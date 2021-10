Slavný barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichl by se dnes asi divil, co všechno je možné. Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou se dočkal kompletní rekonstrukce a vypadá jako kdysi, když ho slavný architekt v osmnáctém století tvořil. Slavnostní znovuotevření památky se tak uskuteční už o tomto víkendu ve dnech 22. až 24. října. Lidé si tak náročnou obnovu objektu budou moci prohlédnout na vlastní oči. „Program bude rozdělený do několika akcí, tak aby se lidé mohli prostřídat a seznámit se v klidu s průběhem a výsledkem prací,“ uvedl duchovní farnosti Vladimír Záleský.

V pátek je proto připravený program pro zvané hosty, kteří se aktivně podíleli na obnově památky. Ale sobotní a nedělní akce už bude pro veřejnost. „Od půl páté odpoledne začne mše svatá s obnovou požehnání poutního kostela. Celebrovat mši bude pomocný biskup brněnský a generální vikář Brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul,“ přiblížil Záleský. Liturgii hudebně doprovodí Horácká muzika. Mše se zúčastní přátelé z Nepomuku, včetně členů Matice svatého Jana Nepomuckého. Po mši, zhruba od půl šesté, budou zájemci seznámeni s opravami a jejich průběhem. „Tuto část doprovodí sólisté z Nepomuku, konkrétně sopranistka Michaela Katráková s varhanním doprovodem v podání Ludmily Juránkové,“ popsal průběh akce farář.

V neděli bude program pro veřejnost pokračovat. Už v jednu hodinu odpoledne se konají prohlídky kostela podle gusta každého návštěvníka. Ve tři hodiny vystoupí sbor města Nepomuk s názvem Canto nepomucenum a poté se uskuteční komentovaná prohlídka kostela. „V šest večer akci zakončí společný koncert mužských sborů Vocatus Ecumenicus z Jimramova a sbor Bohuslava Martinů z Poličky,“ dodal Záleský.

Kostel prochází rozsáhlou obnovou už od roku 2015. Koncem října se práce přesunou na obnovu ambitů.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Večer plný hvězd

KDY: sobota od 19.30

KDE: Stonařov

Nadační fond Šťastná hvězda společně s městysem Stonařov pořádá v sobotu od půl osmé večer plný hvězd. Celou akci moderuje herec Miroslav Šimůnek. Vystoupí Olga Lounová, Jarek Filgas z kapely Argema a Premier, František Čermák s písněmi Pavla Nováka, Gabriela Goldová, houslistka Jolana Antoni Szajewská a žáci z hudební školy ve Stonařově. Součástí večera bude módní přehlídka kolekce večerních šatů z ateliéru Luďka Hanáka. Výtěžek bude věnován sedmiletému Adamovi s dětskou mozkovou obrnou na speciální rehabilitaci.

Cimbál a víno na zámku

KDY: sobota od 19.00

KDE: Dukovany, zámek

ZA KOLIK: 310 korun



Ochutnávka vína z vybraných vinařství Jižní Moravy za doprovodu cimbálové muziky Galán z Podluží se uskuteční v jedinečných prostorách Opičího sálu a přilehlých salonků na zámku v Dukovanech v sobotu 23. října od devatenácti hodin. V ceně vstupenky za tři sta deset korun je zahrnuto pět vzorků vína. Další vzorky a občerstvení bude možné zakoupit na místě.

Janáčkovo kvarteto

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: od 250 korun



Světoznámé Janáčkovo kvarteto, které je na scéně již více než sedmdesát let, zahraje v neděli 24. října od šesti večer v prostoru prelatury s nádherným freskovým stropem na žďárském zámku u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Vystoupí ve složení Miloš Vacek a Richard Kružík na housle, Jan Řezníček na violu a Břetislav Vybíral na violoncello. Na programu zazní skladby od A. Dvořáka, J. Suka a L. Janáčka. Vstupné 380 korun, snížené 250 korun.

Pražské dechové kvinteto

KDY: neděle od 17.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, sál gymnázia

ZA KOLIK: 100 a 150 korun



Pro všechny milovníky vážné hudby připravili na nedělní odpoledne koncert v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou. Začátek je od sedmnácti hodin. Vystoupí pražské dechové kvinteto v podání Miloše Wichterleho a jeho přátel. Cena vstupného na koncert je sto padesát korun, snížené pro seniory a děti je sto korun.

VINOBRANÍ A TRHY

Vinobraní v Borovné

KDY: sobota od 14.00

KDE: Borovná

Košt parádních vín, pohodová hudba pod taktovkou DJ Maary s doprovodem delikátních domácích dobrot si užijí návštěvníci v sobotu 23. října od dvou hodin odpoledne v Borovné. Degustace za každého počasí. Vstup ve formě zakoupení degustační kartičky, kde se budou odškrtávat propité vzorky.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Letošní poslední farmářský trh se bude konat v sobotu 23. října od osmi do dvanácti hodin na Havlíčkově náměstí. Tentokrát se k farmářskému trhu přidává Bramborářský den, který své stánky bude mít na druhé polovině náměstí. Celé dopoledne bude hrát návštěvníkům kapela Rudy Kubička.

Jarmark

KDY: úterý 26. října od 14.00

KDE: Strážek

ZA KOLIK: zdarma



Základní a mateřská škola Strážek zve na školní farmářský trh Podzimní slavnosti v úterý 26. října u místní tělocvičny, v čase od dvou do pěti hodin odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na děti a jejich výrobky, místní farmáře a jejich produkty, občerstvení a dílničky.

SRAZY

Tuning sraz v Aventinu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jihlava, Aventin Shopping Jihlava



Večerní sraz na parkovišti Aventin shopping s vytuněnými auty. Doprovodný program se soutěžemi, výherce čekají ceny a účastníci se mohou těšit na srazové samolepky. Striktní zákaz gumování a driftování.

Halloweenské pohoupání

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Pístov u Jihlavy

Volné ježdění v areálu Pístovské mokřady, tentokrát se soutěží o nejlepší halloweenskou úpravu posádky a stroje, se koná v sobotu 23. října od deseti hodin. Zájemci se závodním autem, buginou, autovrakem, kroskou nebo čtyřkolkou jsou vítáni. Od dvanácti hodin soutěž o nejvymazlenější vyzdobení auta a posádky v halloweenských maskách, od půl jedné opékání buřtů na ohništi.

POHYB

Podzimní závod v Koloběhu

KDY: sobota od 12.00

KDE: Velké Meziříčí, Areál zdraví

ZA KOLIK: 350 korun



Již devátý ročník tradičního podzimního závodu v Koloběhu startuje v sobotu 23. října v pravé poledne v Areálu zdraví ve Velkém Meziříčí. Závodí vždy muž a žena, jeden z dvojice běží a druhý jede na kole. Není dovoleno si navzájem pomáhat tlačením nebo táhnutím. Kolo se předává z ruky do ruky. Dvojice musí být na vizuální kontakt. Závod účastníky provede po kopcích okolo Velkého Meziříčí a jde o hezký sportovní zážitek zakončený již tradičním oslavováním návratu v Hospodě na Areálu. Startovné na místě je tři sta padesát korun za osobu.

KONCERTY

Vypsaná Fixa

KDY: sobota od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: v předprodeji 350 korun



V sobotu 23. října vystoupí v novoměstském kulturním domě skupina Vypsaná Fixa od sedmi večer. Pardubická skupina má základy v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů, sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Michal Mareda.

Sto zvířat

KDY: pátek od 20.00

KDE: Humpolec, divadlo Za komínem

ZA KOLIK: 280 korun



Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena v roce 1990. Za dobu svojí existence ušla v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.

Koncert: Jelen

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Meziříčí

Fanoušci oblíbené kapely Jelen se mohou těšit na koncert, který se uskuteční v sobotu 23. října ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Začátek je od dvaceti hodin. Kapela Jelen se v posledních letech vypracovala mezi nejžádanější jména české hudební scény. Hostem koncertu bude Míša Tučná a jako předskokani se představí Kateřina Marie Tichá & Band.

Olympic

KDY: sobota od 20.00

KDE: Chotěboř, sokolovna



V sobotu 23. října zavítá do Chotěboře legendární rocková skupina Olympic v čele s Petrem Jandou. Vystoupí v místní sokolovně. Předprodej vstupenek je v Infocentru Chotěboř. Zahrají známé písničky z posledního alba Kaťata a samozřejmě nebudou chybět jejich největší hity. Otevřeno pro návštěvníky bude již od osmnácti hodin.

PRO DĚTI

Dušičkové strašení v Polné

KDY: pátek od 17.00

KDE: Polná, hrad

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Strašidelné zábavné odpoledne na polenském hradě pro celou rodinu. Od pěti hodin jsou připraveny soutěže pro děti, po setmění vyhlášení nejlepšího kostýmu a nejhezčí vyřezané dýně, ohňová show Novus Origo. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno.

Festival Malý svět

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě



Zábavný a poučný den zažijí návštěvníci během rodinného festivalu Malý svět, který připravili na sobotu 23. října v kulturním domě v Novém Městě na Moravě od devíti dopoledne. Festival bude plný poznání, her, divadla, pokusů, hraček, koncertu Mixle v piksle a spousty dalšího. Vstupné na místě na divadlo 80 a 60 korun, vstupné na koncert 120 a 80 korun.

Párty pro děti ve stylu ledového království

KDY: neděle od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, Black Storm music club

ZA KOLIK: 90 a 70 korun



Celý klub bude patřit všem dětem a bude vyzdobený do detailu propracovanými dekoracemi z ledového království. Disko program budou doprovázet pohádkové postavičky v nadživotních velikostech. Děti se mohou těšit na sněhuláka Olafa, princeznu Elsu a doplní je také oblíbený Yeti z pohádky Sněžný kluk.

Tvořivý zámek: Dušičkové tvoření

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Sobotní odpoledne s výtvarným ateliérem a zábavně-vzdělávacím programem pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let.

Ferda Mravenec

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

Pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory, s písničkami Jana Turka. Diváci se setkají nejen s Ferdou Mravencem, ale i s Broukem Pytlíkem, s nafoukanou Beruškou, s malým umělcem Cvrčkem a nevrlým Hlemýžděm, ale uvidí i Lučního Koníka, Chůvičku, Mravkolva s Ťutínkem a celou řadu dalších postav.

KŘEST

Italské trojhubky

KDY: sobota od 16.00

KDE: Telč, Univerzitní centrum



Třetí díl ze sérii italských jednohubek Marty Kučíkové. Telčská rodačka žije už řadu let v Itálii a její kniha je vždy plná lehkých, přívětivých a laskavých postřehů ze života na italském maloměstě, okořeněných jemným humorem.

VÝSTAVY

Podzimní výstava zahrádkářů

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, Městská galerie Hasičský dům

ZA KOLIK: dospělí 25 korun, děti 10 korun



Podzimní výstava ke stému výročí Českého zahrádkářského svazu. Otevřeno v pátek od dvou do pěti hodin, v sobotu a v neděli od osmi do pěti hodin. Prodej dušičkových vazeb si zajistí výrobci v Domě zahrádkářů v pátek od dvou do pěti hodin a v sobotu od osmi do dvanácti hodin.

Podoubraví očima dětí

KDY: do 12. listopadu

KDE: Ždírec nad Doubravou, galerie Doubravka



Výstavu ke dvaceti letům Svazku obcí Podoubraví je možné navštívit v galerii Doubravka do 12. listopadu. Výstava obsahuje výtvarné práce dětí ze škol z celého mikroregionu Podoubraví na téma Podoubravím očima dětí a fotografie ze soutěže Podoubraví objektivem občanů Podoubraví.

U SOUSEDŮ

DinoPark

KDY: pátek a sobota od 18.00

KDE: Vyškov

Netradiční pohled na druhohorní velikány, speciálně nasvícené scény, 4D kino, doprovodný program na hvězdárně nebo noční vyjížďka na DinoBiku zdarma. To vše čeká návštěvníky na Nočních prohlídkách. Začátek je vždy v šest v podvečer, vstupné je 120 korun.

Legiovlak v Brně

KDY: do neděle

KDE: Brno, nádraží Královo pole

ZA KOLIK: vstup volný



Až do nedělního odpoledne mohou zájemci na nádraží v Brně-Králově Poli navštívit Legiovlak. Vlak tvoří čtrnáct rekonstruovaných vagonů a představují vlak, kterým se českoslovenští legionáři v letech 1918 – 1920 přepravovali pro trassibiřské magistrále. Vstup do legiovlaku je volný, otevřeno je ve všední dny od osmi do čtyř, o víkendu od devíti do čtyř.

Kakaové odpoledne

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Botanická zahrada

Ochutnávku FairTrade čokolády spolku NaZemi mohou navštívit lidé v neděli odpoledne v brněnské Botanické zahradě. Akci doprovodí africké rytmy v podání skupiny Ritmo Factory. K vidění bude i prodejní výstava citrusů a dalších tropických a subtropických rostlin, stejně tak nově rekonstruovaná expozice kapradin, cykasů a vranečků a masožravých rostlin.