlkem? Co všechno dokáže provádět rarášek, aby člověka pořádně rozzlobil? Naučí se jedno polekané strašidýlko řádně strašit nebo se za úplňku rozplyne v mlhu? To vše se návštěvníci dozví v inscenaci, která je vhodná pro děti od tří let. Činoherní inscenace Divadla Minaret dává mimořádnou příležitost k setkání s českými lidovými strašidly. Na představení je používaný stroboskop.

Le Plaisir

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec, Mikádo

ZA KOLIK: 120 korun



Tentokrát se mohou zájemci těšit na koncert v rytmech šansonu, folku i popu v podání zpěvačky Simony Zástěrové a kapely Le Plaisir ve složení Martin Dvořák, Petr Chadim, Vladimír Vávra, Vít Žaloudek.