V Jihlavě mohou lidé v sobotu navštívit velkou burzu v amfiteátru a zkusit si jít zařídit autobus. Ženy si dají dostaveníčko v Hybrálci a turisté si užijí na pochodu s názvem Teslácký šotek.

Teslácký šotek. Starší fotky. | Foto: Deník/Jiří Jíra

JIHLAVSKO

Teslácký šotek

Kdy: sobota 20. května, start od 6.30 do 10.00

Kde: Jihlava, Technologický park Jihlava, Havlíčkova 30

Za kolik: startovné 30 korun; děti, studenti a členové KČT 20 korun

Proč přijít: V sobotu se koná už 42. ročník turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek. Trasy jsou pro pěší měří od pěti do čtyřiceti kilometrů a jsou vedené po turistických trasách a Jihlavském turistickém okruhu s možností navštívit vyhlídku Zaječí skok. Trasa pro cyklisty měří od osmnácti do dvaašedesáti kilometrů a vedou po cyklotrasách a méně frekventovaných cestách. I letos si lidé vyzkouší malování turistické značky a dozví se něco o této činnosti. Účastníci obdrží diplom, tatranku a pití. Akce se koná za každého počasí a končí v pět odpoledne.

Ženy sobě

Kdy: sobota 20. května od 10.00 do 18.00

Kde: Hybrálec, hospoda

Za kolik: vstupné 180 korun, putuje na charitu

Proč přijít: Ženy sobě je akce pro všechny ženy, které mají rády dobrou náladu, květiny, čokoládu, péči o duši, víno, módu, pohyb a umí si udělat čas samy na sebe. Začátek je v deset dopoledne a konec v šest večer. Ženy se mohou těšit na kurzy sebeobrany, módní přehlídku, chairdance, jógu, tanc nebo barmanskou show. S přednáškou o stylingu vystoupí Pavlína Štěrbová, kurz první pomoci povede Veronika Klásková a autogramiádu bude mít Jana Pokorná s knihou receptů Nejsem bábovka. Vstupné poputuje organizaci Bílý kruh bezpečí, zakoupení tomboly pomůže Páťovi Hutařovi.

Zdroj: Youtube

Přijďte řídit autobus

Kdy: sobota 20. května od 11.00 do 14.00

Kde: Jihlava, areál firmy ICOM transport

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jak těžké je řídit velká vozidla? Jaký je výhled z kamionu? Jak těžké je stočit v zatáčce autobus? Na tyto otázky mohou zájemci nalézt odpověď sami. A to pokud si vyzkouší řídit v Jihlavě kamion nebo autobus. A stačí jim k tomu řidičské oprávnění skupiny B. V areálu firmy ICOM se koná speciální den, lidé mohou nahlédnout do útrob firmy, prohlédnout si vystavená vozidla a to včetně historického autobusu Praga z roku 1947. Také se tu představí plně elektrická verze nákladního vozidla E-ACTROS.

Burza v amfiteátru

Kdy: sobota 20. května od 7.00 do 12.00

Kde: Jihlava, lesopark Heulos

Za kolik: vstupné 50 korun, slosovatelné

Proč přijít: Na největší prodejní ploše na Vysočině, v amfiteátru Heulos, začne v sobotu brzy ráno první letošní burza. Ta je určena k prodeji věcí z druhé ruky, použitých, sběratelských a dalších předmětů, které už majitel nechce nebo dále nevyužije. Prodejci zaplatí od dvou set korun za auto, děti do šesti let mohou přijít zdarma. Na místě budou stánky s občerstvením. Burzy se v letošním roce budou konat celkem tři. V plánu jsou v termínech 29. července a 23. září.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Majáles v Brodě

Kdy: od pátku 19. května do soboty 20. května

Kde: Havlíčkův Brod, různá místa

Proč přijít: Studenti havlíčkobrodského gymnázia pořádají tradiční studentský Majáles. Během pátečního odpoledne od dvou hodin se otevírá zábavná stezka pro děti na sportovišti Plovárenská, dospělí si přijdou na své od čtyř hodin odpoledne do deseti do večera na pivní stezce s pivními speciály, hádankami a soutěžemi na Havlíčkově náměstí. V sobotu akce pokračuje v devět ráno Jungle Runem, charitativním během na parkovišti před zimním stadionem. Startuje se v půl desáté, startovné je 200 korun a výtěžek poputuje pro nemocného Tadeáška. Koncerty na Havlíčkově náměstí začínají v jednu hodinu odpoledne, zahraje sbor gymnázia a orchestr, Bee band, Safe exit, bude soutěž o krále a královnu Majálesu a na závěr vystoupí Deterze a Meizyy. Na sobotní odpoledne jsou naplánované přednášky v krajské knihovně. Afterparty vypukne od devíti v klubu Oko.

Festival Bezpeněz

Kdy: sobota 20. května od 14.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, kulturní dům Bojiště

Za kolik: vstupenkou jsou věci, co nepotřebuješ

Proč přijít: Blešák Bezpeněz funguje na principu směny věcí, které už lidé nepotřebují. Věcná sbírka podpoří dětské domovy, lidi v nouzi, pečovatelské domy, záchranné stanice a další. Věci vybírají v kulturním domě předem, na místě v sobotu už pouze pěstitelské výrobky. Na akci se lidé mohou těšit na divadlo s pohádkou Vlčí smečka, přijede Tomáš Doležal s Pohádkovou čtenářskou dílnou, lidé si vyslechnou také příběh plastu. Přijede punková kapela Koblych, etno music obstará Gugunanan, vystoupí i kapela Koczkopes. Součástí bude i posezení u ohýnku a farmářský kousek. Občerstvení zajištěno.

Zdroj: DENÍK/Michal Kolařík

ŽĎÁRSKO

Farmářský trh

Kdy: sobota 20. května od 8.00

Kde: Nové Město na Moravě, park na Vratislavově náměstí

Proč přijít: Vrcholí sezona farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. V Novém Městě lidé nakoupí například masné výrobky z Fryšavy, brambory z Poděšína, rajčata z Kožichovic, pečivo od Kejvala nebo pivo z novoměstského pivovaru Hejkal a mnoho dalšího. Nebudou chybět medové produkty, sýry, utopenci, sazenice, květiny, sirupy, čaje, džemy a spoustu dalších dobrot. Doprovodný program obstará dechový soubor Z-Ušáci a také putovní pokojovky aneb rostlinné štafety s Anetou Linkovou.

Glády v před fest

Kdy: sobota 20. května od 12.00

Kde: Mostiště u Velkého Meziříčí

Za kolik: vstupné v předprodeji 400 korun

Proč přijít: Jubilejní desátý ročník nadupaného festivalu v Mostišti startuje v sobotu v deset dopoledne. Na akci vystoupí kapely Dukla vozovna, Nežfaleš, Volant, Bermudskéj Kvádr, Vysoké napětí, P.U.M., Banda, Švindl, Tísňové volání a Namrous Konspirace. Kromě kapel se lidé mohou těšit na bohaté občerstvení, Barber stánek, Tatto stánek, Merch stánky a stanové městečko. Oslava desátého ročníku nabídne bohatý program.

Zdroj: Radka Sáblíková

PELHŘIMOVSKO

Den přírody v Počátkách

Kdy: sobota 20. května od 9.00

Kde: Počátky, Valchovská alej

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Den přírody v Počátkách zve na pestrý program. Na své si přijdou milovníci horolezectví, včelařství, sokolnictví. Součástí budou kynologická show, agrovýstava, canisterapie, malování na obličej a hry pro děti. Zájemci se mohou zabavit na lezecké stěně nebo v tvořivých dílničkách či hračkolně. Doprovodný hudební program obstará hlavní hvězda, písničkář Voxel, vystoupí Dobrá pár i základní umělecké školy z Počátek a Kamenice nad Lipou. Přijede i Počátecká dechovka a Michal Tučný Revival band.

Pelhřimovská muzejní noc

Kdy: pátek 19. května od 16.15 do 22.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Před zámkem pánů z Říčan začína program v 16.15 koncertem dechového orchestru ZUŠ Pelhřimov, před pátou zazní fanfár a úvodní slovo pořadatelů z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Součástí bude v podvečer divadelní performace, komentovaná prohlídka výstavy Před barákem, od šesti večer kvartet trubek a tympány a další zajímavý program až do deseti večer. Lidé si budou moci zdarma projít Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Expozici rekordů a kuriozit, Pelhřimovské peklo, Muzeum strašidel nebo vyhlídkovou věž a Múzyum Lipských.

Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

TŘEBÍČSKO

Oslavy 100 let Náměště

Kdy: od 18. do 21. května

Kde: Náměšť nad Oslavou, hlavní centrum na Masarykově náměstí

Proč přijít: Náměšť nad Oslavou čekají několikadenní oslavy 100 let města. Vše začne už ve čtvrtek 18. května udílením Cen města v sokolovně. Akce bude gradovat v pátek od čtyř odpoledne nástupem vrtulníkové základny a spolků města s Armádní hudbou ČR a Babylonskými trubači a ZUŠ Náměšť nad Oslavou. Hřebem pátku bude od šesti večer Ondřej Havelka a Melody Makers. V sobotu budou ve městě otevřené památky, v půl desáté oživený most a možnost zahrát si na barokním mostě. Na náměstí vystoupí opět ZUŠ Náměšť nad Osalvou, od pěti pak Banjo band Ivana Mláda, poté Lenka Nová, Sto zvířat a Svěrák 3. V neděli se v půl deváté na mostě koná sousedská snídaně a v deset dopoledne mše svatá na náměstí. Při nepřízni počasí se koncerty a vystoupení ZUŠ konají v Jízdárně.

Běh pro paměť národa

Kdy: sobota 20. května od 8.30, start v 10.00

Kde: Třebíč, Libušino údolí, DDM Třebíč – Borovina

Za kolik: startovné na místě 300 korun

Proč přijít: Běh pro paměť národa je během za všechny, kteří se nevzdali. Připomíná osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a dalších bojovníků za svobodu. Akci pořádá nezisková organizace Post Bellum, která dokumentuje osudy pamětníků. Sportovně-společenská událost v Třebíči má toto vše připomenout. Zájemci mohou běžet trasy jeden, pět a deset kilometrů. Běžci na jeden kilometr platí sto korun. Běhy startují v deset dopoledne, doprovodný program obstará skupina Caramball, na místě bude i skákací hrad pro děti a možnost opéct si párky na otevřeném ohništi.

Beerhouse v Třebíči

Kdy: pátek 19. května a sobota 20. května 2023, oba dny od 14.30

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné 490 korun v předprodeji na oba dny

Proč přijít: Kulturní a gurmánský zážitek čeká na návštěvníky Podzámecké nivy v Třebíči. Koná se tu pivní festival Beerhouse, který bude mít v nabídce pivní speciály od dvou desítek producentů piva. Na dvou pódiích vystoupí po oba dny kapely různých žánrů. V pátek přijedou například kapely Buty, Tři Sestry nebo Šrouby a matice. Součástí budou různé soutěže. V sobotu přijedou kapely Kalybr, Reflexy, Mig 21 nebo Alkehol. Na návštěvníky čeká také bohaté občerstvení. Jednodenní vstupenka stojí 450 korun. Oba dva dny se areál otevírá v půl třetí odpoledne.

Zdroj: Marie Ovčáčková