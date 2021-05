Za normálních okolností by se o posledním dubnovém večeru rozhořely stovky vater po celé Vysočině. Už druhým rokem však tradiční oslavy pálení čarodějnic kvůli koronavirové pandemii odpadly, proto se různé spolky a obce rozhodly, že pro zájemce uspořádají alespoň stezky a hry. Výhodou je, že každý může absolvovat procházku se zpestřením podle své libosti.

Čarodějnice | Foto: Deník

Například v Ledči nad Sázavou připravilo středisko volného času hru s názvem Noční oči. „Na cyklostezce v Podhájí najdou hráči panel s obrázky a popisy zvířat. Lidé mohou vyrazit i ve dne, ale nejlepší to bude za šera nebo za tmy. Po zablikání baterkou se rozsvítí oči zvířete,“ uvedla za organizátory z ledečského volnočasového centra Miroslava Kadlecová. Soutěžní kartu si zájemci mohou stáhnout na stránkách střediska. Ke hře je třeba pouze tužka a baterka. Stezka je přístupná až do neděle. „S vyplněnou kartou se lidé mohou zastavit u výdejního okénka v restauraci U Řeky, kde čeká odměna v podobě kouzelného čarodějnického lektvaru. Okénko je otevřené každý den po dobu trvání hry, a to od jedenácti dopoledne do sedmi hodin večer,“ dodala Kadlecová.