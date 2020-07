Festival malých pivovarů v Telči

KDY: sobota 11. července od 14.00

KDE: Telč, Panský dvůr

ZA KOLIK: 200 korun

Tři desítky piv z produkce devíti pivovarů, zábavné soutěže a muziku tří kapel si v sobotu mohou v telčském Panském dvoře užít návštěvníci pátého ročníku Pivního festivalu Telč.

Tradiční přehlídku museli letos pořadatelé zvládnout připravit v kratší době, než bývá zvykem. „S přípravou jsme začínali, když vládní omezení umožňovala akce do pěti set lidí, proto bude letošní ročník o něco menší. Přesto nabídneme tři desítky piv z devíti pivovarů, tři kapely a různé soutěže,“ nastínil Michal Štefl z pořádajícího telčského podniku.

Trvající hygienická opatření vzali pořadatelé vážně. „Rozhodli jsme se dělat pro zdraví příchozích maximum. Proto budeme na vstupu měřit návštěvníkům teplotu a lidi se zvýšenou teplotou dovnitř bohužel nemůžeme pustit,“ upozornil Štefl.

Zdravotnické zajištění se organizátoři rozhodli zapojit i do programu slavnosti. „Společnost, která nám tuto část akce zajišťuje, bude mít i jeden stánek, kde si lidé mohou vyzkoušet různé postupy při poskytování první pomoci,“ dodal Štefl.

Program pivního festivalu začne v sobotu ve dvě odpoledne. „Nabídneme soutěže, které si návštěvníci oblíbili v minulých letech, jako je pití piva na čas nebo držení tupláků na výdrž,“ nahlédl do programu Štefl.

Zástupci pořádajícího podniku představí piva z vlastního pivovaru, své stánky budou mít i další zúčastněné pivovary. „Budou tu například Dalešice, malé pivovary z Brna, jeden pivovar z Krnova. Návštěvníky může zaujmout i Pivovar Kočovný Kozi nebo jedno z jeho piv, které nese jméno Galaktický Kozi,“ usmíval se Štefl.

Pivní svátek si příznivci pěnivého moku nenechají ujít. „Do Telče se už nějakou dobu chystám, a některé z pivovarů, které se v Panském dvoře představí, znám. Udělám si výlet a ochutnám, jestli si ta piva pamatuji dobře,“ plánoval Jaroslav Novotný z Jihlavy.

Vedle představení pivovarů čeká na hosty pivního svátku také kuchařská show. „Ujmou se jí naši kuchaři, kteří předvedou jak správně připravit steak nebo grilovat sýr. Současně představíme naše dodavatele a jejich výrobky, ve všech případech jde o farmáře a výrobce z nejbližšího okolí a našeho regionu,“ dodal Štefl. K dobré chuti při popíjení festivalových piv budou hrát tři kapely. „Začne vysočinská Country Banda, poté vystoupí další kapela z Vysočiny Vzhůru a níž a poté se hosté mohou těšit na jihlavský Jurský park,“ vypočítal Štefl.

TIPY Z JIHLAVSKA



Festival malých pivovarů

KDY: sobota 11. července od 14.00

KDE: Luka nad Jihlavou

Festival malých pivovarů láká k návštěvě v sobotu 11. července. Pobavit se s přáteli a ochutnat pěnivý mok mohou lidé v Lukách nad Jihlavou. Akce začne ve dvě hodiny odpoledne. Vystoupí ExPáni, Oči, Jarda Hypochondr, Loretta a Morava. K občerstvení budou hamburgery, palačinky a steaky. Pro děti je připravený aquazorbing a skákací hrad. Celou akci moderuje Martin Maky Málek.

Zahájení léta v Hodicích

KDY: sobota 11. července od 15.00

KDE: Hodice

V sobotu 11. července zahájí v Hodicích léto programem na návsi. Pořadatelé stanovili začátek na třetí hodinu. Po celé odpoledne na děti čekají různé aktivity v podobě aquazorbingu, obrovské nafukovací skluzavky, dále koutek pro nejmenší, kreativní dílničku, sportovní soutěže a mnoho dalšího. Pro dospělé začne program muzikou od šesti hodin, zahraje skupina Terestial.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Africké trhy v Třebíči

KDY: sobota 11. července od 10.00

KDE: Fórum, Třebíč



Zažít atmosféru nefalšovaných afrických trhů mohou lidé v sobotu v Třebíči. Fórum provoní ovoce přímo ze srdce Afriky a spousta dalších dobrot. Návštěvníci si mohou zakoupit jackfruity, avokádo, různé druhy banánů, mango nebo ananas. K dostání bude i koření, čokoláda a čerstvé kakaové boby. Trhy začnou v deset hodin dopoledne.

Panna a netvor v Náměšti

KDY: pátek 10. července a sobota 11. července, po oba dny od 18.00

KDE: zámek Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: dospělí 130 korun, děti 100 korun



Pohádku Panna a netvor v podobě večerních prohlídek zámku v Náměšti nad Oslavou mohou lidé navštívit v pátek a v sobotu od šesti hodin v podvečer. Nové zpracování pohádky v magii světel a stínů sehrají herci divadla historie v pohybu Exulis. Prohlídka je vhodná pro diváky od sedmi let. Začátky jsou vždy v každou celou hodinu mezi šestou a desátou večer.

Koncert Václava Koubka

KDY: pátek 10. července od 19.00

KDE: Malovaný dům, Třebíč



Koncert jedinečného českého písničkáře a harmonikáře, spisovatele, herce a režiséra Václava Koubka se koná v pátek od sedmi hodin večer v atriu Malovaného domu. Koncert bude okořeněný vyprávěním a zábavnými historkami. Václav Koubek hraje vlastní písně na tahací harmoniku.

Žďársko



Jazzový piknik u zámku

KDY: sobota 11. července od 14.00

KDE: park, zámek Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 400 korun v předprodeji



Do zahrady ždárského zámku zamíří milovníci jazzové muziky. Zahraje Berdychův Gang. Po něm budou pokračovat vídeňští Bernhard Weisinger Quartet. Příchozí se mohou těšit i na Janu Koubkovou nebo Ondřeje Rumla. Jazzový piknik plný koncertů i laskomin začne v sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Ochutnávka Sázavafestu 2021

KDY: pátek 10. července od 16.00

KDE: park, zámek Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 390 korun na místě



Sázavafest 2021 si pro své fanoušky připravil ochutnávku toho, co je příští rok na festivalu čeká. Zve je v pátek odpoledne do žďárského zámeckého parku. Vystoupí kapely Poetika, David Stypka & Bandjazz, Verona, Kateřina Marie Tichá a Amater. Vstupné na místě je 390 korun. Začátek je ve čtyři hodiny odpoledne.

Pelhřimovsko

Prohlídka želivského kláštera

KDY: sobota 11. července od 14.00

KDE: klášter, Želiv

ZA KOLIK: 150 korun



Hranou prohlídku želivského kláštera na Pelhřimovsku mohou navštívit všichni milovníci historie. Pohnuté osudy klášterního komplexu i osob s ním spojených odhalí průvodce v sobotu ve dvě, ve čtyři, v šest a v osm hodin večer. Vstupné je 150 korun, děti zaplatí sto korun. Další prohlídky se konají 19. a 26. července, 8. a 23. srpna a dále 28. září, 3. a 17. října.

Radovanka v Humpolci

KDY: neděle 12. července od 14.00

KDE: park Stromovka, Humpolec





Nedělní odpoledne přijede do parku Stromovka na letní festival Platforma v Humpolci zpříjemnit lidovými písněmi Radovanka z Jiřic. Je to mladá kapela čítající v plném obsazení patnáct členů souboru s věkovým průměrem jednadvacet let. Všichni její členové jsou absolventy nebo žáky ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Kmenový repertoár tvoří mimo známé skladby převážně písně s moravskou nebo slovenskou tematikou.

Havlíčkobrodsko

Derniéra výstavy

KDY: neděle 12. července od 14.00

KDE: Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zve zájemce na slavnostní derniéru výstavy Svět v ilustracích autorky Renáty Fučíkové. Výstava postihuje jen část z rozsáhlého autorčina díla. Jak název napovídá, tematickou inspirací byly ilustrace z knihy Jan Amos Komenský.

Výprava za dinosaury

KDY: pátek 10. července od 17.30 až neděle 12. července od 14.30

KDE: Havlíčkův Brod

Zájemci se mohou vypravit do světa druhohor, kde obří ještěři ožívají přímo před zraky diváků. První představení se koná v pátek 10. července a v sobotu 11. července od 17.30 hodin, v neděli 12. července od 15.30 hodin naproti supermarketu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Vzhledem k omezenému počtu diváků je doporučená rezervace místa na telefonu 604 713 510.