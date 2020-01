Tříkrálová sbírka

KDY: 4. ledna od 9.00

KDE: celá řada míst na Jihlavsku, například Velký Beranov, Hodice a další.

ZA KOLIK: kolik kdo dá

Tradiční tříkrálová sbírka. Družina koledníku projde městy a vesnicemi, aby vybrala na záslužné věci. Jde o akci Oblastní charity Jihlava, při níž se vybírají peníze pro potřebné.

Třešťské deskohraní

KDY: 4. ledna od 14.00

KDE: Třešť, klub deskových her v budově knihovny

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Odpolední hraní deskových her.

Varhanní koncert

KDY: 5. ledna od 17.00

KDE: Telč, kostel svatého Jakuba

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Novoroční varhanní koncert Francouzsko-české hudební akademie. Klenoty české a evropské hudby 17. a 19. století. Účinkují sopranistka Michaela Haidl z Rakouska a na varhany zahraje Jitka Čudlá. Na programu velikáni světové hudby.

Veřejné bruslení na zimním stadionu

KDY: 4. ledna od 17.30

KDE: Zimní stadion Telč

ZA KOLIK: 30/20 Kč



Veřejné bruslení na zimním stadionu v Telči. Dospělí 30 Kč / hodina, mládež do 15 let 20 Kč / hodina, děti do 6 let zdarma.