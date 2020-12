Krásu betlémů starých i několik set let mohou zájemci v předvánočním čase obdivovat i letos. Kvůli koronavirovým opatřením bude ale možné některé betlémy vidět pouze virtuálně. Vydat se ale lidé mohou třeba do znovuotevřených muzeí, kde jsou betlémy ve stálých expozicích.

Kvůli koronaviru letos nebude možné projít betlémskou cestu a navštívit betlémy v rodinách v Třešti na Jihlavsku. Cestu za více než dvě stě let starou tradicí betlémářství ale budou moci zájemci absolvovat alespoň virtuálně na facebookové stránce Betlémská cesta Třešť. Snímky všech sedmnácti betlémů tam postupně vkládá místostarostka Eva Požárová. Přístupná ale bude alespoň výstava betlémů v prostorách Schumpeterova domu. „Jedná se o dvě expozice. V muzeu v patře domu jsou k vidění čtyři betlémy a expozice spolku přátel betlémů je v Schumpeterově domě v přízemí. Betlémy jsou přestavené, mají nový mech. Nové figurky bohužel letos kvůli koronavirovým omezením nevznikly,“ řekla Kateřina Sommerová z infocetra v Třešťi. Od 26. do 31.prosince bude zpřístupněn také betlém v kostele Svaté Kateřiny. Velký třešťský betlém je k vidění nepřetržitě v areálu firmy Podzimek a synové ve výkladu za vrátnicí, kde je volný vstup.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V TŘEBÍČI

Třebíčské muzeum připravilo i letos vánoční výstavu betlémů, která začala 10. prosince v konírně zámku. Tradici má od roku 2013. Letos se kvůli omezením ale musela obejít bez slavnostní vernisáže. „Součástí výstavy jsou betlémy ze sbírek našeho muzea. Upustili jsme od myšlenky výpůjček od rodin, přestože měla být letos výstava zaměřena na autory z Třebíče. Výjimkou je jedna výpůjčka, kterou je velký dřevěný betlém pana Čtveráčka z Číměře. Součástí výstavy bude také velký papírový betlém s figurkami pana Mládka. Návštěvníci uvidí něklik desítek skříňkových betlémů od různých autorů, drobné součásti betlémů a figurek,“ informovala lektorka muzea Eva Novotná. Výstava je plánovaná do 10. ledna.

BETLÉMY ZA OKNY V HUMPOLCI

Humpolecké muzeum připravilo na výstavu Betlémy za okny. Po celý adventní čas mohou lidé vidět betlémy ze sbírek muzea na různých místech ve městě – hlavní část v oknech muzea na Horním náměstí, další ve výlohách okolních domů, malé betlémky za okny knihovny a dva velké v infocentru. Vytvořila se tak trasa pro procházku za betlémy po Humpolci. Aby nebyla výstava jen pro oči a lidé se také dozvěděli něco o vánočních tradicích, vše doplňují texty s vánoční tematikou umístěné ve venkovní vitríně u muzea. Výstava potrvá do 30. prosince.

Tradiční betlém výtvarníka Františka Vacka mohou lidé navštívit od 28. prosince do Tří králů v bráně Kaplanky v Polné na Jihlavsku.

ŽIVÝ BETLÉM S KOLEDAMI V TELČI

Živý betlém s folklorními soubory Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč se v případě uvolnění covidových omezení bude konat ve dnech 19. – 20. prosince v Telči. Komponovaný pořad telčských folklorních souborů vychází z biblického příběhu o Ježíškovi, je sestavený ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců. Podjavořičan zazpívá v sobotu 19. prosince koledy z živého betléma v ulicích Telče. „Pokud uslyšíte zvenčí koledy, vyjděte ven si s námi zazpívat, vánočně se naladit nebo se jen tak zaposlouchejte u okna,“ vybízí členové souboru.

Ve dnech 26. prosince., 28. – 31. prosince bude v kostele Jména Ježíš možná prohlídka kostelního betléma s doprovodem vánoční varhanní hudby v podání mladých varhaníků z Telče a okolí.

Jihlavsko

Stříbrný koncert online

KDY: neděle od 19.00

KDE: www.f-gm.cz



V neděli mohou diváci sledovat v přímém přenosu Stříbrný koncert z Domu filharmonie v Jihlavě. Tentokrát zazní díla J.S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J.K. Vaňhala, koledy a možná i slavná melodie z filmu. Jako sólisté vystoupí Leoš Černý – viola, Lenka Kuželová – housle a Komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava v čele s Jiřím Jakešem. Slovem provede Vladimír Holeš.

Zoo Jihlava znovu otevřená

KDY: denně od 9.00 do 16.00

KDE: Zoo, Jihlava

ZA KOLIK: 120/70 korun



Návštěvníci mohou opět do zoo a bez nutnosti předešlé rezervace. Do zoo smí maximálně 1500 návštěvníků a vstup je pouze přes hlavní pokladnu.

Vánoce v Jihlavě

KDY: denně do 22. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Jihlava



Vánoční jarmark na Masarykově náměstí tak, jak ho lidé znají z předešlých let, letos nebude. Ale ani tak o vánoční atmosféru nepřijdou. Letos sice bez doprovodného programu a atrakcí, ale i tak na náměstí najdou vánoční strom, betlém, Ježíškovu poštu a stromky ozdobené dětmi z mateřských škol.

14. knižní miniveletrh publikací o Telči a okolí

KDY: denně do 22. prosince

KDE: náměstí, Telč



Pro předvánoční dobu až do 31. prosince 2020, připravilo město Telč čtrnáctý knižní miniveletrh publikací, které jsou v nabídce Informačního centra v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce 70. Knihy jsou věnované městu a jeho okolí. Všechny paragony od knih zakoupených v době konání miniveletrhu budou na začátku ledna slosovány a tři výherci obdrží zajímavé ceny.

DALŠÍ TIPY

Žďársko

NKT Koloběh 2020

KDY: sobota od 12.00

KDE: Areál Zdraví, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: startovné 350 korun na místě za osobu



Již osmý ročník tradičního podzimního závodu párů v běhu a současně jízdě na kole, letos v náhradním termínu a v komornější atmosféře, se koná tuto sobotu. Závodu se účastní muž a žena zároveň, běží spolu po celou dobu a vždy jeden ze dvojice může jet na kole. Závod dlouhý pětadvacet kilometrů provede účastníky po kopcích okolo Velkého Meziříčí zakončený již tradičním oslavováním návratu v Hospodě na Areálu. Od 11.00 do 11.45 hodin je nutné se prezentovat na místě startu závodu. Ve 12.00 hodin startuje závod a ve tři hodiny vyhlásí vítěze všech kategorií.

Adventní trh na náměstí

KDY: sobota a neděle od 8.00 do 12.00

KDE: náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou



O víkendu mohou lidé navštívit adventní trhy na náměstí Republiky. Díky omezením na množství stánků budou letos trochu chudší, ale zato bohatší na tradiční řemeslné práce, lokální potraviny nebo vánoční výzdobu.

Farmářský trh rozšířený s vánočním sortimentem

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě



Poslední letošní farmářský trh s rozšířeným vánočním sortimentem se koná v sobotu od osmi do dvanácti hodin. Lidé zde nakoupí například vejce a drůbež, masné výrobky a speciality, pečivo, mléčné výrobky, med a medové produkty, veganské bezlepkové potraviny a spoustu dalších dobrot. Nebude chybět jmelí, adventní vazby, keramika, dřevěné hračky a šitý textil.

Třebíčsko

Muzejní výdejní okénko

KDY: denně od 9.00 do 19.00

KDE: Muzeum, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Třebíčské muzeum láká k muzejnímu výdejnímu okýnku. Každý návštěvník může nakouknout a prohlédnout si obrazy, které muzeum připravilo. Vystavují výtvarná díla třebíčských autorů. Pro každého je v okénku přichystána drobná otázka a malé překvapení v podobě hrací karty a samolepky. Tu mohou sbírat, lepit do hrací karty a uchovat si tak vzpomínku na autory samotné. Okénko bude fungovat po dobu uzavření muzea, ale i po otevření. Do Vánoc bude určitě otevřené.

Advent u kostela sv. Martina

KDY: do 1. ledna 2021

KDE: Martinské náměstí, Třebíč



Zájemci mohou zažít vánoční Třebíč. Na Martinském náměstí na ně čeká fotorámeček, zvonička pro štěstí, betlém s jedenácti postavami s vánoční hudbou.

III. Adventní koncert online

KDY: 13. – 31. prosince online

KDE: www.zus-mb.cz



Letošní ročník adventních koncertů připravila ZUŠ Moravské Budějovice vzhledem k situaci formou videoprezentace na stránkách školy a na kabelové televizi od 21.do 27. prosince vždy od 18.00.

Havlíčkobrodsko

Mikuláš ve Ždírci

KDY: sobota od 14.00

KDE: Náměstí u vánočního stromu, Ždírec



Mikuláš se svojí družinou bude projíždět městem na voze taženém koňmi s několika zastávkami, na kterých dětem rozdá sladkosti. Více informací najdou zájemci na www.kzm-zdirec.cz

Výstava Procházet temným lesem

KDY: do 21. 2. 2021 (muzeum) a do 17. 1. 20201 (galerie)

KDE: Muzeum Vysočiny a Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod



Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zvou na výstavu s názvem Procházet temným lesem – obrazy / kresby / fotografie. Jedná se o výjimečnou příležitost vidět společně obrazy, kresby a fotografie tří generací rodiny Škrabánkových. Každou neděli a každou první středu v měsíci vstup zdarma. Kapacita výstavy je 25 návštěvníků.

Pelhřimovsko

Výstava Josef Paska: Od linie k barvě

KDY: úterý – neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Muzeum A. Hrdličky, Humpolec

ZA KOLIK: 40 korun



Ve výstavním sále humpoleckého muzea na Dolním náměstí je znovu přístupná výstava obrazů a grafik havlíčkobrodského rodáka Josefa Pasky. Na plátnech rozehrává fascinující hru tvarů ploch, kde barva je stavebním prvkem celého díla.