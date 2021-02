Vysočina se stala oblíbeným místem filmařů a vznikla zde řada známých filmů i seriálů. Vybrali jsme pro vás místa, která znáte z filmového plátna nebo televize. Můžete s námi třeba vystoupat na hrad, kde sháněl ztracené božské jablko Anděl Páně, nebo navštívit pivovar, kde se koupala v kádi krásná paní správcová ve filmu Postřižiny.

ZA PYŠNOU PRINCEZNOU DO TELČE. Jednou z prvních pohádek, která se na zámku v Telči na Jihlavsku natáčela, byla Pyšná princezna. Letos to bude už sedmdesát let. Režisér Bořivoj Zeman dal v létě roku 1951 na zámeckém nádvoří příležitost některým místním dětem. Dospělí si zase zahráli zbrojnoše, kteří se řadili při vjezdu delegace z Půlnočního království. „Záběry z Telče jsou hned na začátku pohádky. V místní renesanční zahradě pečoval o třešňové stromky král Miroslav v podání herce Vladimíra Ráže. Právě z telčské zahrady spěchal král v zástěře, když mu přišli poslové z Půlnočního království ukázat obraz pyšné Krasomily,“ přiblížil filmový badatel. Park je i v současné době volně přístupný.

JUBILEJNÍ POSTŘIŽINY V DALEŠICÍCH. Děj legendárního filmu Jiřího Menzela Postřižiny, od jehož premiéry uplynulo prvního února čtyřicet let, se z velké části odehrává v pivovaru v Dalešicích na Třebíčsku. Většina míst vypadá i díky rekonstrukci stejně jako před lety. V pivovaru funguje restaurace i hotel. Až to epidemická omezení dovolí, lidé navštíví restauraci a prohlédnou si historickou část areálu včetně místa natáčení slavné koupací scény z filmu. Různé předměty z natáčení pak uvidí v muzeu. „Jiří Menzel ukázal v Postřižinách i krásu náměstí v Počátkách na Vysočině. Točil i v Kožichovicích a Lipníku na Třebíčsku. Pivovarský sklep s dřevěnými sudy nepochází z Dalešic, nýbrž z pivovaru ve Studené,“ prozradil filmový fanoušek a autor knih mapujících známá filmová místa v Česku Radek Laudin.

ANDĚL PÁNĚ NA LEDEČSKÉM HRADĚ. Hrad na skále nad řekou Sázavou v Ledči nad Sázavou se stal přesně před pěti lety, na přelomu ledna a února 2016, dějištěm pokračování úspěšné pohádky Anděl Páně 2. Nádvoří hradu se tehdy proměnilo v uměle zasněžené tržiště, kde hledali zakutálené jablko ze stromu poznání anděl Petronel a čert Uriáš. „Na sníh jako je teď, tehdy čekal filmový štáb marně. Pršelo, a tak si museli vyrobit sníh umělý,“ podotkl Radek Laudin. Na ledečském hradě se hned o rok později natáčela také další známá pohádka Čertí brko.

NÁVŠTĚVNÍCI V PELHŘIMOVĚ. V osmdesátých letech minulého století filmaři přejmenovali Pelhřimov na městečko Kamenice. Po celé léto roku 1981 v něm natáčeli divácky velmi úspěšný seriál Návštěvníci. Expedice Adam v čele s Josefem Dvořákem, rodákem z nedaleké Horní Cerekve, tehdy obývala hotel – budovu dnešní radnice. Natáčením, které trvalo celé léto, žil celý Pelhřimov. „Na náměstí kvůli seriálu stály celé léto kolotoče, které normálně fungovaly a místní děti si atrakce i večerní natáčení podle pamětníků užívaly,“ doplnil Laudin. Projít se po náměstí a podloubím u radnice mohou zájemci i dnes.

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI NA ŽĎÁRSKU. V Bystré u Poličky na Žďársku se natáčela v roce 1967 filmová kronika Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Režiséra zaujala zdejší fotogenická krajina, kterou si vybral na fotkách vesnic v kartografickém úřadu. Kromě kostela, radnice a hřbitova v Bystrém filmaři natáčeli také na statku ve Sněžném, v Nedvězí na Librově gruntu a ve vápencovém lomu, který leží kilometr od Bystrého. „Statek filmového Františka v podání Radka Brzobohatého se nachází nedaleko Bystrého, ve vesnici Sulkovec. Ani tato stavba se po letech moc nezměnila a ti, kdo budou hledat stopy rodáků, ji poznají na první pohled. V Bystrém je u jednoho z domů blízko kostela stále dvůr, kde Jořka zasypán peřím umírá na otravu krve,“ prozradil Laudin. Nedaleko odsud, ve Sněžném, se natáčela před pětašedesáti lety pohádka Obušku z pytle ven.

Jihlavsko

Tvoření na doma

KDY: bez omezení

KDE: na facebooku OGV Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila další tvoření na doma inspirované výstavou děl Jiřího Načeradského. Rád čerpal inspiraci pro svá díla z fotografií v novinách. Často si vybíral snímky, na kterých byli sportovci, nebo které nějakým způsobem zachycovaly pohyb. Každý má jistě doma noviny, ve kterých najde fotografie sportovců. Vybere si několik postav, klidně i odlišně velkých a vystřihne z nich libovolné části těla, ty různě poskládá. Vznikne tak někdo úplně jiný, než byl na původní fotografii. Nakonec vše nalepí na papír. Takovému skládání obrazu se říká koláž. Výsledné dílo pak mohou zájemci ještě přemalovat barvami tak, jak to udělal Jiří Načeradský. A fotky svých výtvorů mohou zaslat na ogv@ogv.cz

Perly Blízkého východu a Orientu

KDY: středa 17. února od 18.00

KDE: www.knihovna-ji.cz

ZA KOLIK: zdarma



Na webu jihlavské knihovny se ve středu 17. února od šesti hodin večer uskuteční další online beseda s názvem Perly Blízkého východu a Orientu – a to s arabistkou a íránistkou Lenkou Hrabalovou. Divoký a stále rozbouřený svět Blízkého východu nepřestává fascinovat mnohé cestovatele. Vždyť právě tady vznikaly starověké civilizace a kultury, které po sobě zanechaly monumentální památky. A do toho zde lze najít krajinu vysokých hor, hlubokých lesů i tajemných oáz. Navštívíme nejkrásnější místa regionu, ale také mnoho neznámých zákoutí.

Soutěž o nejlepší sněhový výtvor

KDY: bez omezení

KDE: Rohozná

ZA KOLIK: zdarma



Hasiči v Rohozné na Jihlavsku vyhlašují soutěž o nejlepší sněhový výtvor. Kdo má zájem, vytvoří sněhové dílo – sněhuláka, iglú nebo cokoliv jiného. Své výtvory vyfotí a pošlou na e-mail kruzikova.andrea@gmail.com. Pět nejlepších kreativců dostane sladkou odměnu. Soutěž bude vyhodnocená na konci března.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Výstava za okny

KDY: bez omezení

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



I když návštěvníky nemůže pozvat dovnitř třebíčské muzeum, pracovníci připravili další výstavu za okny. Aspoň touto formou chtějí ukázat plánovanou výstavu Nedáme se! Tvoříme dál!, na které prezentují novou tvorbu členové Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Výstava bude nasvícena každý den od devíti ráno do osmi hodin večer. Vždy v pondělí dopoledne vystavená díla vymění za další. Jelikož ze zámeckého nádvoří lze do konírny nahlédnout pouze třemi okny, představí zájemcům každý týden tři různé umělce.

Žďársko

Válka je mým osudem

KDY: sobota od 20.00

KDE: www.kolemsveta.cz

ZA KOLIK: od 99 korun



Festival Kolem světa pokračuje další přednáškou v sobotu od osmi hodin na téma Válka je mým osudem. Co se od roku 2019 odehrává v čím dál nepřehlednějším syrském konfliktu? Čí zájmy se v Sýrii střetávají? A je Islámský stát skutečně poražen? Válečná reportérka Lenka Klicperová spolu s Markétou Kutilovou hledají odpovědi na otázky, které už nyní ovlivňují geopolitické rozložení celého světa.

Výstava Na houby!

KDY: středa 25. února

KDE: Horácká galerie, Nové Město na Moravě



Novoměstská Horácká Galerie připravuje tematickou výstavu současného umění pod názvem Na houby! Představí mladé autory z Vysočiny i odjinud. Termín zahájení je naplánovaný na 25. února. V případě trvajících omezení provozu galerie z důvodu epidemie bude slavnostní zahájení posunuté na pozdější termín, případně nahrazené komentovanými prohlídkami. Výstava je určená nejen pro milovníky hub a lesa, ale také současného umění.

Havlíčkobrodsko

Kresli jako Škrabánek!

KDY: bez omezení

KDE: na www.galeriehb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vyhlásila tvořivou výzvu: Tvoř jako Věroslav Škrabánek! Vezměte si zrcadlo nebo zrcátko a jakoukoliv výtvarnou formou zkuste zachytit svůj autoportrét. Využijte různé techniky: zkuste svůj autoportrét zachytit tužkou, namalovat vodovkami nebo akrylovými barvami, udělejte koláž z novin či časopisů, použijte foťák nebo mobilní telefon se zajímavými filtry, vytištěnou fotografii dokreslete, domalujte nebo jakkoliv výtvarně dotvořte. Své výtvory posílejte na email galerie@galeriehb.cz. Ty nejlepší galerie vystaví na svém webu a autory odmění.

Pelhřimovsko

Humpolecký masopust

KDY: od 11. do 16. února

KDE: online na www.facebook.com/events

ZA KOLIK: zdarma



Ani letos nepřijde Humpolec o tradiční masopust, i když bude v omezené podobě. Od 11. do 15. února se uskuteční Masopustní soutěž o nejlepší masku: odměnou pro nejlepší bude slaná nebo sladká dobrota. Od 12. února připomene loňský ročník masopustní video na městském Youtube kanálu. To hlavní se uskuteční na masopustní úterý 16. února – tradici plnou veselí, dobrého jídla, tance, hudby a maškar bude připomínat jak on-line prostředí, tak i humpolecké ulice masopustní vývěsky i maškary, které budou roznášet masopustní noviny.