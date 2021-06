Zahajovací koncert v jihlavském domě kultury odtartovala ve čtvrtek Symfonie č. 7 Gustava Mahlera v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava s dirigentem Markem Štilcem. Pořadatelé se snažili do poslední chvíle o udělení výjimky alespoň pro padesát diváků. Nakonec se koncert uskutečnil na mnoha online platformách i na velkoplošném plátně. „Před domem kultury jsme natáhli plátno o velikosti tři krát pět metrů, parkoviště jsme uzavřeli, dali na něj židle a lidé se mohli přijít podívat přímo na místo,“ uvedla tajemnice festivalu Hudba tisíců Jana Černá. Festival pokračuje v červnu koncerty Smetanova tria, Českého filharmonického souboru se sbormistrem Petrem Fialou nebo 17. června koncertem v Horáckém divadle, který bude poděkováním všem statečným bojovníkům proti pandemii. Organizátoři věří, že v červnu už budou moci na koncerty přijít návštěvníci.

VÝSTAVA K MAHLEROVI

Festival doplňuje v jihlavském domě Gustava Mahlera výstava Vladimíra Kiseljova s názvem Bratři vášně: Wagner – Bruckner – Mahler. Ta potrvá až do 12. září. Výstava se koná u příležitosti 110. výročí úmrtí Gustava Mahlera. Kiseljov je malíř, performer, scénograf, režisér, spisovatel a pedagog, který představuje svoje energické a obrazy zachycující nadpozemského ducha hudby uvedeného tria. Výstava je přístupná každý den kromě pondělí od devíti do sedmnácti hodin.

ŽENY V CIRKUSE

Další velkou akcí je festival Fun Fatale, který se zaměřuje na ženy v moderním cirkuse. Ten se koná od 17. do 31. května v Praze a v Jihlavě. Už v pátek 21. května se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskuteční závěrečné představení týdenního workshopu Site-specific v novém cirkuse. Šestice akrobatek pod vedením finské artistky Ilony Jäntti po dobu pěti dnů zkoumala objekty v jihlavském veřejném prostoru, aby své poznatky přetavila v novcirkusovou performance. Vstupné na akci je 50 korun.

V neděli 23. května se od tří hodin odpoledne v parku Gustava Mahlera představí Michaela Stará a Jonatán Vnouček v představení Johnny a Jenny. Představení vzniklo za podpory Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze a katedry nonverbálního divadla. Jde o groteskní komiksový souboj pro celou rodinu o nadvládu nad toaletami. Představení trvá pětačtyřicet minut a vstupné vyjde na padesát korun. Návštěvníci musí dodržovat přísná hygienická nařízení.

DALŠÍ TIPY



Pohyb



Na kole dětem s Josefem Zimofčákem…u hranic bez hranic

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dačice, Palackého náměstí

První ročník charitativní cyklojízdy na pomezí Jižních Čech a Vysočiny pro nadační fond Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka startuje tuto sobotu v deset hodin z Palackého náměstí v Dačicích. Délka trati je skoro sedmdesát kilometrů. Trasa pokračuje dále na Želetavu, Jemnici, Staré Hobzí, Slavonice a zpět do Dačic. Je možné se zúčastnit alespoň některé její části. Celou trasu pojede také herečka Světlana Nálepková. Výtěžek z akce bude věnovaný nadačnímu fondu Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí. Více informací najdou lidé na stránkách Na kole dětem.

Běh pro paměť národa

KDY: od čtvrtka do neděle, bez časového omezení

KDE: Třebíč, Libušino údolí

ZA KOLIK: 300 korun



Od čtvrtka do neděle se uskuteční šestý ročník benefičního Běhu pro Paměť národa. Letos účastníci poběží sami nebo s rodinou po vyznačených trasách. Síly si pak poměří on-line. Závodníci mohou svůj běh opět symbolicky věnovat osobnosti, která je inspiruje. Start a cíl je u budovy Alternátoru, trasy vedou Libušiným údolím, rodinný běh nebo procházka je dlouhá 1 kilometr, 5 a 10 kilometrů povede dále zahrádkářskou kolonií. Závodníci se zaregistrují a výsledný čas vloží do výsledkové listiny jednotlivých tras. Startovné je od 300 korun. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky příběhů politických vězňů, veteránů, disidentů, všech bojovníků za svobodu.

Hrady

Hurá na hrad

KDY: denně od 10.00 do 18.00

KDE: Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: dle ceníku



Hrad v Ledči nad Sázavou je pro zájemce opět alespoň částečně zpřístupněný. Navštívit bude možné věž a výstavu obrazů malíře Antonína Štrbáně a to v čase od deseti do šesti hodin večer. Do neděle 23. května si mohou lidé prohlédnout výstavu voskových figurín ve sklepení hradu nazvanou Panoptikum na hradě. Hradní Kavárna Pod Věží bude otevřena až od 1. června. Pro vstup do hradu je možné využít pouze horní bránu, spodní brána bude minimálně do konce května uzavřená.

Venkovní divadlo a hry

Kolotoč pohádek v Děkanské zahradě

KDY: pátek od 16.00

KDE: Pelhřimov, Děkanská zahrada

ZA KOLIK: vstupné 80 korun za diváka



Už pošesté pořádá Rodinné centrum Krteček loutkové divadlo. Pořadatelé se snaží, aby oživili Děkanskou zahradu a malé i velké diváky pobavili osobitým a milým humorem ručně vyrobených dřevěných loutek z rodinné dílny Marčíků z divadla Já to jsem z Hluboké nad Vltavou. Letos zájemci uvidí pod širým nebem Kolotoč pohádek se třemi krátkými pohádkami od sourozeneckého dua Marčíků. Pohádky tradičně přinesou veselou formou poučení a moudro, které k nim patří.

Maraton pro krajinu

KDY: sobota, průběžný start od 10.00

KDE: Rohozná, Na Kuši – tábořiště

ZA KOLIK: zdarma



Maraton kolem Čeřínku na podporu boje proti hlubinnému úložišti začíná v sobotu dopoledne. Trasa měří 26 kilometrů a vede z Rohozné přes Dolní Cerekev, Cejli, Mirošov, Jedlo a další místa kolem Čeřínku. Možno ji zdolat na čemkoli, v cíli čeká polévka a sudy s odpadem. Součástí je beseda a tvořivý workshop.

Trhy

Trhy v Chotěboři

KDY: sobota od 8.00 do 17.00

KDE: Chotěboř

ZA KOLIK: zdarma



Prodejní trhy v Chotěboři jsou opět tady. Zájemci si mohou přijít nakoupit v sobotu od osmi ráno do pěti hodin odpoledne na náměstí T. G. Masaryka zboží všeho druhu.

Novoměstské farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, park

ZA KOLIK: zdarma



e tu druhá sudá sobota v květnu a ta bude patřit opět novoměstkým farmářským trhům. Zájemci se mohou opět setkat s prodejci v sobotu v parku na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do dvanácti hodin. Na druhý trh letní sezóny dorazí čtyřicítka prodejců. Nebudou chybět masné a mléčné výrobky, pečivo, koření, sazenice květin a zeleniny, sirupy, džemy, oleje, houby, omáčky, víno, med a medové produkty a spoustu dalších dobrot.

Bleší trhy NaŽďár bazár

KDY: sobota od 8.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská zahrada

ZA KOLIK: zdarma



Po roce se v sobotu uskuteční již třetí ročník jarního blešího trhu NaŽďár bazár, který organizuje iniciativa Žijeme Žďárem za podpory Města Žďár nad Sázavou. Za vstup neplatí ani prodávající ani kupující.

Výstavy

Výstava: Jan Florian 1921 – 2021

KDY: od pátku do 20. června

KDE: Telč, Městská galerie Hasičský dům

ZA KOLIK: dle ceníku



Výstava ke stému výročí narození sochaře a malíře Jana Floriana ze Staré Říše. Na výstavě lidé uvidí práce z volné tvorby, které nejsou součástí sakrálních staveb, proto jsou lidem neznámé. Za zmínku stojí například rodinné portréty, rané sochařské a malířské práce, skicy k sochám a freskám a další.

Příběhy z Plačkova lesa

KDY: do 11. července

KDE: Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, zvuková galerie Igloo

ZA KOLIK: 40/20 korun



Výstava Tomáše Šenkyříka s názvem Příběhy z Plačkova lesa je zvukovou a obrazovou sondou do významné, i když rozměry nevelké přírodní rezervace na Jižní Moravě. Jde o zajímavý příklad místa, napovídajícího o situaci, ve které je krajina u nás, v globálním měřítku.

Výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí

KDY: do neděle

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Studenti výtvarného oboru Základní umělecké školy Velké Meziříčí připravili jedinečnou výstavu svých prací na výlepových plochách ve městě. Zájemci si ji mohou prohlédnout ještě do neděle.

Zábava

Oživlé dvorky Nového Města na Moravě

KDY: sobota od 15.00 do 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, různá místa

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu oživí pan Kulturák dvorky v Novém Městě na Moravě. Výstavy, divadla, koncerty a workshopy druhého ročníku Novodvorků najdou zájemci na dvorku Horáckého muzeu, Horácké galerie, Kafé 133, za bývalou ZUŠ, restaurace U pasáčka, a na zahradě evangelického kostela. Dvorky s programem mohou navštívit od tří do osmi hodin večer. Všechny aktuální informace lidé najdou u pana Kulturáka na Facebooku a webu Nového Města.

Memoriál Jaroslava Vaňka v požárním útoku

KDY: neděle během dne

KDE: Velké Meziříčí, na stadionu

ZA KOLIK: zdarma



Padesátý ročník memoriálu Jaroslava Vaňka v požárním útoku se koná v neděli za třetí základní školou ve Velkém Meziříčí na stadionu.

Výlety s poučením

Teslácký šotek

KDY: sobota od 6.30 do 10.00

KDE: Jihlava, Havlíčkova 30 (areál podniku Tesla Jihlava)



Procházky jarní Vysočinou jsou tady. Pořadatelé nabízejí trasy pro pěší i turisty v délce od dvanácti do pětasemddesáti kilometrů. Jsou vedeny po turistických značených trasách a Jihlavském turistickém okruhu s možností navštívit Okrouhlík. Účastníci obdrží diplom, suvenýr, tatranku a pití.

Po stopách všeuměla Františka Vacka

KDY: neděle od 14.00

KDE: Polná, začátek na nádvoří polenského hradu

ZA KOLIK: zdarma



Jedenáctý ročník kostýmované procházky z hradu na kopec Homole. Cestou jsou připravené soutěže nejen pro děti a hledání pokladu krále Jiřího. Děti mohou přijít v kostýmech, vhodné je vzít si svačinu. Zakladatel pochodu František Vacek byl známý polenský všeuměl.

DinoPark Vyškov

KDY: denně od 9.00 do 18.00

KDE: Vyškov, Dino park

ZA KOLIK: od 150 korun



Své návštěvníky vítá od poloviny května denně vyškovský DinoPark. Areál odkrývá příchozím tajemný svět dinosaurů. Děti se budou bavit a zároveň si odnesou nové poznatky o dávné minulosti. Vstup do DinoParku je možný přes Zoopark. Základní vstupné je 220 korun, děti zaplatí 150 korun.

Co se chystá

Měřínská padesátka

KDY: 5. – 6. června

KDE: Měřín, fotbalový stadion

ZA KOLIK: startovné na místě



Jubilejní padesátý ročník Měřínské padesátky se uskuteční v sobotu 5. června a oficiální otevření Naučné stezky městyse Měřín v neděli 6. června. Obě akce jsou součástí oslav 50. výročí založení turistiky v Měříně. Start a cíl Měřínské padesátky je fotbalový areál TJ Jiskra, v sobotu od sedmi do deseti hodin. Pěší trasy měří od sedmi do padesáti kilometrů, cyklotrasy dvacet až sto kilometrů. Noční trasa padesát kilometrů startuje 4. června večer. Pořadatelé plánují otevření Naučné stezky. Sraz v neděli v jednu hodinu na fotbalovém stadionu.

Happy run

KDY: 26. června

KDE: Valeč

ZA KOLIK: registrace na stránkách Happy runu



Šestý ročník charitativního běhu Happy run se koná 26. června ve Valči. Tentokrát se poběží pro Honzíka. Závodní trasy jsou šest a dvanáct kilometrů, dětská závodní trasa má jeden a půl kilometru a rodinná nezávodní trasa je jeden a půl kilometru dlouhá. Registrace na závodní trasu je spuštěna a potrvá do 19. června, na rodinnou trasu je opět možnost registrace až na místě. Zájemci si také mohou objednat účastnické tričko a to do 12. června. Během dne je připravený bohatý program.

Hudební festivaly Hrošení na Řece

KDY: 16.-17. a 23.-24. července

KDE: Krucemburk, na pláži rybníku Řeka v kempu Moře

ZA KOLIK: dle ceníku



Protože pořadatelům bylo líto, že se festival kvůli koronaviru v roce 2020 neuskutečnil, rozhodli se v létě 2021 uspořádat festivaly rovnou dva. Třetí a čtvrtý víkend v červenci čeká posluchače folk, country, bluegrass a také westernová, trampská, vodácká i irská muzika. Více informací najdou zájemci na stránkách festivalu Hrošení.