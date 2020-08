Hladinu Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou rozčeří už tuto sobotu dračí lodě. Divákům se předvede dvacet posádek ve čtyřech kategoriích.

Pandemie koronaviru hojně navštěvované akci nepříjemně zamíchala s kartami a počtem soutěžních týmů. „Letos je kvůli koronaviru účast slabší, ale jsme rádi, že se závody nakonec uskuteční,“ řekl Deníku za pořádající Windsurfing Club Velké Dářko Vladimír Ehl.

Kromě posádek z Vysočiny, kterých je většina, přijedou soutěžit týmy také například z Náchoda, Brna, Prahy nebo z Moravské Třebové.

Dvacetičlenné posádky se budou střídat ve čtyřech lodích a ve čtyřech amatérských kategoriích, kde nebudou chybět smíšené, firemní či čistě ženské posádky. Ve finálové rozjížďce by se měly na vodě objevit tři nebo i všechny čtyři lodě současně.

Spojující prvek pro soutěžní týmy i doprovodný program bude svět zvířat. „Každý ročník našich dračích závodů se snažíme na něco zaměřit. Loni to byli čerti a pro letošní rok jsme zvolili téma Máme rádi zvířata. Bude tu proto sokolník, čaroděj s hady, a také některé posádky budou závodit v kostýmech a maskách zvířat,“ prozradil Ehl.

Program závodu odstartuje zahajovacím ceremoniálem v devět hodin, o půl hodiny později by měly na start vyrazit první lodě. Závod bude komentovat z hráze již tradičně moderátor Roman Dopita. Slavnostní vyhlášení výsledků naplánovali pořadatelé na sedmou hodinu večerní. Vítězové dvanáctého ročníku závodu opět obdrží originální dračí poháry, které vytvořil umělecký sklář Oldřich Šimpach. O doprovodný program se postará fakír Dragon se svou mrazivou show plnou nebezpečných kousků. V půl sedmé večer z letadla seskočí dračí paragáni. Organizátoři nezapomněli ani na program pro děti, které se zabaví třeba v dětském koutku, při soutěžení nebo si mohou nechat namalovat obrázek na obličej. Chybět nebudou stánky s občerstvením a suvenýry.

Závěr celého programu obstará o půl desáté večer ohňová show v podání skupiny Novus Origo z Polné. Tradiční ohňostroj letos kvůli koronavirovým opatřením nebude. Návštěvníci mají na akci vstup zdarma..

Druhým a posledním závodem dračích lodí, z původně plánovaných čtyř, který se letos na Vysočině uskuteční, bude 19. září na rybníku Řeka u Krucemburku na Havlíčkobrodsku.

TIPY Z JIHLAVSKA

Balóny nad Telčí

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč

ZA KOLIK: zdarma



Posádky horkovzdušných balónů z celé České republiky se setkají tento víkend v Telči. Diváci se mohou těšit na atraktivní podívanou. Balóny startují v závislosti na počasí ráno mezi šestou a sedmou hodinou a navečer mezi pátou a šestou hodinou. Startovním místem je náměstí, zámecký park a Roštejnský rybník.

Hradní slavnosti v Polné s Jiřím z Poděbrad

KDY: sobota od 13.00

KDE: Polná

ZA KOLIK: 80 korun běžné vestupné na hrad



Během hradních slavností na polenském hradě čeká v sobotu návštěvníkyprogram plný šermířů, tanečnic, kejklířů, po setmění ohňová show. Od jedné do pěti hodin odpoledne bude volný vstup do hradního sklepení, oživlých expozic řemesel a barokní lékárny. Prohlídka hradu s průvodci v kostýmech bude za zvýhodněné vstupné.

Jazz na Roštejně

KDY: neděle od 14.00

KDE: hrad Roštejn, Jihlava

ZA KOLIK: 170 korun na místě



Na hrad Roštejn se navrací tradice jazzových koncertů. V neděli se od dvou hodin odpoledne na zatravněném předhradí uskuteční akce nazvaná Jazz na Roštejně. Na festivalu se postupně představí Jazzband základní umělecké školy Třešť mladší, Jazz Quintet Třešť, kapela z Českých Budějovic String 5, jihlavská jazzová parta Bee Band a Jazz Joint z Havlíčkova Brodu. Vstupenky v předprodeji za 120 korun bude možné zakoupit do 22. srpna přímo na Roštejně a na pokladně jihlavského muzea, na místě pak bude cena vstupného 170 korun.

Pohádková neděle na parkáně

KDY: neděle od 18.00

KDE: Parkán, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Na Parkáně u Matky Boží je na nedělní podvečer pro děti připravené divadlo z cyklu Ježkovy pohádkové neděle, tentokrát s názvem Jak princezna hádala, až prohádala. V Jihlavě se s ním představí herci ze společnosti Divadlo Pohádka. Kapacita je osmdesát míst, rezervační lístky si zájemci mohou vyzvednout na Turistickém a informačním centru v Jihlavě.

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko

Ozzy Osbourne revival

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Koncert havlíčkobrodské kapely Ozzy Osbourne revival, který je posledním ze série Nedělních koncertů na Havlíčkově náměstí, se uskuteční v neděli od šesti hodin večer v Havlíčkově Brodě. Občerstvení je zajištěno.

Pohádková cesta v Lípě

KDY: sobota od 9.00

KDE: Lípa

ZA KOLIK: děti 30 korun, dospělí 40 korun



Rozloučení s prázdninami čeká na děti v sobotu v Lípě na Havlíčkobrodsku. Pohádková cesta startuje mezi devátou až jedenáctou hodinou dopolední od základní školy. Délka trasy je tři kilometry. Dále jsou pro děti připravené hry, malování na obličej, výtvarné dílny, občerstvení, skákací hrad a fotokoutek. Od půl sedmé večer mohou zdolat stezku odvahy. Startovné pro děti je třicet korun, dospělí zaplatí čtyřicet korun.

Pelhřimovsko

Turisté se setkají v Pelhřimově

KDY: sobota, po celý den

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Zahájení turistické sezóny na Vysočině se uskuteční tuto sobotu v Pelhřimově na Masarykově náměstí s oslavou 100 let Klubu českých turistů v Pelhřimově. Návštěvníkům budou otevřené všechny kostely a muzea, stejně tak i rozhledna na Křemešníku, kostel a studánky. Celým dnem bude provázet country kapela Páťáci, od půl třetí odpoledne vystoupí na náměstí kapela Božejáci. Po celý den je připravený bohatý doprovodný program.

Žďársko

Dožínky v Edenu

KDY: sobota od 12.00

KDE: Bytřice pod Pernštejnem

ZA KOLIK: 180 korun



Připomenout si tradiční oslavu na ukončení sklizně mohou lidé v sobotu v Bystřici pod Pernštejnem. V tamním Centru Eden se uskuteční tradiční Dožínky. Během dne zahrají kapely Ponava a Borověnka. Slavnostní dožínkový průvod vyjde v pravé poledne Horáckou vesnicí, o půl třetí následuje ukázka krojů a jízda na koních. Nebude chybět soutěž o nejchutnější chleba a stříhání ovcí. Svůj program budou mít děti. K dobré náladě zahraje flašinetář a všechny příznivce folkloru a tradic potěší výstava modrotisku. Plné vstupné je sto osmdesát korun.

Třebíčsko

Slavnosti města

KDY: pátek až neděle

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma nebo za 20 korun



Městské slavnosti v Třebíči o víkendu nabídnou kostýmované prohlídky baziliky sv. Prokopa, Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera, v pátek a v sobotu se lidé mohou těšit na koncerty Za Fórem. Jednotné vstupné na koncerty a prohlídky je dvacet korun. V neděli je na zámeckém nádvoří připravený promenádní koncert s dechovou kapelou Horanka. Hrát začne ve tři hodiny odpoledne a vstupné je zdarma.