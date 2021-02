Na ovál v Havlíčkově Brodě

Přímo ve městě nechala radnice letos poprvé upravit čtyřistametrový okruh kolem sportovního areálu Plovárenská. „Jak se ukázalo nebyl to špatný nápad. Okruh je upraven a díky veřejnému osvětlení se na něm dá jezdit i večer,“ pochvaluje si Josef Jukl z městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který má úpravu běžkařských úseků na starosti. V terénu upravuje město dva okruhy: Žižkovský – severozápadně od města a Pelestrovský. „Oba okruhy se propojí pod Radostínem u Pelestrova a vytvoří se zhruba čtyřicet kilometrů dlouhá linie. „Krátké úseky po loukách jsou běžkování schopné, ale na úpravu stop bychom potřebovali více více sněhu,“ dodal Jukl. Zřejmě nejlepším výchozím bodem pro běžkaře je podle něj Perknov u hasičského cvičiště.

Z Pelhřimova na Křemešník

Na Pelhřimovsku technické služby upravují celkem tři lyžařské běžecké trasy: Vlásenice – Starý Pelhřimov, Městské sady – Radětín a Pelhřimov – Křemešník. Celková délka stop je podobně jako v Brodě asi čtyřicet kilometrů v závislosti na výšce sněhové pokrývky. Aktuální přehled najdou zájemci na webu tspe.cz. „Asi nejhezčí okruh je nad Stráží u kapličky svatého Mikuláše k Vlásenici a k Hejlovu. Jsou to základní necelé čtyři kilometry. Pěkně upravená je stopa mezi Lhotou a Vlásenicí, kde jsou dvě stopy na klasiku a udělaná dráha na skate,“ popsal předseda oddílu Ski klub Pelhřimov Martin Skořepa.

Novinka: okruh v Jihlavě

Na Jihlavsku mohou vyrazit běžkaři do bílých stop kolem Nového Hojkova, Vysoké a amfiteátru v Jihlavě, které spravuje sportovní klub Lyžařské Jihlavsko. Lokalita na Vysoké je momentálně upravená z předešlých dní. „Opět ji budeme upravovat v pátek a to ještě podle klimatických podmínek," dodal Martin Kratochvíl z SK Lyžařské Jihlavsko. Třetí lokalitou, kterou spravuje klub, je u amfiteátru města Jihlavy. „Je to taková specialita nebo novinka letošní sezóny. Jedná se o veřejné prostranství, které zasněžujeme technickým sněhem. Okruh je dlouhý půl kilometru,"

Žďársko - běžkařský ráj

Desítky kilometrů běžeckých tras najdou vyznavači běžek například kolem Nového Města na Moravě, okolo Pilské nádrže i Velkého Dářka u Žďáru nad Sázavou. „Na Novoměstsku jsou upravené tratě u Vlachovic, ale stále to není ideální. Podle předpovědi by mělo sněžit i nadále, tak doufejme, že napadne dost sněhu, aby mohla technika bez problémů vyjet,“ uvedl Matěj Petr na stránkách Lyžařské Novoměstsko. Lyžařský areál u Žďáru nad Sázavou pro lyžaře na běžkách dostal jméno podle místního rodáka Martina Koukala. Ski areál je nástupním místem do celého ski regionu. Nachází se u Pilské vodní nádrže proti areálu Pilák. Lyžařské stopy v areálu pravidelně udržují podle sněhových podmínek. Sportovci zde najdou desítky kilometrů tras jak pro turisty, tak pro výkonostní lyžaře.

Na Třebíčsku se sice trasy kvůli dlouhodobému nedostatku sněhu strojově neudržují, ale i tak mohou zájemci zkusit oblíbené okruhy od polikliniky v Třebíči na Bažantnici či u Náměště nad Oslavou kolem rybníka Rathan. Jsou zde projeté stopy od dalších běžkařů. Lyžaři mohou sledovat informace na facebookové stránce Třebíčsko – moravská Vysočina.

Jihlavsko



Škola základ života

Kdy: online

Kde: na webu Dramox

Za kolik: 299 korun/měsíc

Zájemci si mohou zpříjemnit víkend v pohodlí domova výběrem divadelních představení. Pomůže jim k tomu videoportál Dramox, první česká služba, která za měsíční poplatek poskytuje sledování záznamů divadelních představení on-line. Spolupracuje s divadly z celé České republiky a nyní se přidalo i Horácké divadlo Jihlava. Diváci tak mohou vidět záznam představení hudební komedie Škola základ života.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Tančírna v obýváku ukáže taneční kroky

Kdy: dnes od 19:00

Kde: online na www.facebook.com/pelhrimak

Za kolik: zdarma

Pelhřimák online pokračuje i tento pátek pořadem Tančírna v obýváku. Zájemci se během desetiminutového živého vysílání s taneční dvojicí Vašek a Tereza mohou naučit pár tanečních kroků a zpříjemnit si díky jejich pořadu večer. Kdo nestihne živý přenos, může si pořad pustit ze záznamu na youtube kanálu Pelhřimák Městského kulturního střediska Pelhřimov.

Havlíčkobrodsko

Papírové koláže

Kdy: bez omezení

Kde: na www.galeriehb.cz

Za kolik: zdarma

Havlíčkobrodsá Galerie výtvarného umění vyzývá zájemce k tvoření. Ve svém online výtvarném kroužku představuje jednu ze základních grafických technik – tisk z papírové koláže. Tuto techniku snadno zvládnou lidé doma. Stačí z tříděného odpadu vytáhnout různé krabičky a krabice a mohou se pustit do tvoření. Podrobný návod najdou zájemci na webu galerie.

Galerie vystavuje ilustrace k románům

Kdy: bez omezení

Kde: wwww.galeriehb.cz

Za kolik: zdarma

Nová on-line výstava pokračuje v představování ilustrační sbírky galerie čítající v současné době na čtyři a půl tisíce originálů českých ilustrací. V letošním roce si připomínáme významná výročí jednoho z největších světových spisovatelů, představitele ruského realismu a zároveň i průkopníka moderního psychologického románu Fjodora Michajloviče Dostojevského (1821 – 1881). Ve sbírkách havlíčkobrodské galerie se nachází pět ilustračních souborů k Dostojevského románům od čtyř českých výtvarníků. Ilustrace si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách galerie.

Třebíčsko

Prázdninová šipkovaná

Kdy: od soboty

Kde: Jemnice

Za kolik: zdarma

Prázdninovou šipkovanou, venkovní hru pro celu rodinu, připravilo město Jemnice v období jarních prázdnin. Značený okruh zavede zájemce do Městského lesa, kde na ně čekají jednoduché úkoly. V informačním centru v pracovní dny od 29. ledna do 5. února si vyzvednou hrací kartu. Na Prázdninovou šipkovanou se mohou vydat kdykoliv od 30. ledna až do 7. února. Začátek hry je u odbočky k vodojemu – hájence. Celá trasa je značená šipkami na bílých destičkách a červenými fáborky. Během cesty najdou několik zastavení s úkoly. Řešení pak budou zapisovat do hrací karty.

Žďársko

Bolest a sláva

Kdy: sobota od 20.30

Kde: www.dkzdarns.cz

Za kolik: 100 korun

Snímek Bolest a sláva předního španělského režiséra Pedra Almodóvara vypráví příběh slavného fimového tvůrce, který zápasí s tvůrčí i životní vyprahlostí a obrací se proto do vzpomínek na první lásky a první filmařské úspěchy.