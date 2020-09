Řada měst na Vysočině se v pátek a v sobotu připojí ke Dnům evropského dědictví. Města nabídnou návštěvníkům vstup zdarma do svých památek, chystají prohlídky i doprovodný program. Zapojí se tradičně i město Telč, jehož náměstí je na seznamu památek UNESCO. Od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne si zájemci prohlédnou většinu památek, například druhý prohlídkový okruh na zámku, Městskou galerii Hasičský dům, kostel Jména Ježíš, svatého Jakuba a svatého Ducha včetně věže kostela s interaktivní expozicí. Přístupná bude i Jezuitská kolej – nyní Univerzitní centrum Telč, Informační centrum na radnici, Telčské podzemí s interaktivní expozicí, Telčský dům a Muzeum techniky, galerie Wimmer.

Lidé, kteří vyrazí za památkami, mohou na cestě městem potkat cyklojízdu. „V deset hodin odstartujeme již 10. ročník tradiční charitativní cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem na vysokém kole z náměstí Zachariáše z Hradce,“ uvedl starosta Telče Roman Fabeš. Peloton se vrátí zpět na náměstí kolem půl páté. Trasa v délce sedmasedmdesát kilometrů zůstává tradiční, vede přes Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče.



Den otevřených dveří v památkách a objektech chystá i sousední Třešť. Otevřená bude známá expozice místních betlémů v Domě J. A. Schumpetera, synagoga, kostel sv. Martina, sv. Kateřiny Sienské, muzeum Tesla, Vězeňský dvůr, židovský hřbitov a hrobka Killian–Schumpeter. V pátek bude volný vstup do Horácké galerie a Horáckého muzea, prohlídka výstav a expozic také v Novém Městě na Moravě. „V deset hodin dopoledne je naplánované odhalení pamětní desky obětem holocaustu v prostoru vstupu do Základní školy na Vratislavově náměstí, v jedenáct hodin komentovaná prohlídka Horáckého muzea s Alicí Hradilovou a ve dvě hodiny odpoledne bude následovat komentovaná prohlídka města s Adamem Dostálem,“ popsal starosta města Michal Šmarda.



Dny evropského dědictví si v sobotu připomenou otevřením památek i v Pelhřimově. „Otevřeny budou všechny kostely, včetně vyhlídkové věže kostela sv. Bartoloměje, muzeum rekordů a kuriozit, MúzyUm Lipských nebo Pelhřimovské peklo,“ upozornila mluvčí města Andrea Unterfrancová.

K doprovodným akcím bude patřit koncert žáků ZUŠ Pelhřimov a slavnostní troubení v Městských sadech od devíti hodin ráno nebo prohlídka města s výkladem průvodce. Zdarma bude i prohlídka hradu Kámen od desíti do pěti a také prohlídka kostela Nejsvětější Trojice na poutním kopci Křemešníku nad městem od tří hodin odpoledne.

Tipy z Jihlavska

Galakoncert v Domě kultury

KDY: neděle od 19.00

KDE: Dům kultury, Jihlava

ZA KOLIK: 200/250 korun



V neděli se v Domě kultury v Jihlavě uskuteční galakoncert s podtitulem Děkujeme. Začátek je od sedmi hodin. Na programu zazní ta nejslavnější a nejoblíbenější díla klasického a operního repertoáru v podání Filharmonie G. Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem. Jako hosté vystoupí Soňa Godarská, Petra Vondrová, Miroslava Časarová, Bohdan Petrovič, Antónia Petráková a Vladimír Holeš.

Kolem noční Jihlavy po pamětihodnostech

KDY: pátek, start 17.00 – 19.00

KDE: DDM, Jihlava

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Jednatřicátý ročník turistického pochodu v Jihlavě s názvem Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech se koná v pátek, start od pěti do sedmi hodin od DDM na Brněnské ulici. Trasy pro pěší měří osm a patnáct kilometrů, pro kočárky je trasa dlouhá pět kilometrů. Pochod se koná za každého počasí. Účastníci si mají vzít s sebou baterky a svítilny. Turistickou akci tentokrát doprovází výstavka fotografií jihlavských pamětihodností amatérské fotografky Silvy Poukarové.

Dvojkoncert na zámku v Brtnici

KDY: sobota od 19.30

KDE: zámek, Brtnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



jako součást dobrovolnického festivalu pořádaného Hnutím Brontosaurus se uskuteční v sobotu dvojkoncert na zámku v Brtnici od půl osmé, vystoupí kapely Cermaque a Les Gars d’en Bas. Vstupné je dobrovolné.

Krajem pramenů Dyje a Na kole z Třeště do Třeště

KDY: sobota od 6.00

KDE: základní škola, Třešť

ZA KOLIK: 10/20 korun



V sobotu se zájemci mohou zúčastnit buď dálkového pochodu Krajem pramenů Dyje nebo cykloakce nazvané Na kole z Třeště do Třeště. Startuje se mezi šestou a jedenáctou hodinou u základní školy v Třešti. Trasy pro pěší mají 10, 20, 35, 50 kilometrů a trasy pro cyklistiy naplánovali pořadatelé v délce 15 až 70 kilometrů. Akce se koná za každého počasí. Startovné pro dospělé je 20 korun, děti zaplatí 10 korun. Děti do 15 let se mohou zapojit jen v doprovodu dospělých. Na start a cíl musí všichni dorazit s rouškou.

Výstava o jezuitech s divadelním představením

KDY: sobota od 20.00

KDE: Lannerův dům, Telč

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Slavnostní zakončení výstavy Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši obohatí divadelní vystoupení souboru LAURINGER. Divadelní představení Veritas prostrata et erecta aneb sv. Jan Křtitel odehraje soubor v sobotu od osmi hodin v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči (Lannerův dům, Hradecká 6). Návštěvník bude moci nahlédnout do české divadelní kultury doby baroka prostřednictvím časově upravené hry Karla Kolčavy.

Mlsné medvědí příběhy budou promítat v kině Dukla

KDY: sobota od 15.00

KDE: kino Dukla, Jihlava

ZA KOLIK: 80 korun



Mlsné medvědí příběhy pro nejmenší diváky vstoupil do kin ve čtvrtek 10. září a v sobotu bude k vidění od tří hodin v kině Dukla v ulici Jana Masaryka v Jihlavě. V povídkovém dobrodružství režisérek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové určeném nejen nejmenším divákům se na plátnech kin objeví věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška. Hlasy jim propůjčili David Novotný a Lukáš Příkazký, v dalších rolích bude možné slyšet Jana Vondráčka nebo Pavlu Tomicovou. Další projekce filmu jsou zde plánované na 13. a 20. září, začátky představení od 14.30 hodin. Povídkový film Mlsné medvědí příběhy navazuje na loňské podzimní pásmo Hurá na pohádky a je zároveň pozvánkou na připravovaný šestadvacetidílný večerníček Mlsné medvědí příběhy, který Česká televize uvede v roce 2021.

DALŠÍ TIPY NA AKCE

Havlíčkobrodsko

Mlékárenský den v Přibyslavi

KDY: sobota od 8.00

KDE: Přibyslav

ZA KOLIK: zdarma



Každý milovník dobrého sýra a mléčných produktů se těší na Mlékárenský den, který se koná v sobotu na Bechyňském náměstí v Přibyslavi. Hned na úvod bude vyhlášená degustační soutěž, všechny výrobky pak budou vystaveny v radničním sklepení a farní stodole. Od osmi do dvou hodin budou mít lidé možnost si výrobky na náměstí koupit. Letos dokonce přijede král.

Třebíčsko

Festival Petra Dvorského

KDY: sobota od 20.00

KDE: zámek, Valeč

ZA KOLIK: 350 korun



V sobotu začíná Hudební festival Petra Dvorského koncertem Proč bychom se netěšili na zámku ve Valči, a to od osmi hodin. Vystoupí Barbora Jirásková, Gustáv Beláček, Moravská filharmonie Olomouc a Marko Ivanović. Vstupné je 350 korun. Během čtrnácti dnů se uskuteční na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, ve Valči a Třebíči další festivalové koncerty.

Žďársko

Hody v Meziříčí

KDY: sobota od 12.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Pro milovníky dobrého jídla a pití jsou připravené v sobotu na náměstí ve Velkém Meziříčí první Velkomeziříčské hody v čase od dvanácti do deseti hodin večer. Zájemci ochutnají burčák a vína z moravských vinařství, maso na rožni, burgery, hotdogy, sendviče, sushi a japonskou kuchyni. Vystoupí folklórní soubor Horáčan, cimbálovka Lhotár a večer zahraje Renovace Rock a AC/DC Revival. Pro návštěvníky je přichystané kryté posezení pro pět set lidí. Vstup je zdarma.

Pelhřimovsko

Roztančená Stromovka

KDY: sobota od 16.00

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Lidé se mohou rozloučit s letní sezónou v parku Stromovka. Hned na začátku zahraje taneční skupina Bonanza a přidá se i mexická kapela Mariachi Espuelas. Bonanza vás nenechá ani chvíli vydechnout a pustí se do dalšího tančení, tentokrát v rytmu country a za doprovodu bluegrassové kapely Druhej dech. Tentokrát nebudou jen tančit, ale naplánovaná je i výuka country tanců! Jakmile se trošku sešeří, přijde na řadu rockabilly, swing, boogie-woogie a rock. The Hillbilly Hunks jsou nadšenci, kteří milující vše, co souvisí s obdobím třicáctých až padesátých let a tančí swing a rock´n´roll a k tomu hrají úžasní The Shots, Po setmění přijde na řadu ohňová show v podán skupiny Ožehavá záležitost.