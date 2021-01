Multižánrový kulturní festival Vysočina Fest rok od roku roste a už má za sebou sedm ročníků a řadí se mezi velké letní festivaly. Ukázalo se, že podobná akce přímo v centru Vysočiny fanouškům muziky dlouho chyběla. V hlavách, a teď už i v rukou pořadatelů, se rodí další skvělý ročník. Opět se bude konat v jihlavském amfiteátru v červenci 2021. Děti do deseti let včetně mají vstup zdarma v doprovodu dospělého. Na jednu dospělou osobu je povolený vstup maximálně třem dětem. Program pořadatelé postupně zveřejní.

Prázdniny v Telči

KDY: 30. července až 15. srpna 2021

KDE: Telč

ZA KOLIK: od 300 do 3 500 korun



Další ročník Prázdnin v Telči 2021 se uskuteční od 30. července do 15. srpna. Už teď se mohou zájemci těšit na zajímavé interprety. Do Telče v létě přijede například Iva Bittová, Bára Hrzánová, Bachtale Apsa, Bratři Ebenové, Druhá tráva, Karel Plíhal, Žalman a spol., Vladimír Mišík, Mňága a Žďorp, Tata Bojs a mnoho dalších umělců.

Čeřínek

KDY: 6. srpna 2021

KDE: Hutě – Cejle, Čeřínek u Jihlavy

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji na webu festivalu



Třináctý ročník klasického festivalu pro celou rodinu Čeřínek se koná uprostřed lesů na vrchu Čeřínek u Jihlavy. Návštěvníky festivalu čekají dvě pódia, dvanáct kapel, divadla, sítotisk, tvůrčí dílny, dovednostní zákoutí, obří pískoviště, bazén, bagr, aquazorbing, kamenická dílna a další lákadla.

DALŠÍ TIPY

Žďársko

KoresponDance

KDY: 16. až 18. července 2021

KDE: zámek, Žďár nad Sázavou



KoresponDance je mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Každý rok otevře dveře zámku Žďár nad Sázavou desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně. V roce 2021 se diváci mohou těšit na další ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

Horácký džbánek

KDY: 14. srpna 2021

KDE: park Farská humna, Žďár nad Sázavou



Venkovní folkový hudební festival v areálu Farské zahrady ve Žďáře nad Sázavou. Součástí doprovodného programu jsou vždy tvořivé a umělecké dílny, koutky pro děti a divadla.

Nova Civitas

KDY: 18. a 19. června 2021

KDE: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Slavnosti města budou opět veselé a program pestrý. Vystoupí hudební kapely, taneční soubory a představí se různé spolky. K vidění budou výstavy a k nákupům přilákají místní i přespolní trhy.

Pelhřimovsko

Bernard festival

KDY: 18. a 19. června 2021

KDE: Rodinný pivovar Bernard, Humpolec



Původně pivní slavnosti se postupně přeměnily spíše na hudební slavnosti. Bernard fest se pravidelně koná nedaleko pivovaru na Horním náměstí. Organizátoři slibují podobný program, jaký měl být v roce 2020. Jakmile bude celý program kompletní, zveřejní ho na stránkách festivalu.

Letní Platforma Humpolec

KDY: 5. června – 28. srpna 2021

KDE: Stromovka, Humpolec



Festival nabízí řadu akcí různého charakteru. Jedná se o žánrově pestrá hudební vystoupení, promítání letního kina, přednášky nebo autorská čtení. Sobotní program nabídne jídlo pod širým nebem a vždy je doplní doprovodný program ve formě divadelních představení pro děti.

Havlíčkobrodsko

Sázavafest

KDY: 22. až 24. července 2021

KDE: zámecký lesopark, Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji na webu festivalu



Dvacátý ročník multikulturního a multižánrového hudebního festivalu se bude konat v zámeckém lesoparku ve Světlé nad Sázavou. Mezi hlavní hvězdy patří například Nico Santos, Junge Junge, Rednex, Marek Ztracený, Rybičky 48, Mikolas Josef, Divokej Bill, Tomáíš Klus, Mirai, No Name, Olympic, Mig 21, Monkey Business, Ben Cristovao, Pokáč, Čechomor, Vašo Patejdl, Xindl X, Kapitán Demo a dalších šedesát účinkujících. Nově vystoupí i influenceři a bude připravená i rodinná zóna. Sázavafest je jedním z předních českých festivalů, který spojuje nejrozmanitější hudební žánry, kromě hlavních kapel a zpěváků je věnovaný značný prostor také jiným uměleckým formám, jako je divadlo, tanec nebo autorská čtení. Zájemci mají obvykle možnost ubytování ve stanovém městečku.

Třebíčsko

Zámostí

KDY: 4. až 6. června 2021

KDE: Podzámecká niva a židovská čtvrť, Třebíč



Multižánrový festival se koná každým rokem první červnový víkend na Podzámecké nivě. Součástí festivalu je hlavní hudební scéna, taneční scéna, dětská scéna, filmový klub a instalace v židovské čtvrti Zámostí.