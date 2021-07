Již v sobotu se v areálu Horáckého pivovaru na Pávovské ulici v Jihlavě koná festival Horácký bigbeat. Začíná ve dvě odpoledne a končí v deset večer. „Jedním z taháků celého programu kromě hudebních vystoupení je autogramiáda legend Dukly. Přijedou Neveselý, Chalupa, Válek, Ščerban, Vlk, Melenovský a další všem dobře známí hokejisté. Podpisová akce začíná v půl páté a bude trvat hodinu,“ popsal organizátor Miloš Vostrý z Horáckého pivovaru. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Hakmak, Ex páni, Major major, Vigo nebo Morava. Pro děti je připravený skákací hrad a aquazorbing. Vstupné je 180 korun.

Na fotbalovém hřišti v Chlístově u Třebíče se chystá šestý ročník multižánrového hudebního festivalu Chlístovský hejk. Po roční pauze se tak zájemci mohou těšit na pořádný nářez. Kromě českých kapel přijedou i slovenské hvězdy. Akce začíná v pátek v půl čtvrté odpoledne a vyvrcholí během soboty. Vystoupí například kapela Krausberry, KoRn SK Revival, X-Core nebo Migrain. Na návštěvníky čeká přátelská atmosféra, výběr vyhlášeného jídla, několik druhů piv, originální kavárna nebo dětský program. Vstupné na oba dny je 450 korun.

Kdo by chtěl spojit hudební prožitek s jídlem, může navštívit některý z připravovaných gastronomických festivalů s burgery. Na náměstí ve Velkém Meziříčí se v sobotu koná druhý ročník Velkomeziříčského Burger beer festu, který nabídne netradiční variace burgerů, kulinářskou show a ochutnávku piv. „K poslechu zahraje Renovace Rock, Four Covers a Accort. Akce začíná v jedenáct hodin dopoledne a vstupné je zdarma,“ uvedl za organizátory Tomáš Hrabálek.

Další festival s burgery začíná dnes v deset ráno v jihlavském City Parku. Lidé si až do neděle budou moci vybírat z pochoutek ve formě plněných žemlí od různých kuchařských mistrů. V nabídce bude i sladká tečka, hranolky a dobré pivo.

JIHLAVSKO

Festival Polin

KDY: neděle od 10.00

KDE: Polná, hrad

Čtvrtý ročník festivalu židovské kultury Polin si mohou užít v neděli od deseti hodin dopoledne návštěvníci na nádvoří hradu v Polné. Během programu vystoupí například kletzmerové kapely Hachucpa, Létající rabín a Der Šenster Gob, taneční soubor Yocheved a další. Spolek Kuš nabídne výtvarnou dílnu pro děti.

Koncert Filharmonie Gustava Mahlera

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 200 a 250 korun



Galakoncert…už je to tady! Milovníci vážné hudby si mohou užít 1. orchestrální koncert Filharmonie Gustava Mahlera spolu s dirigentem Jiřím Jakešem v neděli od sedmi hodin večer v jihlavském Domě kultury. Během programu zazní slavné operní předehry, árie, filmové melodie a další krásná hudba. Vstupné na koncert je 200 a 250 korun.

Piknik na Keťásku

KDY: sobota od 13.00 do 22.00

KDE: Jihlava, park Keťásek pod autobusovým nádražím

ZA KOLIK: zdarma



Setkání všech, kteří rádi sami tvoří a pro kulturu hoří. Spolek Ji.na.k nabízí možnost využít jihlavský park k piknikovému posezení, veselení a vystavování.

Za pokladem hradu Rokštejna

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Přímělkov, start od kulturního domu

ZA KOLIK: zdarma



Hry a soutěže s pohádkovými postavičkami si užijí malí i velcí během nedělního odpoledne.

Jarní vandrování kolem Luk

KDY: neděle od 13.30

KDE: Luka nad Jihlavou, před muzeem

Klub přátel Luk nad Jihlavou zve na vandrování, cílem bude kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích.

Odpolední hudba v podloubí

KDY: pátek od 14.00 do 16.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, podloubí

ZA KOLIK: zdarma



Základní umělecká škola v Telči zve v pátek na hraní svých žáků a učitelů, žáci ze třídy Jitky Jacobsové a Petra Vohosky a akordeony ze třídy Jitky Svobodové.

White Stork festival

KDY: pátek a sobota

KDE: Luka nad Jihlavou, koncertní areál v centru

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Bluegrass a jeep festival začíná v pátek pohodovým večerem s kapelou Druhej dech a naplánované je i noční muzikantské jam sessiony. V sobotu začátek od půl desáté dopoledne ukázkou historických vojenských vozidel a od půl třetí zahrají postupně kapely Nová Sekce, Pražce, Od plotny skok, Sem Tam, Sváťa Kotas band, Kamelot.

Minifestival dechovek

KDY: neděle od 13.30

KDE: Batelov, kulturní dům



Minifestival dechovek s Tufarankou a kapelou Babouci. Občerstvení zajištěno, stolová úprava sálu.

Antonínův důl slaví pouť

KDY: sobota od 14.00

KDE: Antonínův Důl

Od dvou hodin odpoledne mše u kapličky Panny Marie, poté opékání selete a pouťová veselice s hudbou v místním pohostinství U Hulána.

DALŠÍ DÍLY

Havlíčkobrodsko

Tradiční koncert kapely SSM

KDY: pátek od 19.00

KDE: Světlá nad Sázavou, bar Na terase



Jako každý rok, tak i letos se mohou zájemci těšit na koncert v Baru Na terase s místní kapelou SSM již tento pátek 25. června od sedmi hodin večer. Bar bude otevřený již od pěti hodin.

Prázdninová pětka

KDY: sobota, start od 15.00

KDE: Krucemburk, rybník Moře - Řeka

ZA KOLIK: startovné od 20 korun



Dámský běžecký klub Chotěboř pořádá v sobotu závod Běžecký pohár Řeka - Prázdninovou pětku, start je ve tři hodiny odpoledne. Po závodě čeká účastníky bohaté občerstvení, vyhlášení nejrychlejšího běžce a běžkyně. Pro malé běžce je připravený program Cvičení s písničkou. Zúčastnit se může naprosto každý a změřit si své síly.

Výstava obrazů v podkroví knihovny

KDY: od 2. do 31. července

KDE: Chotěboř, knihovna

ZA KOLIK: 20/10 korun



Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř zve do podkrovní knihovny na výstavu obrazů pana Bohuslava Jirky „Českomoravská vrchovina a Dalmácie“. Výstava je prodejní a přístupná od 2. do 31. července, v pracovní dny od osmi do deseti a od jedné do tří.

Pelhřimovsko

Charitativní koncert Miroslavy Časarové

KDY: pátek od 19.00

KDE: Lipnice nad Sázavou, hrad Lipnice

ZA KOLIK: 500 korun



V pátek od sedmi hodin se na nádvoří hradu Lipnice nad Sázavou uskuteční charitativní open air koncert Mirky Časarové pro Danečka. Společně s pěvkyní vystoupí celá řada významných hudebních osobností. Například Tomáš Savka, muzikálový zpěvák a držitel Ceny Thálie, rockový zpěvák Jan Toužimský – leader skupiny Arakain a člen divadla Rockopera Praha. Dále se představí sólista Národního divadla v Praze barytonista František Zahradníček nebo skvělý muzikálový zpěvák Jakub Hübner a celá řada dalších výborných pěvců, pěvkyň a instrumentalistů. Veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován pětiletému handicapovanému Danečkovi, kterému navíc zemřel tatínek v souvislosti s Covidem – 19.

Ježek v kleci v Humpolci

KDY: pátek od 18.00

KDE: Humpolec, knihovna

ZA KOLIK: zdarma



Knihovna v Humpolci se každoročně připojuje v celostátní události Noc s Andersenem. Tentokrát se nebude v knihovně nocovat, ale všichni milovníci dobrodružství se mohou vydat na napínavou cestu po stopách hlavolamu. Programem totiž připomene 80. výročí knižního vydání Záhady hlavolamu od Jaroslava Foglara. Zapeklité úkoly mohou účastníci plnit od 25. června do 31. srpna. Začátek je v pátek v šest hodin, kdy mohou zájemci zhlédnout film Záhada hlavolamu v průchodu Knihovny Jiřiny Zábranové. Program je zdarma. Omezená kapacita míst, rezervace na telefonech.: 565 533 181 a 727 909 415 nebo v knihovně.

Nová Lesanka z Humpolce

KDY: neděle od 14.00 do 16.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



V neděli v parku Stromovka zahraje kapela Nová Lesanka z Humpolce, která hraje dechovou muziku především z jižních Čech a Moravy. Koncert začne ve dvě hodiny a je součástí Letní Platformy Humpolec.

Žďársko

Běhej lesy

KDY: sobota od 8.00

KDE: Milovy, Sněžné

ZA KOLIK:



Závod Běhej lesy prověří kondici každého závodníka. Na rozhraní Čech a Moravy se poběží v sobotu nejtrailovější závod celého seriálu – Běhej lesy Vysočina. Otevření areálu osady Milovy v obci Sněžné je v osm hodin ráno a první start je v devět hodin. Účastníci se mohou těšit na monument tamního rodáka, jednoho z nejlepších českých horolezců, Radka Jaroše. Dále je čeká běh kolem skal Dráteniček, Malinské skály a po hrázi Milovského rybníka. Závodníci, kteří se rozhodnou zdolat delší trasy, poběží kolem Devíti skal, nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Tuto sobotu opět zamíří farmáři do Žďáru. Tradiční trh regionálních potravin tak mohou zájemci navštívit na náměstí Republiky v čase od osmi do půl dvanácté.

Tvořivý zámek

KDY: sobota od 10.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 110 korun za dítě



Zámecké lektorky připravily pro děti pravidelný dopolední sobotní ateliér na téma Zámecký rybník, ve kterém se děti seznámí s přírodou a životem na žďárském zámku a v jeho okolí a budou tvořit, hrát si a bavit se. Ze starého rozbitého květináče a přírodnin si děti vyrobí žabí úkryt, který mohou umístit doma na zahradě nebo v blízkosti vodního toku.

Třebíčsko

Happy run

KDY: sobota od 14.00

KDE: Valeč

Šestý ročník charitativního běhu Happy run se koná v sobotu ve Valči od dvou odpoledne. Tentokrát účastníci poběží pro Honzíka. Závodní trasy jsou dlouhé šest a dvanáct kilometrů, dětská závodní trasa má jeden a půl kilometru a rodinná nezávodní trasa je jeden a půl kilometru dlouhá. Na rodinnou trasu je opět možnost registrace až na místě. Během dne je připravený bohatý program pro děti.

21. Motorachot

KDY: sobota od 13.00

KDE: Želetava, club house Black Roses

ZA KOLIK:



Do Želaty zamíři v sobotu motorkáři a všichni jejich příznivci. Na programu je vyjížďka, žehnání motorek, fire show a historický šerm. Vystoupí kapely Barakuda a Krypton.

Otevření větrného mlýna

KDY: pátek od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Borovinský kopec

ZA KOLIK: vstupné dospělí 40 korun, snížené 20 korun



Větrný mlýn v Třebíči bude zpřístupněný zájemcům od pátku 25. června. Otevřený bude denně mimo pondělí od deseti do pěti hodin do konce června, během letních prázdnin o hodinu déle. Větrné kolo se točí vždy první neděli v měsíci od dvou do půl třetí.

Jižní Morava

Ignis Brunensis

KDY: sobota od 22.30

KDE: Brno, hrad Špilberk



Letní světová přehlídka ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS v Brně začíná. Nad brněnským hradem Špilberk mohou lidé sledovat světelné divadlo na obloze, a to až do září. Čtyři mezinárodní umělecké a soutěžní ohňostroje jsou plánované na sobotu 26. června, 3. července, 7. srpna a 14. srpna. Začátky ohňostrojů jsou vždy v půl jedenácté večer.

Historická slavnost

KDY: pátek a sobota

KDE: Bučovice na Vyškovsku

Do tvrdých bojů třicetileté války se o víkendu vrátí diváci historické podívané v Bučovicích na Vyškovsku. Páteční a sobotní program totiž inspirovalo dobývání bučovického zámku v roce 1645. Slavnost začne v pátek v devět večer pochodňovým průvodem. Pestrý historický program začne po deváté ráno na jarmarku i ve válečném ležení. Hlavní bitevní ukázka vypukne ve čtyři odpoledne.

Co se chystá

Hračkohraní

KDY: 14. – 18. července

KDE: Kamenice nad Lipou



Na kamenickém zámku vypukne od 14. do 18. července patnáctý ročník Hračkobraní. Návštěvníkům nabídne každý den od deseti do pěti hodin odpoledne výstavy hraček historických i současných, přehlídku hračkářské tvorby na zámeckém nádvoří, tvůrčí dílny v zahradě, dětskou hernu a dílnu, loutková i činoherní pohádková divadelní představení a další.

4 Tenoři

KDY: 7. července od 20.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou

ZA KOLIK: od 390 korun



Poprvé na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou vystoupí 4 Tenoři ve složení Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michael Bragagnolo, Unique Quartet a doprovodní hudebníci ve středu 7. července od půl deváté na nádvoří zámku. Zazní hity z filmů a muzikálů, navíc si lidé užijí i písně Karla Svobody a hity Mně sílu dáš nebo Už z hor zní zvon. Vstupné je 390, 490, 590, 690 korun.