KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: 90 až 330 korun

Vypravit se do poloviny patnáctého století mohou všichni zájemci, kteří dorazí o prvním srpnovém víkendu na hrad Kámen. Hradohraní nabízí zábavu pro celou rodinu. „Pro rodiče s dětmi budou připravené různé soutěže. Pozorovat mohou šermířská vystoupení, ukázky dravců či vystoupení kouzelníků. Děti se dozví řadu zajímavostí ze života rytířů a zaskotačí si na skákacím hradu,“ nastínil program ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Téma hradohraní je podle něj každým rokem jiné a vztahuje se vždy k důležitým historickým událostem hradu Kámen. Tentokrát se návštěvníci přesunou do revoluční husitské doby, kdy na hradě Kámen pobýval vladycký rod Tluksů. Přibík Tluksa stál na straně kališníků, podílel na válečných taženích husitů a roku 1422 společně s velitelem Janem Hvězdou vpadl do města Bechyně. Vypálili město i klášter.

Kromě teoretického seznámení s minulostí nabízí pořadatelé i praktické ukázky. „Odvážlivci si mohou rytířskou zbroj a zbraně pod dohledem vyzkoušet. Po oba dva dny budou hradní expozice přístupné od deseti do pěti hodin samostatně bez doprovodu průvodců. Návštěvníci si tak celý hrad po zakoupení vstupenek budou moci projít samostatně vlastním tempem a zapojit se do zábavně naučného kvízu s úkoly,“ dodal Hájek. Jak upozornil, večerní prohlídky s názvem Hrad ožívá po setmění se budou konat v sobotu v půlhodinových intervalech. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si tuto prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Do atmosféry let minulých se návštěvníci přenesou díky krátkým hraným scénkám v režii hradního kolektivu. Dozví se díky nim zajímavosti o vzdělávání, trávení volného času, módě nebo stolování našich předků žijících na panském sídle. Prohlídky se konají mezi sedmou a půl desátou večer.

Na akci se již nyní těší Marta Zapletalová. „Vezmu celou rodinu a Kámenské hradohraní si o víkendu nenecháme ujít. Bude to pěkný výlet s atraktivním cílem. Děti není snadné zabavit a program hradohraní je bohatý. Chlapce určitě potěší šermíři a jejich umění,“ řekla Zapletalová. Ji samotnou zajímá historie a těší se, že zůstanou i na večerní prohlídky a následný ohňostroj. „Jsou prázdniny, domů spěchat nebudeme,“ dodala.

Celý sobotní večer bude totiž zakončený ohnivou show v podání skupiny Gaja Yritis. Světelné divadlo na obloze s jedinečnými kulisami začne o půl jedenácté večer.

TIPY Z JIHLAVSKA

Prázdniny v Telči

KDY: sobota od 17.00

KDE: Panský dvůr, Telč

ZA KOLIK: 100 až 660 korun



Festival plný muziky a divadel Prázdniny v Telči pokračuje dalšími koncerty. V sobotu vystoupí zpěvačka Aneta Langerová. Na Panském dvoře potěší své příznivce společně se slovenskou kapelou Korben Dallas. Obě kapely představí nejen to nejlepší ze svého aktuálního repertoáru, ale také celou řadu písní zahrají společně. Koncert začne v pět hodin, festival pokračuje až do 9. srpna.

Derniéra výstavy Chloupka

KDY: sobota 1. srpna od 15.00

KDE: Muzeum Vysočina Jihlava

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tento víkend končí výstava v jihlavském muzeu. Byla připravená k životnímu jubileu fotografa Antonína Chloupka a představuje průřez jeho celoživotní autorovou tvorbou. V sobotu 1. srpna se od tří hodin k ukončení této výstavy uskuteční slavnostní dernisáž. Profesionální fotograf Chloupek letos slaví kulaté životní jubileum – 75 let. Během svého života stiskl spoušť fotoaparátu nespočetněkrát. Na výstavě v prostorách muzejních arkád představuje průřez tvorbou tak, jak šla léta a kam směřovaly jeho tvůrčí kroky.

Léto s gustem

KDY: neděle 2. srpna od 17.00

KDE: Masarykovo náměstí, Jihlava

ZA KOLIK: vstup volný



V neděli budou moci lidé sledovat sledovat vytváření velkoplošného portrétu Gustava Mahlera, který vznikne pod rukama jihlavské výtvarnice La Papuly. Tvoření doprovodí Klarinet kvartet Brno s repertoárem vážných, ale i swingových a jazzových melodií. Od šesti hodin zazní tóny židovských písní hrané na housle, případně housle se zpěvem. Návštěvníci budou moci vše sledovat se šálkem kávy nebo sklenkou vína u maringotky na Masarykově náměstí.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Sobotní brunch

KDY: sobota od 10.30 do 14.30

KDE: park Stromovka, Humpolec



Již třetím rokem se koná akce, kde mohou účastníci ochutnat evropskou i světovou kuchyni, a to ve formě brunche nebo-li jídla pozdního rána a časného odpoledne. Tentokrát budou v nabídce jídla vietnamská. Součástí každého brunche je doprovodný program v podobě divadelního představení pro děti, které začíná v jedenáct hodin. Rezervace jídla je možná na www.platformahumpolec.cz.

Divadlo pro děti

KDY: sobota od 11.00

KDE: park Stromovka, Humpolec



Děti, které zavítají v sodbotu dopoledne na pohádku do Stromovky v Humpolci, zjistí, že umět číst není jen tak. A umět si hrát se svou hračkou, vymýšlet situace, do nichž se dostává i jejich řešení, najít k světu hezký vztah, to také není tak docela samozřejmé, jak se lidem zdává. Divadlo Kejklíř uvede představení nazvané Můj medvěd Flóra, které je určeno především pro diváky od tří do devíti let.

Neckyáda na Želivce

KDY: sobota od 13.00

KDE: Želiv

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jízda po lávce trakařem nebo na kole čeká na účastníky čtvrtého ročníku Neckyády na Želivce. Vedle adrenalinového vyžití a zábavné podívané na lidi čeká bohaté občerstvení a od osmé hodiny večerní program v tamním kulturním domě, kde bude hrát DJ Kofola. Děti si užijí zábavu na dětské diskotéce a dospělí zavzpomínají na staré časy u československých hitů.

Promenádní koncert

KDY: neděle od 10.00

KDE: Masarykovo náměstí, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Oblíbené hudební uskupení Humpolecký Dixieland v čele s kapelníkem Jaroslavem Šimekem vystoupí v programu Pelhřimovského kulturního léta. Hudební skupina svým posluchačům nabízí žánr dixieland, což je styl jazzové hudby, který se na Vysočině stále řadí mezi exotické žánry.

Havlíčkobrodsko

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00

KDE: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod



Farmářské trhy lákají návštěvníky k nákupům na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Prodejci nabídnou své zboží od osmé hodiny ranní. Lidé si zde mohou koupit zeleninu, ovoce, sýry a mléčné výrobky z produkce soukromých zemědělců a rodinných farem, včetně přírodní kosmetiky. Další trhy jsou naplánovaný na 5. září.

Pohádka mládí

KDY: sobota od 18.00

KDE: Kynice, venkovní areál SDH

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Příběh, který napsal sám život. Témata lásky, manželství a životních zkoušek, které je třeba společně překonat. V divadelním představení hrají tři herci a diváci uvidí jejich životy od dětství až po seniorský věk. Hra je plná humoru, nadsázky, moudrostí a propojuje různé etapy života.

Žďársko

Kovářský Šlakhamr

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hamry nad Sázavou



První srpnovou sobotu se koná akce nazvaná Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou na Žďársku. Návštěvníci se zde setkají s partou kovářů, kteří budou celý den rozeznívat kovadliny údery svých kladiv. Navíc si mohou zájemci vyzkoušet své schopnosti na čtyřech stanovištích, která jsou určena především dětem. Akce začne v deset hodin dopoledne.

Třebíčsko





Petr Bende v Rokytnici

KDY: sobota od 19.30

KDE: Rokytnice nad Rokytnou

ZA KOLIK: 199 korun



Zpěvák Petr Bende vyráží za svými fanoušky na Vysočinu s komorním programem. Zpěvák vystoupí se svým akustickým recitálem nazvaným Je čas jít dál 2020 v sobotu v areálu koupaliště v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. Koncert začne o půl osmé večer.